Al via le crociere a bordo della prima nave d’alta esplorazione ibrida

Vorresti vivere una crociera davvero unica, e regalarti una full immersion straordinaria nei ghiacci del Polo Nord? Oggi potrai farlo, grazie ad una nave davvero speciale.

Le Commandant-Charcot è una nave d’alta esplorazione polare eccezionale, una nave ibrida elettrica alimentata a GNL (gas naturale liquefatto) che porterà per la prima volta i passeggeri al 90° di latitudine nord, nel Polo Nord geografico, circondati dal comfort più assoluto.

Così, si potrà andare in esplorazione del Polo Nord geografico, della costa nord-est della Groenlandia, del mare di Ross, delle isole Charcot, scoprendo paesaggi che alle “normali” navi sono sempre state precluse, per la maggior parte dell’anno.

Il merito va al software di routing innovativo, che consente di inserirsi tra i canali naturalmente aperti nel ghiaccio, mentre la potenza della nave le permette di disinnestarsi, in caso questo dovesse farsi particolarmente denso. Grazie al formidabile strumento di esplorazione, i passeggeri vivranno una grande avventura nelle latitudini più a sud e più a nord del pianeta, in uno straordinario mix tra il lusso e l’avventura.

È insieme una nave da crociera e una nave da esplorazione, Le Commandant-Charcot. Parte della flotta di Ponant, compagnia crocieristica leader nelle spedizioni di lusso, coniuga tecnologie per la conservazione ambientale (la sua propulsione ibrida combina gas naturale liquefatto e generatori elettrici), che riducono al minimo il suo impatto sul Pianeta, alla ricerca scientifica, ospitando un laboratorio per lo studio degli ecosistemi e della biodiversità.

La crociera “Geographic North Pole” non ha, tuttavia, un costo proprio accessibile: con partenza l’8 agosto 2021 da Reykjavik e ritorno il 23 a Longyearbyen, il prezzo parte da 21.200 euro. Il viaggio, però, promette d’essere indimenticabile. Sito a 700 km da qualsiasi superficie terrestre, il Polo Nord geografico, partendo da Spitsbergen, si rivelerà in tutti i suoi straordinari paesaggi fatti di ghiaccio e di luminosità.

Partirà e si concluderà invece a Reykjavik la crociera “Discovering the Northeast Greenland National Park“, in partnership con National Geographic. Dal 24 giugno al 6 luglio 2021 (con prezzi a partire da 14.600 euro), si andrà in esplorazione di una delle zone più difficili da raggiungere

del Far North: la costa nord-est della Groenlandia, il più grande parco nazionale del mondo e riserva della biosfera dell’UNESCO.

Infine, dal 7 settembre all’1 ottobre 2021, con prezzi a partire da 24.890 euro, la crociera “North-West Passage” condurrà attraverso i canali – ghiacciati per la maggior parte dell’anno – del Passaggio a Nord-Ovest, oltre il Circolo Polare Artico, in un viaggio mozzafiato dall’Islanda di Reykjavik all’Alaska di Nome.