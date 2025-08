Dalla celebre Portofino, passando per Santa Margherita, Portovenere e Sanremo: le mete per una vacanza di lusso in Liguria

Un lungo susseguirsi di borghi e cittadine di mare, ma anche di spiagge, calette, scorci che levano il fiato: la Liguria è splendida e accoglie con i suoi panorami unici e un mare spettacolare.

È una terra genuina, autentica, incastrata tra le montagne e il mare. Ed è ricca di location in cui trascorrere vacanze da sogno, anche all’insegna dell’eleganza.

Per chi sogna un viaggio di lusso, poi, questa regione regala posto davvero esclusivi in cui trovare tutti i comfort, ma immersi in un’ambientazione da sogno.

Dove andare in Liguria se sogni una vacanza di lusso: dalla celebre Portofino, fino a Portovenere in provincia della Spezia per poi viaggiare verso la Liguria di Ponente alla scoperta di alcune destinazioni uniche.

Portofino, la gemma internazionale

La Liguria è ricca di posti unici: c’è la Riviera di Levante che è caratterizzata da calette, costa rocciosa, borghi di mare, posti incredibili e unici. C’è quella di Ponente, invece, più ampia e sabbiosa in cui trascorrere giornate su spiagge che nulla hanno da invidiare a quelle di altre località di mare.

Ma c’è un luogo che è davvero unico ed è la meta ideale per chi cerca una vacanza esclusiva e di lusso: Portofino, gemma internazionale, dove a ogni passo si possono incontrare personaggi famosi, vip nazionali e internazionali, ma anche dove lo splendore è di casa.

Bellissimo borgo di mare, punteggiato di locali dove mangiare e bere benissimo e di boutique favolose, Portofino è la meta ideale per chi cerca una vacanza unica nel suo genere. Anche a tema spiagge, infatti è difficilissimo riuscire a fare il bagno in questa località di mare dal momento che gli arenili sono davvero pochi e di piccole dimensioni.

Si tratta di calette incredibili scavate nelle rocce, e circondate dalla natura: si deve arrivare sul posto la mattina presto per riuscire a godere di tanta bellezza e poi immergersi in un mare che regala infinite sfumature di blu. Una cosa però è certa: ne vale la pena.

Le strutture turistiche che si trovano qui sono l’ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di servizi extra lusso, di location esclusive e che sognano la vacanza perfetta in un ambiente che regala anche scorci naturali incredibili. Non ci si annoia mai: c’è la possibilità di fare delle belle passeggiate nella natura, oppure di prendere la barca e andare in esplorazione della costa su cui si affacciano incredibili borghi di mare come Bogliasco, Sori, oppure – andando in direzione opposta – Zoagli e Lavagna.

Santa Margherita, la cittadina di mare per una vacanza tutto l’anno

Vicinissima a Portofino, Santa Margherita Ligure è un’altra meta di lusso per un viaggio in Liguria.

Qui si può vivere una vacanza tutto l’anno, perché è una cittadina che accoglie con una vivace vita notturna, con tantissimi servizi, locali, negozi alla moda e un litorale favoloso.

Tra le location più esclusive c’è la baia di Paraggi: i beach club sono lussuosi e alla moda, i ristoranti superlativi, lo scenario di quelli che difficilmente potranno essere dimenticati. Si trova tra Portofino e Santa e si raggiunge, per chi lo desidera, anche a piedi facendo una bella passeggiata lungo il litorale.

Questa è a picco sul mare e percorrendola si può ammirare tutta la costa: un’esperienza che vale la pena fare almeno una volta nella vita. Questa cittadina offre ville, chiese antiche, parchi e musei: un luogo elegante e al tempo stesso autentico.

Camogli e San Fruttuoso: il borgo di mare autentico

Sempre restando nella medesima zona, un’altra tappa per una vacanza lussuosa è Camogli: borgo di mare dal fascino senza tempo, è il posto perfetto per chi cerca una vacanza in un luogo autentico. Camogli si sviluppa in verticale, arrampicandosi su una collina che si getta nel mare blu del Golfo Paradiso: la sua passeggiata sul mare è tutta un susseguirsi di ristoranti e locali, la spiaggia è lunga e ciottolosa. Poi si arriva a una piazzetta e al porto, dove la vita di mare è ancora vibrante e palpabile.

Ma il posto più esclusivo di tutti si può raggiungere solamente in barca (o con un’escursione): si tratta di San Fruttuoso. Questa piccola location è davvero magica, ma soprattutto la sua bellezza è unica. Si tratta di una baia incastonata come un gioiello prezioso tra la natura incontaminata e il mare. Qui si trovano un’abbazia antica, una statua da vedere immergendosi nel suo mare (il Cristo degli Abissi) e un’ambientazione straordinaria, con tanto di spiaggia. Un luogo esclusivo, anche se in alta stagione potrebbe capitare che ci sia troppa gente. In quel caso basta arrivare in barca e fare il bagno un po’ più distante dal piccolo arenile.

Sestri Levante, l’eleganza di una cittadina con la spiaggia più bella

Sestri Levante è una cittadina fiabesca, il cui nucleo centrale è un promontorio che si affaccia su due baie incredibili. Anche qui non mancano location esclusive, che offrono tutto ciò che si può desiderare. Il centro è ricco di boutique, negozi, ristorantini e locali in cui passare anche delle belle serate.

Impagabili le due baie, con suggestivi arenili di sabbia. La baia della Favole, ampia e con tutta una serie di stabilimenti balneari, e poi quella del Silenzio, forse una delle spiagge più belle di tutta la Liguria.

Facendo tappa in questa cittadina si può scoprire una Sestri Levante modaiola e vibrante di vita notturna, una cittadina elegante e che accoglie con le sue casette colorate e scorci sensazionali, oppure scegliere di godersela dal mare, su uno yatch o un’imbarcazione privata, assaporando tramonti sensazionali e guardando dalla parte opposta del Golfo del Tigullio un’altra delle mete per una vacanza di lusso indimenticabile: Portofino.

Portovenere e Cinque Terre, luogo di poeti e meraviglia

Si dice che Lord Byron abbia soggiornato a Portovenere, tanto che in questo splendido borgo di mare in provincia della Spezia c’è una grotta che porta il suo nome.

Elegante e raffinata, Portovenere è una cittadina straordinaria. Una tappa obbligata di una vacanza extra lusso in questa zona della Liguria, quella più vicina alla Toscana. Storia, natura e possibilità di fare stupende gite in barca (o di scegliere strutture che offrono tutti i confort) rendono questo luogo un gioiello prezioso della costa ligure. Ancora più esclusiva è la Palmaria, isola vicinissima con le sue spiagge e calette incredibili. Si raggiunge in barca ed è un sogno ad occhi aperti.

A brevissima distanza da Portovenere ci sono le Cinque Terre, che non hanno bisogno di presentazioni. Sono senza dubbio molto affollate, ma anche qui si possono fare vacanze di lusso grazie a strutture pensate appositamente per chi cerca classe ed eleganza.

Il modo migliore per vederle? Sicuramente con la barca, per ammirare la costa e scoprire posti stupendi. Le Cinque Terre sono un susseguirsi di unicità, vederle nella loro totalità e farlo esplorandole dal mare restituisce un punto di vista unico su un tratto di costa tra i più celebri al mondo.

Lerici, il Golfo dei Poeti e le sue calette

Piccole insenature, una costa frastagliata da perlustrare a bordo delle barche, punteggiata da ville con l’accesso al mare e, ancora, meravigliosi lidi in cui trovare tutti i servizi che si possono sognare. E poi quella vivacità che contraddistingue i luoghi di mare della Liguria, con tanti negozi e localini in cui gustare le specialità di questa zona della regione.

Lerici è un’altra delle tappe da fare nel Golfo dei Poeti (La Spezia), tratto di costa in cui ci sono luoghi davvero suggestivi e posti incredibili in cui fare un’immersione totale in questo bellissimo ed elegante territorio.

Varigotti, il borgo incredibile da scoprire

Storia, paesaggi tipici della Liguria e spiagge incredibili in cui le sfumature dell’acqua sono davvero suggestive, ci spostiamo a Varigotti (Liguria di Ponente) fa parte del comune di Finale Ligure e si trova in provincia di Savona.

Non solo questa location, ma tutto il territorio del comune sono da scoprire e conoscere. Il posto ideale per immergersi in uno scenario che è il perfetto mix di passato, quello che riporta l’eco dei pirati, e modernità, senza dimenticare tutto ciò che desidera chi viaggia alla ricerca del lusso. Infatti, è qui che si possono trovare relax e benessere, per organizzare la vacanza che si è sempre sognata.

Sanremo, non solo musica

Sanremo è celebre in tutto il mondo, ma non solo per la musica. Perché arrivati qui si può godere di quell’atmosfera chic che ammalia al primo sguardo.

Posta in Liguria e a pochissima distanza dal confine francese, questa cittadina offre tantissimo: dalle strutture di alta qualità e capaci di regalare raffinatezza, a locali, movida e negozi per tutti i gusti.

Non manca la bellezza del luogo: Sanremo è affascinante da ogni punto di vista e non ci annoia mai. C’è anche il porto, punto d’attracco perfetto per chi ha la barca e ci sono spiagge stupende. Basta scegliere quella che maggiormente si preferisce.

Anche allontanandosi dalla cittadina, infatti nei pressi di questa località in provincia di Impera si trovano Arma di Taggia, oppure Bordighera, ma anche Ventimiglia: città di confine dove si trovano posti unici nel loro genere. Una delle tappe qui? I Balzi Rossi, area incredibilmente affascinante in cui storia antichissima e bellezza si fondono restituendo allo sguardo un posto dal fascino unico.