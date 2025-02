Il pittoresco Carnevale di Comacchio, sull’acqua e unico nel suo genere

Fonte: Ufficio Stampa Tutta la bellezza del Carnevale di Comacchio

A Comacchio, affascinante realtà della provincia di Ferrara, da qualche anno a questa parte si svolge un evento davvero unico nel suo genere: un Carnevale sull’acqua, ricco di magia, colori, divertimento e appuntamenti imperdibili. Anche in questo 2025 la festa più “pazza” dell’anno è pronta a decollare in questa pittoresca cittadina, con tanti eventi che sono uno più interessante dell’altro e che rendono il centro storico ancor più bello del solito. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Storia del Carnevale di Comacchio

Il Carnevale di Comacchio è relativamente “giovane”: in questo 2025 giunge alla sua dodicesima edizione. Nonostante ciò, si distingue per essere un evento di forte interesse turistico grazie a una ampio numero di spettacoli, intrattenimenti, balli, musica, teatro e soprattutto per le tante barche che vengono trasformate in veri e propri battelli allegorici, per via della maestria degli artigiani, che navigano sulle acque del centro storico.

Si tratta di una manifestazione speciale ed unica, perché alla sua realizzazione collaborano tutte le scuole e le parrocchie del territorio e persino diverse associazioni della zona. Le barche allegoriche si caratterizzano da sempre per l’uso di materiali insoliti, tramite cui si dà vita a curiosi personaggi e ad arredi incredibili, tanto da essere una festa considerata un turbinio di ingegni, creatività, valori e di persone che si riuniscono per stare insieme piacevolmente per due interi giorni.

Quest’anno il Carnevale di questa perla dell’Emilia-Romagna si svolge in due giornate ben precise: domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo. Ma in caso di brutto tempo è già pronto il piano B: la manifestazione verrà rimandata alle due domeniche successive, ovvero il 9 e il 16 marzo. Due giorni, quindi, per scoprire una celebrazione ricca di sfilate in maschera, bambini, laboratori, parate e tutto quello che ci si aspetta (e anche di più) da una ricorrenza pittoresca come questa.

Eventi 2025 del Carnevale di Comacchio

I visitatori, che davvero provengono da ogni parte d’Italia perché attratti dall’incredibile spirito e dalla straordinaria location della manifestazione, hanno quindi l’opportunità di assistere – seppur per soli due giorni – a tantissimi spettacoli, poi ancora intrattenimento adatto a tutte le età e chi più ne ha più ne metta. Tra gli appuntamenti migliori ne segnaliamo alcuni.

Sfilate dei bambini

Nella suggestiva cornice di Piazzetta Trepponti, autentico emblema di Comacchio, sia domenica 23 febbraio che domenica 2 marzo a partire dalle 10:30 vanno in scena le sfilate dei bambini dei nidi, scuole d’infanzia e delle parrocchie lungo le vie del centro storico, tutti rigorosamente mascherati con costumi speciali ed originali.

Sfilata barche allegoriche

Dopo la presentazione degli equipaggi, che si tiene sempre presso Piazzetta Trepponti, Comacchio dà il via al suo spettacolo clou: la sfilata delle barche allegoriche. Quest’anno è possibile assistervi domenica 23 febbraio a partire dalle ore 14 e domenica 2 marzo alla stessa ora.

Si tratta di un momento davvero imperdibile perché ciascuna barca pare divenire un’opera d’arte che si muove in ambientazioni eccezionali e con a bordo personaggi unici: tra i canali del centro storico scivola con il massimo dell’allegria anche Forcolina, la mascotte del Carnevale di Comacchio. Ogni imbarcazione, inoltre, segue un proprio tema e coinvolge tutti i partecipanti tra canali, vicoli e piazze, quindi sia sull’acqua che sulla terraferma.

Il Carnevale dei bambini

Comacchio dedica il suo incredibile Carnevale anche ai più piccoli, per i quali nelle stesse giornate sono previsti tantissimi appuntamenti e attività da fare, come un giro in barca tra i suggestivi canali, giochi, spettacoli teatrali e con i burattini, premiazioni delle maschere più belle e molto altro ancora.

Altri appuntamenti

Durante le celebrazioni non mancheranno il luna park, ristoranti, musica dal vivo, spettacoli di danza, balli di gruppo e divertenti sorprese che renderanno questo evento più piacevole che mai. Il programma completo, comprensivo di orari, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Biglietti del Carnevale di Comacchio 2025

Non c’è alcun bisogno di acquistare biglietti per questo colorato evento che si terrà a Comacchio: il Carnevale sull’acqua 2025 di questa bellissima realtà italiana che si sviluppa su una laguna con ben 13 isole è gratuito. A costo zero, quindi, i visitatori possono partecipare alla presentazione di maschere fantasiose, barche allegoriche (in dialetto batane) impreziosite dalla cartapesta e dai peluche, location tematiche con giocolieri, sbandieratori, tamburini e tanto altro. Il tutto ad un irresistibile ritmo di musica.

Come raggiungere il Carnevale di Comacchio

Il pittoresco Carnevale di Comacchio può essere raggiunto in auto, bus o treno. Nel primo caso basta guidare sull’A13 e uscire a Ferrara Sud, prendere poi il raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi e infine l’uscita Comacchio. Chi preferisce i binari, invece, deve scegliere una delle stazioni ferroviarie più vicine alla cittadina, quindi quelle di Ferrara (distante 52 km circa), Ostellato (21 km circa), Codigoro (più o meno 19 km) e Ravenna (ad approssimativamente 36 km di distanza). Da qui, poi, si può salire a bordo di diverse corse in autobus, come la Ferrara/Lidi di Comacchio e la Ravenna/Lidi di Comacchio.

Chi viaggia in automobile può anche contare su diverse aree parcheggio a pagamento:

Area di sosta zona Coop – Via Fattibello;

Area di sosta Consorzio Agrario e ex scuole elementari – Via Mazzini/Valle San Carlo;

Area di sosta parcheggio Canale Lombardo – Via Monsignore Luigi Maria Carli;

Area di sosta Ponte S. Pietro – Strada Istria.

La tariffa giornaliera per le auto è di 5 euro e senza frazionamento di ore. In sostanza, Comacchio mette in scena uno dei Carnevali più suggestivi d’Italia e anche a costo quasi zero per chi decide di parteciparvi.