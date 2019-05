In arrivo la crociera di lusso dal Polo Sud al Polo Nord

editato in: da

Attraversare il mondo da Polo a Polo, a bordo di uno yacht super esclusivo: salperà nel 2021 una tra le più straordinarie navi da crociera, per un’esperienza che promette d’essere il viaggio della vita.

Noto per offrire esperienze lussuose e personalizzate, e per fermarsi in piccoli porti a cui le normali navi da crociera non hanno accesso, lo SeaDream Yacht Club ha ampliato per la prima volta la sua flotta nel 2011 col varo di un megayacht progettato per navigare in tutto il globo. Ora, il nuovo annuncio: nel 2021 arriverà la SeaDream Innovation, che permetterà agli ospiti di vivere tutta l’esclusività di un viaggio in yacht, tra location esotiche e altre davvero remote.

Il nuovo yacht avrà 110 suite panoramiche, una piscina a filo acqua e un “Balinese Dream Beds”, che consentirà a 40 passeggeri di dormire sotto le stelle, riscaldati da una coperta termica. E poi il ricco programma d’attività: kayaking, escursioni in barca a vela, corse sulle moto d’acqua. Pranzi e cene saranno serviti perlopiù all’aperto, e si potrà scegliere tra proposte crudiste e vegane, specialità francesi e asiatiche, per un’esperienza culinaria completamente personalizzata.

Lo yacht navigherà acque tropicali e polari, e si fermerà in oltre 200 porti di 49 diversi Paesi. Diversi sono gli itinerari tra cui sarà possibile scegliere: il viaggio inaugurale partirà da Londra e, con una navigazione lunga 70 giorni, toccherà luoghi straordinari come la Glacier Alley in Cile o le Isole Shetland Meridionali, a 120 chilometri dalla Penisola Antartica.

Oppure, è possibile optare per l’itinerario che va dall’Artide all’Antartide, 88 giorni da febbraio a maggio 2022 tra spiagge, ghiacciai e città. Si partirà da Ushuaia, in Argentina, e ci si fermerà in luoghi remotissimi come l‘Isola Deception, dove si potrà scendere per esplorare questo arcipelago dell’Antartide in kayak, sfiorando iceberg e pinguini, per poi bere un drink alla Vernadsky Station, nel bar più a sud del mondo. E poi gli stop in metropoli come Rio de Janeiro (per esplorare il Tijuca National Park o per scalare la Sugarloaf Mountain), in città europee come Amsterdam e in sole come Tenerife e le Svalbard.

I prezzi? Non proprio economici: si parte da 57.999 dollari a persona. Ma ci saranno anche viaggi più brevi, come il tour di sette giorni nelle Svalbard o di dodici giorni nel Sudest Asiatico. I prezzi, in questi casi, partono da 8.499 dollari.