Terme in Croazia: un viaggio tra relax e natura

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Località e stabilimenti termali in Croazia

La Croazia, conosciuta per le sue spettacolari coste e le affascinanti città storiche, nasconde un lato meno noto ma altrettanto piacevole: le sue località termali. Questo paese, che si affaccia sull’Adriatico, vanta infatti una ricca tradizione termale che risale ai tempi degli antichi Romani. Meno conosciute di quelle della Slovenia, le acque termali della Croazia sono rinomate per le loro proprietà curative, e le località termali sparse per il paese offrono un’esperienza di benessere unica, immersa in scenari naturali mozzafiato.

Le Terme di Varaždinske Toplice: la tradizione romana

Situata nella regione settentrionale della Croazia, Varaždinske Toplice è una delle più antiche località termali del paese, con una storia che affonda le radici nell’epoca romana. Conosciuta originariamente come Aquae Iasae, questa località è famosa per le sue sorgenti termali che sgorgano a una temperatura di circa 58 gradi. Le acque di Varaždinske Toplice sono particolarmente ricche di minerali, tra cui calcio, magnesio e zolfo, e sono utilizzate per trattare una vasta gamma di disturbi, tra cui problemi muscoloscheletrici, reumatismi e condizioni della pelle.

Oltre alle terme, qui si possono esplorare i resti archeologici romani che includono un antico anfiteatro e vari templi, testimoni della lunga storia della città. Per chi cerca un po’ di movimento, da qui partono sentieri e piste ciclabili, che permettono di esplorare le colline circostanti ricoperte di vigneti e boschi. Inoltre, la vicina città di Varaždin, con il suo centro storico barocco, è una meta perfetta per una visita culturale.

Krapinske Toplice: benessere e cultura nella regione di Zagorje

A poca distanza da Zagabria, nel cuore della pittoresca regione dello Zagorje, si trova Krapinske Toplice, un’altra località termale di grande prestigio. Questa città è conosciuta per le sue acque termali che sgorgano a una temperatura di circa 39 gradi. Le acque di Krapinske Toplice sono particolarmente apprezzate per le loro proprietà curative, utilizzate in trattamenti per il sistema locomotore e cardiovascolare. I moderni centri termali della città offrono una vasta gamma di servizi, tra cui piscine termali, saune, massaggi e trattamenti di bellezza.

Ma Krapinske Toplice non è solo sinonimo di relax. Tra le attrazioni principali della regione c’è il Castello di Trakošćan, uno dei castelli meglio conservati e più suggestivi della Croazia, che sembra uscito da una fiaba. Per soddisfare anche il palato, vale la pena fermarsi in uno dei tanti agriturismi locali per assaporare piatti tipici come il štrukli, una pasta ripiena di formaggio fresco cotta al forno o bollita, e il purica s mlincima, un tradizionale tacchino arrosto servito con sfoglie di pasta cotta.

Tuheljske Toplice, a pochi passi da Zagabria

Proseguendo nel verdeggiante Zagorje, si incontra Tuheljske Toplice, un’altra destinazione termale molto popolare, specialmente per chi cerca una fuga rapida dalla capitale Zagabria. Le acque di Tuheljske Toplice, che sgorgano a una temperatura di circa 32 gradi, sono ricche di zolfo e sono utilizzate principalmente per trattamenti della pelle e delle vie respiratorie. Qui si trova uno dei più grandi complessi termali della Croazia, con piscine interne ed esterne, saune, bagni turchi e un’ampia scelta di trattamenti spa.

Per chi desidera combinare il relax con l’attività fisica, Tuheljske Toplice è un ottimo punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta nelle colline circostanti. Nelle vicinanze si trova anche il Museo del Neanderthal di Krapina, per conoscere la storia dell’umanità in uno dei siti preistorici più importanti della regione.

Istarske Toplice: le terme nascoste nel cuore dell’Istria

Spostandosi verso la regione dell’Istria, famosa per le sue coste frastagliate e i pittoreschi borghi medievali, si trova Istarske Toplice, una località termale nascosta nel cuore di una valle boscosa. Le acque di Istarske Toplice, con una temperatura di circa 32 gradi, sono particolarmente ricche di zolfo e sono utilizzate per trattamenti di reumatismi, problemi della pelle e disfunzioni respiratorie. Il centro termale di Istarske Toplice è circondato dalla natura, che rende questa località perfetta per chi cerca tranquillità.

Oltre ai trattamenti termali, a pochi chilometri da Istarske Toplice si trova il Parco Naturale dell’Učka, attraversato da sentieri escursionistici con panorami spettacolari sul mare Adriatico e sulle montagne circostanti. Inoltre, la vicina città di Motovun è un affascinante borgo medievale situato su una collina, famoso per i suoi tartufi e per il suo festival cinematografico annuale. Una visita a Motovun è un must per chi desidera immergersi nella cultura e nella gastronomia istriana.

Le Terme di Daruvar, in Slavonia

Nel cuore della Slavonia, una regione meno conosciuta ma ricca di tradizioni e bellezze naturali, si trova Daruvar, una delle località termali più antiche e rinomate della Croazia. Le acque di Daruvar, che raggiungono una temperatura di circa 47 gradi, sono famose per le loro proprietà curative, particolarmente efficaci nel trattamento di reumatismi, artriti e problemi ginecologici. Il complesso termale della città offre una vasta gamma di trattamenti e servizi, inclusi bagni termali, fanghi e terapie inalatorie.

Daruvar è anche conosciuta per la sua produzione vinicola, e una visita ai vigneti locali, con degustazione, è un’esperienza imperdibile per gli amanti del buon vino. Inoltre, Daruvar ospita un ricco calendario di eventi culturali, tra cui il tradizionale festival del vino e delle ciliegie, che attira visitatori da tutta la regione e non solo.

Fonte: iStock

Terme di Stubičke Toplice: relax ai piedi delle montagne di Medvednica

A pochi chilometri da Zagabria, ai piedi delle montagne di Medvednica, si trova Stubičke Toplice, una piccola ma accogliente località termale che offre un perfetto mix di relax e attività all’aperto. Le acque termali di Stubičke Toplice, che sgorgano a circa 43 gradi, sono rinomate per il loro alto contenuto di zolfo e per le loro proprietà benefiche nel trattamento di disturbi reumatici e problemi della pelle. Il centro termale della città si compone di piscine, saune e propone trattamenti di bellezza perfetti per chi cerca una pausa rigenerante.

Le montagne di Medvednica sono un paradiso per gli amanti delle escursioni, con sentieri che si snodano tra boschi di faggi e querce, offrendo viste panoramiche su Zagabria e la regione circostante. Durante l’inverno, la vicina stazione sciistica di Sljeme è allestita e attrezzata con piste per sciatori di tutti i livelli.