Cosa vedere a Budapest, la Perla del Danubio: luoghi e attrazioni

Budapest è conosciuta per avere una “doppia anima”. Suddivisa tra Buda e Pest, è uno di quei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. Perché qui passato e presente convivono in modo armonioso. Lo stile architettonico moderno di Pest incontra gli antichi fasti di Buda, che è di origini romane. Nel mezzo, il Danubio, che scorre placido e divide la Capitale dell’Ungheria. La sua atmosfera? Di certo possiamo definirla malinconica e solenne al tempo stesso, e questo effetto è indimenticabile: famosissima per le sue terme, vediamo cosa fare e cosa vedere a Budapest.

Parlamento di Budapest

Se dovessimo scegliere un simbolo di Budapest, solamente uno, probabilmente sarebbe il Parlamento. Oltre alla sua importanza strategica e alla posizione favorevole (si affaccia proprio sul Danubio), è definito un gioiello architettonico, frutto di una mescolanza di stili. Realizzato nell’Ottocento, i lavori sono finiti nel 1904: è stato l’architetto Imre Steindl a occuparsene e, osservando il Parlamento di Budapest per la prima volta, è impossibile non notare l’ispirazione principale. Quale? Quella del Parlamento di Londra. Se vuoi visitarlo, puoi assolutamente farlo: è un’occasione per approfondire diversi stili, come il neoclassico, il rinascimentale e il barocco.

Castello di Buda

Sì, siamo d’accordo: oltre al Parlamento, anche il Castello di Buda (che, come abbiamo visto, è la parte “antica” della città), è un simbolo affascinante del territorio. Quello che colpisce è ancora una volta la posizione: si trova in alto, esattamente sulla cima della collina Varhegy. Imponente, maestoso, favoleggiante: questo luogo è stato testimone silenzioso della lunga storia di Budapest e dell’Ungheria stessa. Al suo interno, oltre agli istituti culturali, si possono visitare il Museo Storico e la Galleria Nazionale. Il consiglio che ti diamo è di prenotare una visita guidata per scoprire ogni segreto e dettaglio.

Terme di Budapest

Viaggiare è un modo concreto per scoprire nuovi usi, costumi o culture. C’è chi viaggia per perdersi nei vicoli delle cittadine, e chi ama Budapest in particolar modo perché è, di fatto, una meta termale. Probabilmente una delle più famose al mondo, poiché qui si contano più di cento sorgenti termali naturali. Siamo di fronte a una delle più antiche tradizioni del territorio, un modo concreto per dimenticare qualsiasi tensione e per immergersi in un contesto da favola. Proprio così: le Terme Szechenyi sono incredibili sotto molti punti di vista. Oltre a offrire diversi trattamenti termali, lo stabilimento è super elegante, un palazzo in stile neo-barocco che è stato aperto agli inizi del Novecento.

Ponte delle Catene

Realizzato dall’ingegnere William Tierney Clark, è stato inaugurato nel 1849, ed è un ponte che unisce Buda e Pest. Il suo nome ufficiale è quello del Conte István Széchenyi, poiché ne è stato tra i sostenitori e finanziatori. Questo ponte presenta una struttura magnifica e peculiare al contempo: è in ghisa, con pilastri equidistanti, dove si trovano delle sculture di leoni che ricordano molto quelli di bronzo di Trafalgar Square a Londra. L’aspetto più interessante è che, per una questione ottica, i leoni possono sembrare “diversi” in base all’angolazione in cui li osserviamo. Il momento migliore per visitare il Ponte delle Catene? Quando la sera scende e si “veste” di luci che brillano sulle acque placide del Danubio.

Collina Gellert

Sei alla ricerca di una posizione super privilegiata da cui osservare le luci della città di Budapest? Abbiamo la soluzione per te: la Collina di Gellert. Visitare la Capitale dell’Ungheria è l’occasione giusta per lasciarsi ammaliare dalla bellezza di panorami sconfinati, dove potersi concedere passeggiate in giro per la città, salendo fino alla Collina di Gellert, la cui vista è sul Danubio e sul Castello di Buda. Tra le cose da fare e da vedere qui segnaliamo i Bagni Rudas, la Cappella nella Roccia e il Museo di Storia della Medicina. Alla sera, è di certo un’attrazione affascinante.

Basilica di Santo Stefano

Maestosa, un vero e proprio capolavoro: la Basilica di Santo Stefano è tra le attrazioni da non perdere a Budapest. Oltre a essere la chiesa più grande della città, la sua storia è di certo curiosa, poiché ci sono voluti decenni per la costruzione, che si è protratta a lungo nel tempo (esattamente dal 1851 al 1905). Disegnata in stile neoclassico da Jozsef Hild, al di là delle dimensioni, che di certo sono considerevoli, custodisce al suo interno ricchezze e tesori da osservare, come opere d’arte e statue, o ancora la mano destra mummificata di Re Stefano (a cui è dedicata la Basilica), che per gli ungheresi è la reliquia del Paese.

Mercato Centrale Nagy Vásárcsarnok

Lo conosciamo come Mercato Centrale Nagy Vásárcsarnok o Mercato Coperto di Budapest, ed è il luogo ideale dove fare shopping o la spesa. Si trova proprio nella zona centrale, quindi puoi raggiungerlo facilmente con i mezzi. Tra i più grandi in Europa, puoi trovare non solo alimenti o prodotti tipici di Budapest, ma anche pezzi unici di artigianato o souvenir da portare con te a casa. Il mercato è stato costruito nel 1884, e in seguito è stato restaurato, ma non ha mai perso il suo fascino né la sua attrattiva. Ideale per scoprire uno spaccato di vita quotidiana nella Capitale dell’Ungheria.

Isola di Margherita

Sapevi che a Budapest esiste un’isola galleggiante al centro del Danubio? La puoi visitare e, anzi, ti consigliamo assolutamente di farlo, soprattutto se senti la necessità di staccarti per qualche ora dal trambusto. Sebbene sia servita dai mezzi di trasporto, l’Isola di Margherita rimane un’autentica perla, un’oasi, un polmone verde. Il suo parco è amatissimo dai local e dai turisti (e lo apprezzavano persino gli Antichi Romani). Puoi anche fermarti nella piscina termale, respirare aria pulita e… avere l’occasione di osservare una fontana che canta!

Obuda

Conosci il quartiere di Obuda a Budapest? Organizzare un itinerario qui significa prepararsi a vedere tantissime attrazioni (senza dimenticare i dintorni di Budapest, altrettanto favolosi). Ecco, questa è la zona più antica della Capitale dell’Ungheria: considera che i primi insediamenti risalgono al 35 a.C. (romani). Tra ruderi e scavi archeologici, questo angolo ti racconta il passato della città. Una visita al Museo di Aquincum è d’obbligo, soprattutto perché proprio qui sono custoditi e conservati i reperti trovati durante gli scavi. Un luogo sospeso nel tempo, per scoprire la bellezza di Budapest.