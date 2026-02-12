Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Ufficio Stampa Belmond Sul British Pullman la nuova carrozza luxury ispirata a Sogno di Una Notte di Mezza Estate

C’è chi sogna l’aurora boreale, chi il cammino Inca fino a Machu Picchu. E poi c’è quel desiderio un po’ cinematografico di salire su un treno d’epoca. Un’immagine che per molti resta confinata nella lista dei “prima o poi”.

Adesso però Belmond, gigante dell’ospitalità di lusso e custode di icone come il Venice Simplon-Orient-Express, prova a spingersi oltre. Non un semplice restyling, ma un’operazione dal sapore quasi teatrale. Per farlo ha chiamato Baz Luhrmann, regista australiano noto per il suo stile visionario, e Catherine Martin, sua compagna e premio Oscar per costumi e scenografie. L’idea: trasformare una carrozza in qualcosa di irripetibile.

Il risultato si chiama Celia. È una carrozza privata che debutterà la prossima estate a bordo del British Pullman. Più che un vagone, una sorta di set viaggiante, dove il gusto per il dettaglio incontra la nostalgia e un’estetica dichiaratamente spettacolare. Belmond, insomma, alza l’asticella. E lo fa puntando sull’immaginario, prima ancora che sul viaggio.

La carrozza Celia di Belmond

Non aspettatevi una semplice carrozza ristorante riammodernata. Celia è un mondo a sé, capace di ospitare fino a 12 persone in uno spazio che comprende bar, lounge, zona pranzo e persino una piccola cucina. Il tutto all’interno di un autentico Pullman del 1932, restaurato e trasformato in qualcosa che definire spettacolare sarebbe riduttivo.

Ufficio Stampa Belmond

Ma chi è Celia, esattamente? È una musa completamente inventata da Luhrmann: nella sua immaginazione, una diva del West End londinese degli anni Trenta che ricevette in dono questa carrozza dopo aver interpretato Titania, la regina delle fate nel “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare. Una trovata narrativa, certo, ma che permea ogni centimetro degli interni.

Il richiamo al capolavoro shakespeariano è ovunque. Motivi floreali ispirati alla campagna britannica decorano i pannelli in legno di quercia lavorati con la tecnica del marquetry. Velluti spessi in verde, rosso, giallo e viola rivestono gli arredi. Pesanti tende teatrali dividono gli spazi, creando quella sensazione di varcare soglie verso mondi sempre nuovi. Nel bagno, poi, un soffitto dipinto a mano con mosaici e motivi mistici completa l’atmosfera da sogno.

Catherine Martin, dal canto suo, ha selezionato personalmente ogni fornitore e artigiano. I nomi sono quelli dell’eccellenza britannica. Un lavoro certosino, durato mesi, per ricreare un’atmosfera che unisce nostalgia e opulenza senza risultare pacchiana.

Le tratte

La carrozza partirà dalla Victoria Station di Londra e sarà disponibile su tutte le tratte del British Pullman: escursioni giornaliere verso Bath, Oxford, Blenheim Palace e altre destinazioni nel Regno Unito.

Chi la prenota avrà steward dedicati e la possibilità di personalizzare menu e intrattenimento. Si può richiedere uno chef privato ma c’è anche l’opportunità di trasformare lo spazio in un piccolo teatro o in una pista da ballo: tutto è possibile.

Ufficio Stampa Belmond

Il prezzo

Quanto costa tutto questo? Si parte da circa 17.250 euro per l’uso esclusivo della carrozza. Non proprio alla portata di tutti, ma d’altronde nessuno ha mai detto che i sogni vengano a buon mercato.

Per chi ama questo genere di esperienze, vale la pena ricordare che il British Pullman ospita già la carrozza Cygnus, disegnata nel 2021 da Wes Anderson con il suo inconfondibile stile simmetrico e i dettagli ispirati ai cigni. Due visioni cinematografiche completamente diverse, ma accomunate dalla stessa filosofia: il viaggio come spettacolo, il treno come set di un film in cui siete voi i protagonisti.