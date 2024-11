Le più belle terme dove andare in Grecia

Le migliori terme in Grecia: guida completa alla scoperta delle sorgenti termali da non perdere per un’esperienza di relax e benessere durante un viaggio nel Paese dalla cultura millenaria.

La Grecia è conosciuta in tutto il mondo per il suo straordinario patrimonio storico e paesaggistico, che spazia dalle maestose rovine dell’antichità classica alle isole incantate bagnate dal Mar Egeo e dal Mar Ionio. Tuttavia, accanto a queste meraviglie, il Paese mediterraneo dalla cultura millenaria custodisce anche un altro tesoro, forse meno noto, ma di inestimabile valore: le sue numerose sorgenti termali.

Le terme in Grecia, infatti, rappresentano luoghi perfetti per una pausa rigenerante, in cui è possibile immergersi tra paesaggi naturali mozzafiato e usufruire di trattamenti rilassanti e curativi, avvolti in un’atmosfera senza tempo, all’ombra di templi imponenti e rovine storiche e archeologiche.

La tradizione termale in Grecia affonda le sue radici nell’antichità, quando la cultura greca attribuiva già un grande valore al benessere fisico e mentale. I benefici delle acque minerali, calde e fredde, erano apprezzati dai Greci sin dai tempi di Ippocrate, il celebre medico antico, che ne elogiava le proprietà curative.

Oggi, questa lunga tradizione termale si tramanda ancora, e le terme greche offrono esperienze uniche e diversificate, perfette per chi desidera combinare relax e salute in un ambiente di rara bellezza durante il suo viaggio alla scoperta dei tesori della Grecia. Da millenni, le sorgenti termali vengono considerate una risorsa naturale preziosa, in grado di alleviare disturbi fisici, ma anche di offrire benessere psicologico.

Che si tratti di acque sulfuree calde, ideali per lenire dolori muscolari e articolari, o di vasche termali naturali con alte concentrazioni di minerali, le terme greche si trovano in tutto il territorio: dalle zone montane alle valli verdeggianti, fino alle coste e alle isole più suggestive. Ogni regione della Grecia offre un’opportunità diversa, con sorgenti termali immerse in contesti naturali unici.

Di seguito, una guida approfondita per scoprire le terme più imperdibili del Paese e per aiutare a pianificare al meglio la propria visita. Sarà possibile trovare informazioni utili su come raggiungere ogni destinazione, i giorni e gli orari di apertura, i costi e i servizi offerti, per permettere al viaggiatore di godere di una pausa davvero rigenerante, tra storia, natura e benessere.

Loutraki, relax sul Golfo di Corinto

Situate a breve distanza da Atene, queste terme in Grecia sono apprezzate per le loro acque sulfuree utilizzate per trattamenti di benessere. La struttura moderna delle terme di Loutraki, inoltre, offre piscine, saune e trattamenti personalizzati.

Come raggiungere Loutraki

Situato a circa un’ora di auto da Atene, Loutraki è facilmente accessibile tramite l’autostrada A8. Dalla capitale, è possibile anche optare per il treno che collega Atene a Corinto, per poi proseguire con un breve tragitto in autobus o taxi fino alla città termale.

Giorni e orari di apertura

Le terme di Loutraki sono aperte tutto l’anno. Gli orari variano leggermente tra estate e inverno:

Estate (aprile – settembre) : aperto dalle 9:00 alle 21:00.

: aperto dalle 9:00 alle 21:00. Inverno (ottobre – marzo): aperto dalle 10:00 alle 18:00.

Costi di ingresso

I prezzi per una sessione giornaliera nelle piscine termali variano dai 15 ai 30 euro a persona, a seconda della durata e dei trattamenti scelti. Offerte speciali sono disponibili per famiglie e gruppi.

Servizi e caratteristiche

Loutraki offre una vasta gamma di trattamenti, tra cui bagni termali, saune, massaggi e cure estetiche. L’acqua termale di Loutraki è famosa per le sue proprietà curative, utili per migliorare la circolazione e alleviare dolori muscolari. La struttura vanta anche piscine interne ed esterne con viste sul mare e lounge per rilassarsi tra un bagno e l’altro.

Edipsos, le sorgenti più note della Grecia

Le terme di Edipsos sono famose tra le terme d’Europa per le loro sorgenti naturali che sgorgano in vasche sul mare, ricche di minerali benefici. Frequentate sin dai tempi dell’antica Grecia, offrono piscine termali con temperature che variano dai 28°C ai 86°C.

Come raggiungere Edipsos

Edipsos si trova sull’isola di Eubea e può essere raggiunta facilmente sia da Atene che da Salonicco. È possibile prendere un traghetto dal porto di Arkitsa, che dista circa 150 km da Atene, oppure optare per una combinazione di autobus e traghetto.

Giorni e orari di apertura

Le terme di Edipsos sono aperte tutto l’anno, con orari variabili:

Estate : 7:00 – 22:00

: 7:00 – 22:00 Inverno: 8:00 – 20:00

Costi di ingresso

L’accesso alle piscine termali ha un costo di circa 20 euro a persona per l’entrata giornaliera. Sono disponibili pacchetti per trattamenti di lunga durata e abbonamenti settimanali.

Servizi e caratteristiche

Le terme di Edipsos sono famose per le sorgenti calde che sgorgano direttamente dalla roccia. La temperatura dell’acqua, che può arrivare a 75°C, è ideale per rilassare i muscoli e lenire i dolori articolari. Tra i servizi offerti: massaggi, trattamenti anti-age e cure terapeutiche specifiche per malattie della pelle. Edipsos è nota per essere una meta di benessere e relax, frequentata anche da celebrità di tutto il mondo.

Therma Sylla Spa & Wellness Hotel

Questo elegante hotel termale, situato nella storica località di Edipsos, combina comfort di lusso e antiche sorgenti termali. Le acque calde della zona sono note per i loro effetti terapeutici e offrono anche servizi di spa moderni.

Come raggiungere il Therma Sylla

Therma Sylla si trova nel cuore di Edipsos e può essere raggiunto facilmente seguendo le indicazioni per la città. La struttura offre un servizio di trasferimento privato per gli ospiti.

Giorni e orari di apertura

L’hotel termale è aperto tutto l’anno. Gli ospiti dell’hotel possono accedere alle piscine e ai trattamenti in qualsiasi momento, mentre i visitatori esterni devono rispettare gli orari di apertura:

Orari generali: 8:00 – 22:00

Costi di ingresso

Il costo per i visitatori esterni varia dai 30 ai 50 euro per l’accesso giornaliero alle piscine e al centro benessere. Sono disponibili pacchetti combinati per trattamenti spa e soggiorno.

Servizi e caratteristiche

Therma Sylla Spa è uno dei centri termali più lussuosi della Grecia, classificato tra i migliori resort termali d’Europa. La struttura dispone di piscine interne ed esterne alimentate da sorgenti termali naturali. Sono disponibili massaggi, trattamenti di bellezza, bagni di fango e una serie di servizi di lusso, tra cui ristoranti e suite con vista sulla baia.

Pozar, le terme montane del Nord

Immerso tra le montagne, il centro termale di Pozar presenta piscine naturali all’aperto con acqua a 37°C. Circondato da un paesaggio verdeggiante, è una meta ideale per rilassarsi a contatto con la natura.

Come raggiungere Pozar

Le terme di Pozar sono situate a circa 100 km da Salonicco, nella regione di Pella. È possibile raggiungerle in auto o tramite autobus, seguendo la strada principale da Salonicco a Edessa.

Giorni e orari di apertura

Pozar è aperta tutti i giorni dell’anno:

Orari generali: 7:00 – 22:00

Costi di ingresso

I prezzi partono da 5 euro per un ingresso alle piscine pubbliche, mentre per l’accesso alle piscine private il costo varia da 15 a 25 euro a persona.

Servizi e caratteristiche

Pozar è conosciuta per la bellezza naturale delle sue piscine termali all’aperto, incastonate tra le montagne. Le acque sono ricche di minerali e raggiungono temperature ideali per rilassare i muscoli e stimolare la circolazione. Pozar offre anche sentieri per escursioni, ideali per chi desidera alternare il relax termale con attività all’aperto.

Therma Ikaria

Ikaria è famosa per le sue sorgenti naturali, dove l’acqua sgorga a temperature tra i 30°C e i 60°C. L’area termale si trova vicino al mare, offrendo una vista spettacolare e una sensazione di relax unico.

Come raggiungere Therma Ikaria

L’isola di Ikaria si raggiunge in traghetto da Atene (Pireo) o con voli diretti da Atene. Una volta sull’isola, Therma si trova a breve distanza in auto dal porto di Agios Kirykos.

Giorni e orari di apertura

Le terme di Therma Ikaria sono aperte durante la stagione turistica, da maggio a ottobre:

Orari generali: 8:00 – 20:00

Costi di ingresso

Il costo di ingresso è di circa 10 euro per le piscine pubbliche, mentre per i trattamenti privati i prezzi variano in base al tipo di servizio scelto.

Servizi e caratteristiche

Le terme di Ikaria sono famose per le proprietà curative delle loro acque, utilizzate sin dall’antichità per trattare problemi di artrite e malattie della pelle. La posizione unica delle sorgenti, tra montagne e mare, crea un ambiente di pace e rigenerazione. Le acque, a temperatura tra 30°C e 50°C, sono perfette per una sessione rilassante e terapeutica.

Lagkada, le terme storiche di Salonicco

Queste terme storiche offrono vasche romane e piscine moderne con acque minerali a temperature tra 30°C e 40°C. Le strutture sono ideali per chi cerca un’esperienza rilassante vicino a una città vivace come Salonicco.

Come raggiungere Lagkada

Le terme di Lagkada sono facilmente raggiungibili da Salonicco, situate a circa 20 km dal centro. Si consiglia l’auto, ma è possibile usare i trasporti pubblici locali con autobus diretti.

Giorni e orari di apertura

Aperto tutto l’anno, con orari che possono variare stagionalmente:

Orari estivi : 7:00 – 21:00

: 7:00 – 21:00 Orari invernali: 8:00 – 19:00

Costi di ingresso

I prezzi variano dai 10 ai 20 euro per l’ingresso giornaliero alle piscine, mentre trattamenti specifici e accesso privato alle vasche hanno costi aggiuntivi.

Servizi e caratteristiche

Lagkada è famosa per le sue piscine risalenti all’epoca romana, con vasche di acqua calda e fredda dove rigenerare corpo e mente. Le acque, ricche di minerali, sono utilizzate sia per trattamenti di benessere che per programmi di disintossicazione. La struttura offre inoltre un bagno turco tradizionale e una gamma completa di trattamenti olistici e terapeutici.