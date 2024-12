Godersi le terme a Baden Baden

I bagni termali di Baden Baden sono antichissimi e conosciuti in tutto il mondo, con una tradizione secolare. Perfette per curare tantissime patologie, queste acque termali sono un vero toccasana.

Baden-Baden è una piccola ma affascinante città tedesca situata nel Land del Baden-Württemberg, famosa fin dall’antichità per le sue acque termali. Fino al 1931, il suo nome era semplicemente “Baden”, che in tedesco significa “bagni”, un chiaro riferimento alla lunga tradizione termale che caratterizza questo angolo di Germania.

Le sorgenti calde di Baden-Baden sono state sfruttate fin dai tempi degli antichi Romani, che costruirono i primi impianti per godere dei benefici terapeutici di queste acque ricche di sali minerali. Grazie alla qualità delle acque termali, che sgorgano a una temperatura naturale perfetta per il benessere, la città è stata abitata per millenni e continua ad essere una delle mete termali più prestigiose d’Europa.

Oggi, Baden-Baden è un affascinante centro urbano di dimensioni contenute, ma con una vasta offerta di attrazioni turistiche. Il principale polo di attrazione sono senza dubbio le Terme di Caracalla, dove è possibile immergersi in piscine di acqua termale e godere di trattamenti curativi e rilassanti per il corpo. La città offre anche una ricca vita culturale, con numerosi musei, palazzi storici, e una vivace zona pedonale per lo shopping. Non mancano le testimonianze storiche, come i resti dei bagni romani che ricordano l’importanza che questo centro termale aveva fin dai tempi dell’Impero Romano.

Baden-Baden è anche una città vivace e ricca di eventi, con numerosi concerti, festival e manifestazioni che animano la città tutto l’anno. Nei dintorni, città come Heidelberg e Strasburgo offrono ulteriori occasioni di esplorazione, con il loro ricco patrimonio storico e le attrazioni turistiche di livello internazionale. La combinazione di benessere termale, storia, arte e cultura rende Baden-Baden una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax, ma anche della scoperta e del divertimento.

In questo contesto, i due principali centri termali di Baden-Baden — le Terme di Caracalla e il più tradizionale Friedrichsbad — sono i luoghi ideali per chi desidera rigenerarsi, esplorando due stili di terme che si riflettono nelle tradizioni millenarie della città.

Le Terme di Caracalla, che prendono il nome dall’imperatore romano Caracalla, sono una vera e propria oasi di relax contemporanea. Inaugurate nel 1985, queste terme moderne si estendono su una superficie di ben 5000 metri quadrati e offrono un ambiente spazioso e luminoso. A differenza del Friedrichsbad, che è un centro termale storico, Caracalla è un esempio di come l’architettura moderna possa fondersi perfettamente con il concetto tradizionale di benessere.

Le piscine interne ed esterne delle Terme di Caracalla sono alimentate con acqua termale che sgorga a una temperatura di 68,8°C. Questo tipo di acqua, ricca di oltre 3000 minerali disciolti, ha poteri terapeutici che aiutano a migliorare la circolazione, favorire il rilassamento muscolare e stimolare la rigenerazione della pelle. Oltre alla piscina principale, i visitatori possono godere di saune, bagni di vapore e trattamenti specializzati. L’area esterna, situata nel giardino del palazzo, permette di godere del sole e del paesaggio mentre ci si immerge nell’acqua termale.

Friedrichsbad è il centro termale storico di Baden-Baden, un vero e proprio viaggio nel passato, inaugurato nel 1877. Costruito in stile rinascimentale e con influenze romano-irlandesi, il Friedrichsbad è considerato uno dei bagni più affascinanti e prestigiosi d’Europa. L’edificio, che conserva la sua eleganza originaria, permette ai visitatori di immergersi in un’esperienza unica che segue il tradizionale percorso dei bagni romani, con un ciclo di 17 stazioni che alternano sauna, bagni di vapore, immersioni nell’acqua calda e fredda, per favorire il benessere e la purificazione del corpo.

Una delle particolarità di questo centro è la sua atmosfera storica, che si riflette nelle eleganti piastrelle di maiolica dipinte a mano, nel maestoso salone centrale con la sua cupola imponente e nelle antiche strutture che richiamano le tradizioni termali romane. Ogni angolo di Friedrichsbad evoca l’idea di un tempio del benessere, che ha accolto nei secoli nobili e personalità illustri in cerca di relax e salute.

Ecco una guida su come arrivare nei due diversi centri termali, quali sono i giorni e gli orari di apertura, i prezzi per l’ingresso e i diversi trattamenti benessere che hanno a disposizione gli ospiti, nonché una serie di informazioni sull’accessibilità e i contatti.

Come arrivare alle Terme di Baden-Baden

Le Terme di Baden-Baden sono facilmente raggiungibili da diverse località europee. Se si viaggia in auto, la città è ben collegata grazie all’autostrada A5, che la collega direttamente a Karlsruhe e a Friburgo. L’uscita autostradale per Baden-Baden è a pochi chilometri dal centro città. Inoltre, la stazione ferroviaria centrale di Baden-Baden è ben servita e consente di arrivare comodamente con treni diretti da città come Francoforte o Stoccarda. Per chi arriva in aereo, l’aeroporto di Baden-Baden dista solo 20 minuti in auto dal centro termale.

Giorni di apertura e orari delle Terme di Baden-Baden

Friedrichsbad

Orario di apertura : dalle 9:00 alle 22:00 tutti i giorni

: dalle tutti i giorni Ultimo ingresso : 3 ore prima della chiusura

: 3 ore prima della chiusura Chiusura: il 24 e 25 dicembre. Il 31 dicembre, orario speciale dalle 9:00 alle 20:00, e il 1° gennaio dalle 11:00 alle 22:00.

Caracalla Therme

Orario di apertura : dalle 8:00 alle 22:00 tutti i giorni

: dalle tutti i giorni Ultimo ingresso : 1,5 ore prima della chiusura

: 1,5 ore prima della chiusura Chiusura: il 24 e 25 dicembre. Il 31 dicembre, orario speciale dalle 8:00 alle 20:00, e il 1° gennaio dalle 10:00 alle 22:00.

Prezzi delle Terme di Baden-Baden

Friedrichsbad

Ingresso giornaliero: 35€ , che include l’accesso ai bagni romani-irlandesi, l’uso di biancheria e prodotti per la cura del corpo, e una tisana aromatica.

, che include l’accesso ai bagni romani-irlandesi, l’uso di biancheria e prodotti per la cura del corpo, e una tisana aromatica. Offerte speciali: in alcune stagioni, possono essere disponibili sconti per i pensionati o tariffe agevolate per famiglie. È sempre consigliabile verificare direttamente sul sito per eventuali promozioni stagionali.

Caracalla Therme

Ingresso al bagno termale : 2 ore: 19€ 3 ore: 23€ Ingresso giornaliero: 31€

: Ingresso con accesso alla sauna : 2 ore: 24€ 3 ore: 28€ Ingresso giornaliero: 36€

: Offerte speciali: durante determinati periodi dell’anno, come Natale o Capodanno, potrebbero esserci promozioni su pacchetti di ingresso o tariffe sconto per i gruppi.

Trattamenti e servizi delle Terme di Baden-Baden

Le Terme di Baden-Baden offrono una vasta gamma di trattamenti, ideali per il benessere e la cura del corpo:

Bagni romani-irlandesi presso il Friedrichsbad , con vasche termali di acqua calda, sauna e bagni di vapore.

presso il , con vasche termali di acqua calda, sauna e bagni di vapore. Sauna e piscine termali presso il Caracalla Therme , che si estendono su 5000 m² di area benessere, con diverse vasche di acqua termale arricchita da minerali.

presso il , che si estendono su 5000 m² di area benessere, con diverse vasche di acqua termale arricchita da minerali. Massaggi rilassanti e trattamenti estetici , come il massaggio con oli aromatici e trattamenti viso e corpo .

, come il e . Trattamenti per la salute indicati per disturbi cardiovascolari, reumatici, metabolici e delle vie respiratorie.

indicati per disturbi cardiovascolari, reumatici, metabolici e delle vie respiratorie. Aree di relax, sauna panoramica, terrazze solarium e relax lounge per un’esperienza di totale benessere.

Info utili sulle Terme di Baden-Baden