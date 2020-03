Tour virtuale della Grande Muraglia Cinese, un’esperienza imperdibile

editato in: da

Avete sempre sognato il lontano Oriente, dove luoghi meravigliosi vi aspettano con le loro incantevoli sorprese. Ma il viaggio è lungo e non certo economico, quindi avete sempre rimandato a tempi migliori. Perché non volare dunque con la fantasia e approdare in Cina? Ora potrete ammirare la Grande Muraglia Cinese anche rimanendo in casa.

Ci sono periodi in cui viaggiare non è proprio possibile – che sia per questioni personali o per situazioni di eccezionale emergenza pubblica. Ma ci si può consolare in molti modi: c’è chi ha trovato qualche metodo per fare voli pindarici verso mete inesplorate grazie a foto, libri e serie tv. C’è chi invece ha scelto l’infinito mondo del web per trovare qualcosa di nuovo da scoprire. Ad esempio, molti musei stanno allestendo delle particolari sezioni online per permettere agli appassionati di compiere un tour virtuale tra le loro più belle collezioni d’arte.

Ed è proprio quello che accade anche in Cina: vi basteranno una connessione ad internet e pochi click per vedevi aprire le porte di un mondo nuovo e affascinante. The China Guide ha deciso di preparare un’escursione online per tutti coloro che vorranno ammirare la bellezza della Grande Muraglia Cinese. Ebbene sì, potrete passeggiare virtualmente lungo le maestose mura che rappresentano una delle meraviglie del mondo moderno, nonché uno dei Patrimoni dell’UNESCO più preziosi che siano rimasti dell’antichità.

Essendo una tappa imperdibile per chiunque decida di fare una visita in Cina, l’idea del tour online sarà senza dubbio molto apprezzata da migliaia di persone. Potrete infatti godervi una “camminata” lungo il tratto di muro che va da Jinshanling a Simatai, una sezione di circa 10,5 km che conta ben 67 torri. La scelta del percorso è stata effettuata sulla base del suo stato di conservazione, che rispecchia per la sua quasi totalità le caratteristiche originarie della Grande Muraglia Cinese. Ma c’è altro: da qui la vista panoramica è da mozzare il fiato, e vi regalerà delle emozioni uniche – anche se solamente virtuali.

Naturalmente, questo non è che un assaggio della vera Muraglia. Sul sito potrete trovare non solo il tour online, ma anche tantissime informazioni su questa imponente opera umana, incluso qualche consiglio di viaggio. Magari scoprirete di voler assolutamente recarvi in Cina ad ammirare dal vivo le sue meraviglie, quindi potrete approfittare dell’occasione per prendere qualche appunto e iniziare ad organizzare la vostra prossima vacanza.