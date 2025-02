Relax alle Terme di Čatež, in Slovenia, meta d’eccellenza d’Europa

Fonte: iStock Coppia alle Terme di Čatež, Slovenia

Negli ultimi anni molte persone stanno dedicando molto più tempo al benessere personale, sia interiore, che esteriore, quindi con la cura del corpo. Queste numerose richieste, hanno portato il settore termale a continui aggiornamenti e ad un notevole e continuo miglioramento.

Questa crescita viene rappresentata, ad esempio, anche dalle Terme di Čatež, in Slovenia, che si presenta come una meta d’eccellenza anche in Europa. Questo centro termale, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, è diventata una meta molto ricercata, in grado di integrare il patrimonio storico dell’aera con soluzioni eco-sostenibili ed un’offerta decisamente completa, in grado di soddisfare i suoi numerosi visitatori.

Come arrivare alle Terme di Čatež

Le Terme di Čatež si trovano in Slovenia e, grazie alla loro posizione, sono facilmente raggiungibili con diversi mezzi da tutta Europa, specialmente dall’Italia. In auto, ad esempio, il complesso termale è nelle vicinanze dell’autostrada che collega la capitale Lubiana a Zagabria. Inoltre, una volta arrivati a destinazione, i viaggiatori possono usufruire degli ampi parcheggi, in grado di ospitare numerosi ospiti del centro termale.

Chi, invece, preferisce il treno, può raggiungere la stazione ferroviaria di Dobova e rappresenta il principale punto d’accesso alla zona. Chi desidera questo mezzo per muoversi, può sfruttare i collegamenti frequenti e puntuali verso le principali città slovene, come Lubiana e Maribor, ad esempio. C’è anche la possibilità di raggiungere le Terme di Čatež in autobus, sfruttando diverse linee regionali e nazionali.

Giorni di apertura e orari delle Terme di Čatež

Sono presenti diverse aree all’interno del centro termale di Čatež, che, tra le altre cose, garantiscono l’apertura continuativa delle terme e delle altre strutture ricettive durante tutto l’anno, con orari molto comodi per tutti i visitatori.

Una caratteristica importante delle Terme di Čatež, inoltre, è che è composta da diverse aree. La prima è la Riviera Termale Invernale, con vasche idromassaggio, piscine, scivoli e lettini da massaggio, ed è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00. Si tratta della più grande struttura coperta del Paese.

C’è poi l’area Wellness Riviera, dove in oltre mille metri quadri di superficie è possibile godere fra bagni di vapore salato, bagni turchi, saune finlandesi e ad infrarossi, il tutto dalla Domenica al Giovedì dalle 11.00 alle 21.00 ed il Venerdì e Sabato dalle 11.00 alle 24.00.

La Grand Spa Terme è l’ultima e più nuova sezione delle Terme di Čatež e si trova all’interno dell’Hotel Terme. Qui è presente una moderna sezione dedicata al fitness, con attrezzi innovativi, oltre che piscine termali e diverse saune, anche per nudisti. Le piscine sono aperte tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00, il centro fitness è aperto dalle 10.00 alle 21.00 tutti i giorni e le saune dal Lunedì al Giovedì dalle 15.00 alle 21.00 e dal Venerdì alla Domenica, e nei giorni festivi, dalle 11.00 alle 21.00

C’è anche il Centro Spa & Wellness, che si trova, invece, all’Hotel Čatež. È il posto perfetto per tutti coloro che vogliono rilassarsi con trattamenti di benessere mirati, tipici del Medio-Oriente, come anche massaggi e saune. Quest’area delle Terme di Čatež è aperta tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

Infine, per la stagione estiva, è presente la Riviera Termale Estiva, un complesso dalle grandi dimensioni, adatto anche alle famiglie, dove grandi e bambini potranno divertirsi all’interno delle diverse piscine. È generalmente aperta da metà Aprile a metà Settembre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00.

Prezzi delle Terme di Čatež

I prezzi per l’ingresso alle Terme di Čatež sono diversi, in base all’area alla quale si decide di accedere. Ad esempio, il prezzo d’ingresso per la Riviera Termale Invernale parte da 17€ per gli adulti e 14€ per i più piccoli, con variazioni nei giorni festivi o nel weekend. Simili sono i prezzi della Riviera Termale Estiva.

Per entrare nell’area Wellness Riviera il prezzo di ingresso parte da 30€, dal Lunedì al Giovedì, e sale a 46€ il Venerdì e la Domenica e a 50€ per il Sabato e i festivi. La Grand Spa Terme ha un prezzo d’ingresso per le piscine che parte da 17€ per gli adulti e 14€ per i ragazzi, mentre sale a 35€ se si decide di acquistare l’ingresso alle saune durante la settimana e 50€ nel weekend e festivi.

Trattamenti e Servizi delle Terme di Čatež

Chi decide di visitare questo centro termale della Slovenia, che nulla ha da invidiare alle più grandi terme d’Europa, sa che potrà contare su una serie di servizi e trattamenti di prim’ordine, in grado di rendere l’esperienza alle Terme di Čatež unica ed indimenticabile, integrando soluzioni terapeutiche, estetiche e ricreative.

È possibile scegliere per trattamenti benessere e riabilitativi, grazie alla presenza di acque termali, ricche di minerali, e che vengono impiegate per alleviare, ad esempio, disturbi reumatici, dolori muscolari e problemi di circolazione. Principalmente, in questo centro sono presenti trattamenti come balneoterapia e idrokinesiterapia, che favoriscono il recupero fisico e la riabilitazione post-operatori o dopo traumi sportivi, oppure percorsi riabilitativi personalizzati, che possono durare diversi giorni, e per i quali vengono previste visite mediche, ma anche sedute di fisioterapia e sessioni di ginnastica acquatica.

C’è anche la possibilità di scegliere trattamenti estetici e cosmetici alle Terme di Čatež. Come già accennato prima, in queste strutture si può scegliere tra messaggi e terapie rilassanti, di diverse tipologie, dal classico massaggio rilassante a trattamenti con oli essenziali e pietre calde, trattamenti anti-età e detox, che stimolano il rinnovamento cellulare tramite l’utilizzo di laser, luce LED e crioterapia, e programmi cosmetici personalizzati.

A questo non manca l’area wellness e relax, dove i visitatori possono scegliere tra diverse opzioni, come saune, sia classiche, che a raggi infrarossi, bagni turchi, grotte relax e zone meditative, con ambienti silenziosi ed ideali per ritrovare un equilibrio interiore, e programmi giorno benessere, con percorsi studiati interamente per il benessere, con accesso a tutte le aree termali, oltre che trattamenti spa, sessioni di yoga e pranzi curati da nutrizionisti.

Informazioni utili

Le Terme di Čatež sono strutture in grado di offrire un’esperienza davvero completa ai propri visitatori, all’insegna del comfort e del benessere. È un centro termale facilmente raggiungibile, sia in auto che con i mezzi pubblici. Inoltre, tutte le strutture sono state progettate per essere pienamente fruibili da qualsiasi visitatore che vuole passare una giornata lontano dal caos cittadino e all’insegna del benessere.

Inoltre, la presenza di strutture ricettive, come l’Hotel Čatež e l’Hotel Terme, consentono di passare più di una giornata alle Terme di Čatež, riconosciute anche come una delle strutture termali low cost più ricercate della Slovenia e d’Europa. La scelta giusta per tutti coloro che sono alla ricerca di un’esperienza unica, in un ambiente adatto a grandi e bambini, per sfuggire dalla frenesia quotidiana.