Le più belle terme della Svizzera

Che sia per un weekend o una giornata di relax, le terme svizzere sono la meta ideale per chi desidera scoprire il benessere in una delle destinazioni più affascinanti d’Europa: ecco le più belle.

Fonte: iStock Una giovane donna si rilassa in una vasca termale

La Svizzera è famosa per le sue montagne, i laghi cristallini e la qualità della vita che si respira in ogni angolo del paese. Ma oltre alla sua bellezza naturale e alla sua impeccabile precisione (tutti conoscono il luogo comune dell’essere puntuali o precisi come “un orologio svizzero”!), la Svizzera nasconde anche un’altra gemma: le sue terme.

I centri termali svizzeri sono un connubio perfetto di benessere, natura e raffinatezza e offrono un’esperienza di relax unica, capace di rigenerare corpo e mente.

In questo articolo, vi guideremo alla scoperta dei più bei centri termali sparsi nel paese, ognuno con le proprie caratteristiche distintive, i servizi offerti e le modalità per visitarlo. Da Zurigo a Leukerbad, passando per Bad Ragaz e le Bains de Lavey, ogni centro termale ha la sua proposta unica, ma tutti condividono l’obiettivo di offrire un’oasi di pace e serenità ai visitatori.

Alpenbad: immersi nella natura

Situato nel cuore delle Alpi in Svizzera, l’Alpenbad di Saas Fee è una delle destinazioni termali più suggestive del paese, dove il benessere incontra la natura incontaminata. Il centro è facilmente raggiungibile grazie alla posizione centrale nel villaggio di Saas Fee, un piccolo paradiso alpino privo di auto, accessibile tramite navetta o a piedi, che garantisce un’atmosfera tranquilla e senza stress. Le acque termali di Alpenbad sono particolarmente apprezzate per le loro proprietà rilassanti e curative, perfette per chi cerca un’esperienza di totale rigenerazione fisica e mentale. Sono tra le terme più famose in Europa, come quelle di Baden in Germania.

Le strutture del centro includono piscine termali interne ed esterne, dotate di una vista panoramica mozzafiato sui ghiacciai e sulle montagne circostanti, oltre a saune e bagni turchi che consentono di sfruttare al massimo il potenziale terapeutico delle acque naturali. Gli ospiti possono anche scegliere tra trattamenti esclusivi come massaggi e scrub per il corpo, studiati per rilassare i muscoli e stimolare la circolazione. Un vero angolo di paradiso alpino, perfetto per chi cerca una pausa dallo stress quotidiano.

Orari e costi: l’Alpenbad è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 23.00 e il sabato dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 23.00. Il costo d’ingresso giornaliero parte da 50 CHF per l’accesso alle piscine termali, con pacchetti che includono anche trattamenti benessere a partire da 120 CHF. Per chi desidera un’esperienza più lunga, sono disponibili tariffe speciali per ingressi serali e per pacchetti settimanali.

Bains de Salion: un angolo di paradiso

Le Bains de Salion sono un incantevole centro termale situato nel piccolo comune di Salion, nel cantone di Vaud, circondato dalle colline del Vallese e a pochi passi dal lago di Ginevra. Questo centro termale, più intimo e riservato rispetto ad altre località più grandi, offre una esperienza di benessere unica, grazie alla qualità delle sue acque termaliche sgorgano a circa 33°C e che sono note per le loro proprietà depurative e rilassanti.

Tra i servizi offerti, i visitatori possono godere di piscine termali sia interne che esterne, saune panoramiche, bagni di vapore e massaggi rilassanti. Il centro è ideale per chi cerca un’esperienza di riposo totale, immerso nella tranquillità delle montagne e della natura circostante. Bains de Salion è perfetto per coppie in cerca di una giornata romantica o per chi desidera semplicemente un luogo dove ritrovare serenità e rigenerazione fisica.

Orari e costi: le Bains de Salion sono aperte dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 21:00, con orari estesi nei fine settimana. L’ingresso giornaliero costa 40 CHF per gli adulti, mentre i pacchetti benessere, che includono trattamenti specifici come massaggi o scrub, partono da 100 CHF. Sono previste tariffe ridotte per residenti locali e offerte stagionali, che permettono di approfittare delle acque termali anche a costi contenuti durante i periodi di bassa stagione.

Thermalbad & Spa Zurich: lusso nel cuore di Zurigo

Iniziamo il nostro viaggio alle terme svizzere dal cuore pulsante della Svizzera tedesca, Zurigo, dove il Thermalbad & Spa Zurich è uno dei centri termali più esclusivi della città. Situato in una posizione privilegiata sulla collina di Kreis 9, il centro termale è facilmente raggiungibile grazie alla sua vicinanza alla stazione centrale di Zurigo. In circa 10 minuti di taxi o 20 minuti a piedi si può arrivare a destinazione, ma anche la rete dei mezzi pubblici rende l’accesso estremamente comodo.

Il centro termale è ospitato in un edificio storico, una vecchia centrale elettrica trasformata in un elegante centro benessere. Le acque termali provengono da una fonte sotterranea che sgorga a una temperatura di 40°C, perfetta per immergersi in uno dei bagni termali panoramici con vista sulla città e sul fiume Limmat. Oltre alle piscine termali, il Thermalbad & Spa Zurich offre una vasta gamma di trattamenti di bellezza e benessere, tra cui massaggi, sauna e scrub rilassanti.

Orari e costi: il centro è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00. Il costo per l’ingresso giornaliero varia da 45 CHF per l’ingresso a tempo parziale a 75 CHF per un accesso completo a tutte le strutture. Se si desidera un trattamento spa, i prezzi partono da 100 CHF.

Tamina Therme a Bad Ragaz: eleganza e tradizione

Una delle destinazioni termali più conosciute e apprezzate della Svizzera è sicuramente Bad Ragaz, una località incastonata nel cantone dei Grigioni, famosa per le sue acque termali curative da secoli. La zona è facilmente raggiungibile in treno grazie alla stazione ferroviaria che collega Bad Ragaz con Zurigo e altre città svizzere.

Il Grand Resort Bad Ragaz, un resort 5 stelle, è il punto di riferimento del centro termale. In questo lussuoso hotel, che si trova a pochi passi dalla famosa Tamina Therme Bad Ragaz, gli ospiti possono godere di una vasta scelta di trattamenti wellness, tra cui terapie spa, massaggi personalizzati e acquatici terapeutici. Le acque termali di Bad Ragaz sono particolarmente rinomate per le loro proprietà benefiche per la pelle e per il trattamento di disturbi muscolari e articolari.

Orari e costi: le terme a Bad Ragaz sono aperte tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 22.00, il venerdì dalle 8.00 alle 23.00 e il weekend dalle 8.00 alle 2.00, l’ingresso giornaliero ha un costo che parte da 75 CHF per l’accesso alle piscine termali. Tuttavia, è possibile prenotare pacchetti che comprendono trattamenti specifici, con prezzi che variano tra 150 e 300 CHF, a seconda della durata e del tipo di servizio.

Bains de Lavey: relax ai piedi del Monte Veyrier

Situate nel pittoresco villaggio di Lavey-les-Bains, nelle vicinanze del lago di Ginevra, le Bains de Lavey sono uno dei centri termali più suggestivi della Svizzera romanda. Immerso in un paesaggio montano mozzafiato, questo centro benessere è famoso per le sue acque termali minerali che sgorgano da una fonte naturale riscaldata a circa 34°C.

Le piscine di acqua salata, la sauna panoramica e il bagno turco all’aperto sono solo alcune delle attrazioni di queste terme, che vantano anche una grande area relax con letti a sdraio e viste sul lago e sulle montagne circostanti. I trattamenti proposti spaziano dai classici massaggi rilassanti ai più innovativi trattamenti per la pelle, in un ambiente che sa unire la modernità al fascino delle tradizioni termali.

Orari e costi: le terme sono aperte ogni giorno, il lunedì e la domenica dalle 9:00 alle 21:00 e i restanti giorni dalle 9.00 alle 22.00, con ingresso giornaliero che parte da 40 CHF. Sono anche disponibili tariffe ridotte per chi desidera un accesso serale o per soggiorni di lunga durata. Inoltre, sono previsti sconti per i residenti nella regione di Vaud. Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, è possibile prenotare pacchetti benessere che includono trattamenti viso e corpo, con prezzi che variano dai 100 ai 200 CHF.

Leukerbad: il regno delle terme alpine

Nel cantone del Vallese, Leukerbad è una delle località termali più antiche e prestigiose della Svizzera. Immersa nel cuore delle Alpi, è famosa per le sue acque termali che hanno attratto visitatori da tutto il mondo fin dall’epoca romana. Leukerbad è la più grande stazione termale del paese e offre una gamma completa di trattamenti benessere in un ambiente alpino incredibilmente suggestivo.

Il Thermalbad Leukerbad è il principale centro termale della regione. Le sue piscine all’aperto offrono una vista spettacolare sui ghiacciai e sulle montagne circostanti, mentre gli ospiti possono usufruire di una serie di saune, bagni turchi e trattamenti termali specifici per il recupero fisico. Leukerbad è anche famosa per i suoi bagni di fango e le terapie curative naturali, che sono un vero toccasana per chi cerca il massimo del relax.

Orari e costi: il centro termale di Leukerbad è aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Il costo d’ingresso giornaliero varia da 40 a 80 CHF a seconda della stagione e dei servizi inclusi. Per chi desidera approfittare di trattamenti esclusivi, i pacchetti benessere partono da 150 CHF. Leukerbad è anche una destinazione molto apprezzata per soggiorni prolungati, grazie alla presenza di numerosi hotel e resort termali.

Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad: relax a 1.500 metri

Situato sulla vetta della Montagna Rigi, famosa come “la Regina delle Alpi”, il Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad offre un’esperienza unica di benessere a oltre 1.500 metri di altitudine. Raggiungibile tramite una funicolare che parte da Weggis o Vitznau, il centro termale regala un’esperienza unica con piscine termali a sfioro e una vista spettacolare sui laghi di Lucerna e Zug.

Il centro benessere è una vera oasi di tranquillità, con una vasta gamma di trattamenti termali, massaggi rilassanti, e percorsi benessere all’insegna della natura incontaminata. L’acqua termale che alimenta le piscine proviene da sorgenti naturali che sgorgano dalla montagna, ed è particolarmente apprezzata per le sue proprietà decongestionanti e rigeneranti.

Orari e costi: il Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. L’ingresso giornaliero costa circa 45 CHF, con pacchetti che includono trattamenti specifici a partire da 120 CHF. La vista mozzafiato e la tranquillità del luogo lo rendono un luogo perfetto per una giornata di relax totale.