Le mete perfette in Sardegna per una vacanza esclusiva e di lusso

Volete organizzare una vacanza di lusso in Sardegna? Queste sono le mete da segnare, tra spiagge da sogno e resort esclusivi frequentati dalle star

Pubblicato: 18 Agosto 2025 12:06

Spiaggia di Chia, località di lusso in Sardegna

Negli anni ’60, il Principe Karim Aga Khan IV acquistò la Costa Smeralda, nel nord-est della Sardegna, trasformando successivamente l’area in una meta ambita da reali e celebrità. Seppur la Costa Smeralda rimanga uno dei luoghi più famosi dove trascorrere una vacanza di lusso in Sardegna, non è l’unico. Con i suoi oltre 1.600 chilometri di costa, l’isola offre tante altre località dove, chi non bada al budget, troverà la meta ideale per vivere le sue atmosfere nel modo più esclusivo.

