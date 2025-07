Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

A partire da ottobre 2025, gli appassionati di golf potranno vivere un’esperienza senza precedenti: un viaggio de La Dolce Vita Orient Express, alla scoperta di alcuni dei migliori campi da golf italiani. Il progetto nasce dalla volontà di unire l’eleganza del viaggio su rotaia con il prestigio dei green più esclusivi d’Italia, offrendo un’esperienza unica tra sport, paesaggi mozzafiato e ospitalità d’eccellenza.

Un viaggio slow tra golf e lusso a bordo dell’Orient Express

La Dolce Vita Orient Express, nato dalla collaborazione tra LVMH, Accor e il gruppo Arsenale, amplia la propria offerta con un nuovo format di itinerari dedicati al golf. Si tratta di viaggi pensati per un pubblico internazionale di alto profilo, desideroso di scoprire l’Italia in modo raffinato e rilassato, all’insegna dello sport e del lifestyle italiano.

Gli itinerari, parte dell’iniziativa “La Dolce Vita”, vogliono promuovere il patrimonio culturale e naturale italiano attraverso il golf, valorizzando le eccellenze del territorio e i campi da golf più rinomati.

L’itinerario Northern Greens: dal Lazio al Piemonte, tra i campi più iconici del Nord Italia

Il primo itinerario golfistico, Northern Greens, debutterà a ottobre 2025. La partenza è fissata al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, noto per aver ospitato la Ryder Cup 2023. Da lì, i viaggiatori verranno accolti nella raffinata Dolce Vita Lounge della stazione Roma Ostiense prima della partenza del treno.

Le tappe previste includono:

Franciacorta Golf Club (Lombardia)

Royal Park I Roveri (Piemonte)

Antognolla Golf Club (Umbria)

Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort (Toscana)

Ogni sosta è pensata per offrire green di livello internazionale, accoglienza esclusiva e panorami indimenticabili.

Italian Swing: la magia del golf nel Centro-Sud Italia

A novembre 2025 sarà la volta del secondo itinerario, Italian Swing, che si concentrerà sulle bellezze del Centro-Sud Italia. Anche in questo caso, gli ospiti potranno godere di un’esperienza immersiva, tra campi da golf iconici e ospitalità a cinque stelle.

Le tappe di questo percorso includeranno:

San Domenico Golf Club (Puglia)

The Club at Castiglion del Bosco (Toscana)

Argentario Golf Club (Toscana), unica struttura PGA autorizzata in Italia

Un’occasione per scoprire l’Italia più autentica, abbinando il golf a esperienze enogastronomiche e culturali.

Comfort, cucina stellata e servizi su misura a bordo

A bordo della Dolce Vita Orient Express, nulla è lasciato al caso. Gli ospiti saranno coccolati con suite di lusso, cucina stellata e ambienti curati nei minimi dettagli, ispirati al design italiano e alla tradizione dell’Orient Express.

Inoltre, ogni itinerario prevede la presenza di un golfista professionista di fama internazionale, che accompagnerà i viaggiatori in ogni tappa, offrendo approfondimenti tecnici personalizzati e consigli esclusivi.

Un premio speciale per il miglior golfista

In collaborazione con l’Open d’Italia, il progetto prevede anche un premio esclusivo per chi realizzerà il primo “hole in one” durante il viaggio. Il fortunato vincitore riceverà un viaggio di due giorni e tre notti a bordo dell’Orient Express La Dolce Vita, con soggiorno incluso presso il prestigioso Hotel Orient Express La Minerva di Roma, per un’esperienza di relax totale.

Golf e territorio: un connubio vincente per il turismo di lusso

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’attrattività dell’Italia come meta golfistica di lusso.

Ogni tappa dell’itinerario è arricchita da:

accoglienza riservata,

materiali esclusivi,

pause gourmet sul green,

servizi personalizzati a terra e a bordo.

Questo approccio non solo valorizza il territorio, ma offre anche un nuovo modo di vivere il golf in chiave esperienziale.