Negli anni ’60, il Principe Karim Aga Khan IV acquistò la Costa Smeralda, nel nord-est della Sardegna, trasformando successivamente l’area in una meta ambita da reali e celebrità . Seppur la Costa Smeralda rimanga uno dei luoghi più famosi dove trascorrere una vacanza di lusso in Sardegna , non è l’unico. Con i suoi oltre 1.600 chilometri di costa, l’isola offre tante altre località dove, chi non bada al budget, troverà la meta ideale per vivere le sue atmosfere nel modo più esclusivo.

Costa Smeralda

Il simbolo assoluto della vacanza di lusso in Sardegna è senza dubbio la Costa Smeralda. Questa zona vanta spiagge candide, lambite da un mare turchese e dal verde della macchia mediterranea: seppur molte siano accessibili a piedi, altre sono raggiungibili solo via mare. Porto Cervo e Porto Rotondo rappresentano i centri mondani, con yacht ormeggiati nei porti, boutique di alta moda e ristoranti stellati frequentati da celebrità internazionali.

La vita notturna qui è vivace ma raffinata, tra lounge bar esclusivi e club eleganti. Non mancano i resort a cinque stelle con ville, spa esclusive ed esperienze sofisticate, dove non è impossibile incontrare celebrità italiane e star di Hollywood.

La baia di Chia

Anche la baia di Chia vanta paesaggi splendidi, caratterizzati da acque limpide, e resort esclusivi. Situata sulla costa sud-occidentale della Sardegna, nel territorio del comune di Domus de Maria, offre spiagge da cartolina e calette nascoste, separate solo da promontori rocciosi. Non a caso, infatti, l’edizione 2025 della Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano ha decretato il litorale di Chia "Il Mare Più Bello d’Italia", premiandolo con 5 Vele.

Oltre alle spiagge, la baia di Chia offre bellissimi resort affacciati sul mare e dotati di beach club dove tutto è pensato per garantire una vacanza di lusso unica.

La zona di Villasimius

Villasimius, situata nel sud-est della Sardegna, è un'altra meta perfetta per chi cerca lusso e natura incontaminata. Organizzare qui una vacanza significa godersi spiagge meravigliose come Punta Molentis e Spiaggia del Riso, caratterizzate da sabbia finissima e acque cristalline, oltre che resort di alta gamma pensati per inserirsi armoniosamente nel paesaggio, con ville private, piscine a sfioro e spa panoramiche.

Non mancano ristoranti gourmet, dove provare i piatti tipici della gastronomia locale reinterpretati con originalità ed eleganza, oltre che escursioni private in barca per combinare il fascino selvaggio della natura con servizi esclusivi.

Ville a Stintino

Infine, chi desidera trascorrere una vacanza di lusso in Sardegna deve prenotare una villa a Stintino. Situata nell’estremo nord-ovest dell'isola, questa zona è celebre soprattutto per la spiaggia La Pelosa, uno dei luoghi più famosi dell’isola grazie alla sabbia bianca finissima e all’acqua turchese trasparente. Qui il lusso si esprime con eleganza discreta: ville private si affacciano direttamente sul mare, offrendo privacy totale e viste spettacolari sulla baia, perfette per chi desidera un soggiorno esclusivo a pochi passi dalla spiaggia.

Le giornate si alternano tra relax al sole, nuotate tra fondali cristallini e escursioni in barca verso l'isola dell’Asinara.