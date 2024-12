Guida alle più grandi e incredibili terme d’Europa

Da Budapest all'Islanda, in Europa sono tante le destinazioni termali, rifugi per il corpo e la mente

Fonte: Ufficio stampa Le Terme di Chochołów sono la più grande e moderna struttura termale del sud della Polonia

Dall’eleganza senza tempo delle Terme Gellért di Budapest alla spettacolare Blue Lagoon in Islanda, passando per le acque termali delle Alpi o dagli stabilimenti in Slovenia: oltre alle strepitose terme italiane, in Europa sono tante le destinazioni termali, rifugi per il corpo e la mente.

Rimske Terme, il benessere nel cuore della Slovenia

Le Rimske Terme, tra le destinazioni termali più affascinanti d’Europa, risalgono al 39 a.C., quando i romani crearono un complesso di piscine termali calde e fredde. Circondate da una valle incantevole, queste terme hanno ospitato personalità illustri come la regina Vittoria, Carolina Bonaparte e l’imperatore Ferdinando.

Come raggiungerle

Rimske Toplice è facilmente raggiungibile da Lubiana, distante circa un’ora di auto, seguendo l’autostrada A1. Per chi preferisce i mezzi pubblici, è disponibile un collegamento ferroviario diretto dalla capitale alla stazione di Rimske Toplice, a pochi minuti a piedi dal resort.

Giorni e orari di apertura

Il complesso termale è aperto tutto l’anno, con orari che possono variare in base alla stagione. Le piscine termali sono generalmente accessibili dalle 8 alle 21, mentre le saune aprono alle 9.

Servizi e trattamenti

Le Rimske Terme offrono un’ampia scelta di esperienze per il benessere. Le piscine termali, sia interne che all’aperto, utilizzano acqua minerale ricca di proprietà terapeutiche. L’area sauna include opzioni finlandesi, turche e a infrarossi; mentre il centro benessere propone trattamenti personalizzati come massaggi, percorsi detox e terapie anti-stress.

Costi

L’ingresso giornaliero alle piscine termali parte da 20 euro a persona; mentre il pacchetto che include piscine e saune costa circa 35 euro. Massaggi e trattamenti hanno un costo a partire dai 40 euro. Per soggiorni prolungati o per le famiglie, il resort propone pacchetti speciali, stagionali, con offerte disponibili per chi prenota in anticipo.

Sempre in Slovenia, alle Terme Olimia

Situate a Podčetrtek, nella Slovenia orientale, le Terme Olimia rappresentano una delle mete termali più rinomate della regione, perfette per chi cerca relax, benessere e divertimento in mezzo alla natura.

Come raggiungerle

Podčetrtek si trova a circa un’ora e mezza di auto da Lubiana ed è facilmente raggiungibile seguendo l’autostrada A1, con uscita a Dramlje. La località è servita anche dai treni regionali, che collegano la capitale alla stazione di Podčetrtek, situata a breve distanza dal complesso termale.

Giorni e orari di apertura

Le Terme Olimia restano aperte tutto l’anno, con orari che variano a seconda delle strutture. Il Wellness Orhidelia è accessibile tutti i giorni dalle 9 alle 22; il Termalni Park Aqualuna, invece, è operativo solo durante la stagione estiva, e accoglie i visitatori da maggio a settembre, solitamente dalle 10 alle 19. Le piscine termali interne ed esterne sono generalmente aperte dalle 8 alle 21. Per orari aggiornati, è consigliato consultare il sito ufficiale.

Servizi e trattamenti

Il complesso offre un’esperienza unica, che spazia dal glamping nel Glamorous Camping Village al prestigioso Wellness Orhidelia, premiato come miglior centro benessere sloveno per otto anni consecutivi, che include piscine termali con giochi di luce, saune panoramiche e trattamenti esclusivi. Il Centro Spa Armonia propone massaggi terapeutici, percorsi detox e trattamenti per il viso e il corpo. Per le famiglie, in estate apre il Termalni Park Aqualuna, con scivoli d’acqua e piscine riscaldate. Relax e benessere sono le parole chiave del Glamping Village, che permette di soggiornare in eleganti alloggi immersi nella natura, con accesso esclusivo alle terme.

Costi

L’ingresso giornaliero al Wellness Orhidelia parte da 32 euro a persona; per il Termalni Park Aqualuna il prezzo è di circa 15 euro per l’intera giornata. I pacchetti glamping, che includono pernottamento e accesso alle terme, hanno tariffe a partire da 150 euro a notte, e i trattamenti benessere sono disponibili a partire da 40 euro. Per soggiorni più lunghi o per famiglie, sono spesso proposte offerte speciali e pacchetti vantaggiosi. È consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto durante i periodi di alta stagione.

Le Terme Malta in Polonia

Le Terme Malta, situate a Poznań, rappresentano il più grande e moderno complesso acquatico e geotermale della Polonia. Questo centro per il relax e il divertimento include piscine sportive, un parco acquatico con scivoli mozzafiato, piscine all’aperto, saune di varie tipologie e un’area Spa. La loro posizione strategica, sulle rive del Lago di Malta e a pochi minuti dal centro città, le rende a meta ideale per una pausa rigenerante durante un soggiorno a Poznań, sia in famiglia che in coppia.

Come raggiungerle

Le terme si trovano a breve distanza dal centro di Poznań e sono facilmente raggiungibili sia in auto, seguendo le indicazioni per il Lago di Malta, che con i mezzi pubblici, perché diverse linee di tram e autobus fermano nelle vicinanze.

Giorni e orari di apertura

Le Terme Malta sono aperte tutto l’anno, con orari che variano a seconda delle stagioni e delle singole aree del complesso. Generalmente, il parco acquatico è aperto dalle 9 alle 23, mentre l’area Spa e le piscine possono avere orari leggermente differenti. Si consiglia di consultare il sito ufficiale per informazioni aggiornate.

Servizi e trattamenti

L’offerta delle Terme Malta è vasta e adatta a tutte le esigenze. Oltre alle piscine e agli scivoli, ci sono saune finlandesi, bagni turchi, saune aromatiche e zone relax. L’area Spa propone trattamenti estetici e massaggi rilassanti. Per le famiglie, il parco acquatico dedica alcune zone alle famiglie con bambini e ai giochi d’acqua.

Costi

I prezzi variano in base al tipo di accesso e alla durata della visita. Un biglietto giornaliero per adulti parte da circa 50 PLN (circa 11 euro), ma sono disponibili tariffe ridotte per bambini, studenti e famiglie. Ovviamente, altri servizi personalizzati e i trattamenti Spa hanno un costo aggiuntivo.

Terme di Chochołów, in Polonia sui Monti Tatra

Le Terme di Chochołów, situate nel cuore della regione del Podhale, sono la più grande e moderna struttura termale del sud della Polonia. A soli pochi chilometri da Zakopane, l’esperienza è unica: il bagno immersi nelle acque termali ricche di minerali con una vista mozzafiato sui Monti Tatra, particolarmente suggestiva in inverno con le vette innevate, non ha prezzo.

Come raggiungerle

Le Terme di Chochołów si trovano a circa 20 km da Zakopane e sono facilmente raggiungibili in auto dalla strada nazionale DK47. Per chi preferisce i mezzi pubblici, ci sono collegamenti regolari in autobus dalla stazione principale di Zakopane, con fermate a pochi passi dall’ingresso del centro.

Giorni e orari di apertura

Il complesso è aperto tutti i giorni dell’anno, in linea di massima dalle 9 alle 22, con orari che possono subire variazioni durante le festività.

Servizi e trattamenti

Le piscine termali, con una temperatura media di 36 °C, variano tra acque sulfuree, iodate e idromassaggi, e sono all’interno e all’esterno, con idromassaggi e aree dedicate ai bambini. Il saunarium è il cuore e punto di forza del complesso, con saune finlandesi panoramiche, bagni turchi e zone relax attrezzate per il raffreddamento e il rilassamento. Per chi cerca un’esperienza personalizzata, la Spa propone trattamenti estetici e massaggi rigeneranti.

Costi

I prezzi variano in base alla durata della permanenza e all’accesso alle aree extra come il saunarium o la Spa. Un biglietto base parte da circa 60 PLN (circa 13 euro) per 2 ore, con tariffe ridotte per bambini e famiglie. A seconda del periodo sono disponibili pacchetti giornalieri e offerte speciali per gruppi.

Leukerbad: il paradiso termale del Vallese, Svizzera

Tra i vari stabilimenti termali della Svizzera, le terme di Leukerbad, nel cuore del Vallese, sono uno dei complessi termali più grandi delle Alpi e vantano autentiche sorgenti di acqua calda naturale. Le piscine termali, alimentate da acqua minerale rivitalizzante con temperature che vanno dai 28 °C ai 43 °C, offrono un’esperienza di puro relax e benessere in ogni stagione.

Come raggiungerle

Leukerbad è raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. Da Ginevra, il percorso in auto dura circa 2 ore e 30 minuti, mentre in treno si arriva a Leuk, da cui parte un autobus diretto verso il villaggio termale.

Giorni e orari di apertura

Il complesso è generalmente aperto tutto l’anno, con orari che variano leggermente tra estate e inverno. Le piscine sono accessibili dalle 8 alle 20, ma è consigliabile verificare gli orari aggiornati sul sito ufficiale.

Servizi e trattamenti

Il centro è rinomato per le sue dieci piscine dotate di attrazioni acquatiche come docce a getto, whirlpool, ugelli per massaggi e una suggestiva grotta in pietra naturale. Coccole anche per i più piccoli, con una piscina dedicata con scivoli lunghi oltre 100 metri.

Oltre alle piscine termali, il centro offre numerosi servizi wellness come massaggi, trattamenti di bellezza e zone relax. Il caffè-ristorante, con buffet self-service e pizzeria, propone piatti locali, anche all’aperto sulla terrazza solarium con vista sulle Alpi.

Costi

I prezzi per l’ingresso variano in base alla durata e ai servizi scelti. Un ingresso giornaliero per adulti parte da circa 35 CHF per l’accesso base alle piscine. Sono disponibili sconti per famiglie e bambini (ingresso gratuito fino agli 8 anni); pacchetti giornalieri e abbonamenti settimanali per chi desidera una vacanza termale più lunga o completa.

Baden-Baden: il gioiello termale della Germania

Situata nel cuore della Foresta Nera, in Germania, Baden-Baden è una delle destinazioni termali più prestigiose al mondo, con una storia che risale all’epoca romana. Le sue sorgenti naturali, ricche di minerali, sgorgano a una temperatura tra i 50 °C e i 68 °C e sono note per i benefici terapeutici.

Come raggiungerle

Baden-Baden si trova nel Baden-Württemberg, facilmente raggiungibile in auto o in treno. Da Francoforte il viaggio dura circa 1 ora e 30 minuti in treno ad alta velocità; mentre l’aeroporto di Baden-Baden/Karlsruhe dispone di collegamenti diretti per la zona.

Giorni e orari di apertura

Le terme sono aperte tutto l’anno, con orari che generalmente vanno dalle 8 alle 22 per le Caracalla Therme. La Spa Friedrichsbad ha orari specifici che possono variare, quindi è consigliabile verificare prima della visita.

Servizi e trattamenti

Baden-Baden offre una vasta gamma di servizi termali e wellness. Il Friedrichsbad è un’elegante Spa che unisce tradizione romana e stile irlandese dove rigenerarsi con massaggi, fanghi, trattamenti detox e aromaterapici. Il percorso rituale si compone di 17 stazioni, per un’esperienza unica che combina bagni caldi, freddi e vapori rigeneranti.

Le moderne Caracalla Therme includono piscine interne ed esterne, grotte termali, saune e bagni di vapore, il tutto immerso in un’atmosfera lussuosa e rilassante.

Costi

L’ingresso alle Caracalla Therme parte da circa 18 euro per due ore, con supplementi per aree speciali come il saunarium. Al Friedrichsbad, i prezzi partono da circa 35 euro, inclusi i trattamenti base del percorso termale. Eventualmente, per arricchire l’esperienza, si può optare per pacchetti combinati e opzioni giornaliere.

A Budapest, le Terme di Széchenyi tra le più grandi d’Europa

Nel cuore del Parco Városliget a Budapest si trovano le Terme di Széchenyi, uno dei più grandi complessi termali dell’Ungheria e d’Europa. Inaugurate nel 1913, rappresentano una vera icona della città, grazie alla maestosa architettura neobarocca e alle rinomate acque termali naturali, celebri per i loro effetti benefici. Il complesso, con 21 piscine, di cui tre all’aperto, saune e spazi dedicati al benessere, è una tappa imprescindibile per chiunque visiti la capitale ungherese ed è a due passi dalle migliori attrazioni come la piazza degli Eroi, il Castello di Vajdahunyad, il Museo delle Belle Arti e il Giardino zoologico e botanico di Budapest.

Come raggiungerle

Nel pieno centro di Budapest, le terme sono facilmente accessibili a piedi o con i mezzi pubblici. La linea M1 della metropolitana, la più antica della città, ferma direttamente alla stazione Széchenyi fürdő, a pochi passi dall’ingresso. In alternativa, diverse linee di autobus collegano il centro alla zona termale. Le terme, che distano circa 10 minuti da Piazza degli Eroi, luogo simbolo della città, sono raggiungibili anche a piedi o in bicicletta.

Giorni e orari di apertura

Le Terme di Széchenyi restano aperte tutto l’anno, dalle 7 alle 20 in settimana e dalle 8 alle 20 nel weekend.

Servizi e trattamenti

L’offerta delle Terme di Széchenyi è ricca e variegata, adatta a tutte le esigenze. Le piscine esterne includono tre grandi vasche con temperature che vanno dai 27 ai 38 °C, perfette per rilassarsi in qualsiasi stagione; mentre all’interno si trovano oltre 10 vasche con diverse temperature e composizioni mineralogiche. Le aree sauna e i bagni di vapore sono studiati per favorire il relax, con percorsi di raffreddamento per un’esperienza completa. Le acque termali medicinali, ricche di calcio, magnesio e bicarbonato, sono particolarmente indicate per alleviare problemi articolari e muscolari, offrendo un vero sollievo terapeutico oltre al semplice relax.

Per chi cerca un benessere più mirato, sono disponibili anche massaggi tradizionali, trattamenti di aromaterapia e pacchetti beauty.

Costi

L’accesso alle terme è disponibile con diverse opzioni tariffarie. Un biglietto giornaliero con cabina privata ha un costo che varia tra i 25 e i 30 euro, mentre l’ingresso serale, a partire dalle 17, permette di risparmiare qualcosa. Vasta scelta per i trattamenti extra, come i massaggi, con prezzi che partono da 15 euro.

Terme Gellért: eleganza e benessere a Budapest

Situate vicino al Ponte della Libertà a Budapest, sulle rive del Danubio, le Terme Gellért sono uno dei simboli più raffinati della tradizione termale ungherese. Inaugurate nel 1918, sono un capolavoro dello stile Art Nouveau, con mosaici, statue e vetrate colorate di straordinaria bellezza. Le acque termali, che sgorgano dalle sorgenti del Monte Gellért, sono apprezzate per le loro proprietà terapeutiche e attraggono visitatori da ogni parte del mondo.

Come raggiungerle

Le Terme Gellért si trovano in una posizione centrale, facilmente accessibile con i mezzi pubblici. La linea M4 della metropolitana (verde) e i tram 47 e 49 fermano a Szent Gellért tér, a pochi passi dall’ingresso. A piedi, ci si arriva attraversando il suggestivo Ponte della Libertà, uno dei ponti più iconici di Budapest.

Giorni e orari di apertura

Le piscine interne e termali sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19, ma è bene verificare eventuali modifiche di orario.

Servizi e trattamenti

Lo stabilimento include piscine termali interne ed esterne che variano dai 35 ai 40 °C, una piscina a onde unica nel suo genere (in estate) e bagni di vapore. Benefici per la mente ma anche per il corpo perché le acque termali ricche di calcio, magnesio e solfato sono particolarmente indicate per alleviare problemi articolari e muscolari. Le eleganti saune e i bagni di vapore completano l’offerta. Inoltre, è possibile scegliere tra trattamenti benessere personalizzati, tra cui massaggi terapeutici e pacchetti beauty per la cura della pelle.

Costi

L’ingresso giornaliero con cabina privata costa tra i 20 e i 25 euro, mentre il biglietto serale è più conveniente. Per i trattamenti aggiuntivi, come massaggi o servizi beauty, i prezzi partono da circa 15 euro.

Blue Lagoon, in Islanda

La Blue Lagoon è uno dei simboli più celebri dell’Islanda, immersa in un paesaggio di rocce vulcaniche che sembra uscito da un altro pianeta. Le sue acque geotermiche, di un azzurro lattiginoso, mantengono una temperatura costante tra i 37 e i 39 °C, ricche di minerali e silice, e rinomate per i benefici rigeneranti sulla pelle.

Come raggiungerle

La Blue Lagoon si trova a soli 50 km dalla capitale Reykjavík e a 20 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Keflavík. È possibile raggiungerla in auto, con transfer dedicati o partecipando a escursioni organizzate.

Giorni e orari di apertura

La Blue Lagoon è aperta tutto l’anno, con orari che si adattano alla stagione. Durante l’estate è possibile accedere dalle 7 alle 23, mentre nei mesi invernali gli orari si restringono dalle 8 alle 21. La prenotazione è obbligatoria e consigliata con largo anticipo, soprattutto nei periodi di alta stagione, per garantire l’ingresso senza attese.

Servizi e trattamenti

La Blue Lagoon offre una vasta gamma di esperienze che combinano relax e benessere. La laguna principale consente di immergersi in acque ricche di minerali, con la possibilità di applicare maschere alla silice o alle alghe direttamente durante il bagno. Le saune e i bagni di vapore, sapientemente integrati nel paesaggio vulcanico, completano il percorso di rigenerazione.

Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, la Retreat Spa mette a disposizione piscine private, trattamenti personalizzati e spazi di lusso immersi nel panorama naturale.

Costi

L’ingresso alla Blue Lagoon è disponibile in diversi pacchetti. Il pacchetto Comfort, con prezzi che variano tra i 55 e gli 85 euro, include l’ingresso alla laguna, una maschera alla silice e un drink. Il pacchetto Premium, a partire da 80-110 euro, aggiunge l’uso di un accappatoio, maschere aggiuntive e una prenotazione garantita al ristorante Lava. Per un’esperienza di lusso, il pacchetto Retreat Spa, disponibile da circa 380 euro, offre accesso a spazi esclusivi e servizi di alta gamma.