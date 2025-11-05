Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Villa d’Este a Cernobbio è tra i migliori hotel italiani

La seconda edizione dei Best Luxury Hotel Awards, ideata da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor e dell’European Hotel Managers Association ha premiato i 10 migliori hotel italiani riconoscendone la qualità dei servizi offerti. Non una vera e propria classifica ma un riconoscimento con premi per aspetti specifici. Scopriamo insieme quali.

Mandarin Oriental, Milano – Best Bar

Premiato come Best Bar tra i migliori hotel d’Italia del 2025, il Mandarin Oriental Milan fonde creatività e maestria con cocktail d’autore e un’esperienza sensoriale unica. La drink list d’eccezione è costruita per dare un equilibrio tra audacia e ricerca, dando voce alla mixology come forma d’arte.

Palace Merano, Merano (BZ) – Best Wellness & Spa

Benessere e scienza si incontrano al Palace Merano, che si conferma un modello di riferimento internazionale nel wellness di lusso. Programmi esclusivi di depurazione e rigenerazione estetica vanno a braccetto con spazi rinnovati e tecnologie all’avanguardia.

Palazzo Venart Luxury Hotel – Best Restaurant

A Venezia, il ristorante GLAM del Palazzo Venart Luxury Hotel è un gioiello gastronomico con due stelle Michelin. Solo diciotto coperti per un’esperienza intima, quasi teatrale, in cui la cucina si trasforma in racconto. Le creazioni dello chef uniscono la tradizione veneziana all’innovazione più audace, regalando un viaggio tra sapori, texture e suggestioni che rendono ogni piatto un’opera d’arte.

Lefay Resort & Spa Dolomiti, Pinzolo (TN) – Best Sustainability Program

Super green il il Lefay Resort & Spa Dolomiti a Pinzolo. Con una grande attenzione alla scelta dei materiali e all’impatto ambientale, ottiene il titolo di Best Sustainability Program rientrando tra i migliori hotel italiani del 2025.

Hotel Eden, Roma – Best Service

L’eccellenza del servizio trova la sua forma più pura all’Hotel Eden di Roma. L’accoglienza è qui un’arte tramandata nel tempo, sostenuta da un team che da decenni coltiva empatia e attenzione verso ogni ospite. La continuità familiare è il punto di forza della struttura che riflette la filosofia dell’ospitalità in ogni dettaglio.

Palazzo Talìa, Roma – Best Design

Un restauro ha portato il Palazzo Talìa a Roma a conquistare il titolo di Best Design nella classifica dei migliori hotel 2025 in Italia. Il progetto elegante e rispettoso unisce passato e modernità, valorizzando gli affreschi e gli stucchi originali.

Villa d’Este, Cernobbio (CO) – Best Wine Collection

Villa d’Este, sul lago di Como, non è solo scelta da tantissimi Vip, ma è soprattutto una struttura in cui la collezione enologica spicca per ricchezza. Proprio questo aspetto la fa inserire tra i migliori hotel italiani del 2025 con il titolo di Best Wine Collection.

Aman Rosa Alpina, San Cassiano (BZ) – Best New Opening

L’apertura dell’Aman Rosa Alpina segna un nuovo capitolo per l’hôtellerie d’alta quota. Il rifugio alpino è stato trasformato in un’icona del design conquistando in pochissimo tempo dall’apertura l’attenzione dei visitatori.

Hotel De Russie – Best General Manager

25 anni di esperienza alle spalle hanno dato modo all’Hotel de Russie di conquistare il titolo di Best General Manager grazie alla competenza di Giacomo Battafarano. Leadership empatica, competenza e l’obiettivo di offrire eccellenza costante senza rinunciare a un clima di collaborazione hanno portato al riconoscimento.

Casa Angelina, Praiano (SA) – Best Breakfast

In Costiera Amalfitana, è Casa Angelina a essere premiata come migliore colazione in Italia; la proposta gastronomica mixa proposte local con creatività e leggerezza, il tutto vista mare.