Guida alle migliori terme in Europa

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Le Terme di Széchenyi a Budapest

Le terme rappresentano una delle tradizioni più affascinanti e radicate in Europa, un vero e proprio patrimonio culturale e naturale che affonda le sue radici nell’antichità. Fin dai tempi degli Antichi Romani, infatti, le acque termali sono state utilizzate per le loro straordinarie proprietà terapeutiche, divenendo un luogo di benessere e rigenerazione.

Da secoli, quindi, le terme sono considerate non solo un rimedio fisico, ma anche una pratica per il relax mentale e il recupero spirituale. L’Europa, con la sua varietà di climi, paesaggi e risorse naturali, è uno dei luoghi più ricchi di centri termali, ognuno con la propria storia e un’ampia offerta di servizi che spaziano da trattamenti di benessere a terapie curative.

Le acque termali sono naturalmente ricche di minerali e oligoelementi, ognuno dei quali ha proprietà uniche in grado di trattare una vasta gamma di problematiche, come dolori articolari, stress, problemi respiratori, ma anche semplicemente per una purificazione della pelle e una sensazione di rinnovata vitalità. Le terme in Europa sono distribuite in varie zone, dalle montagne svizzere alle colline toscane, passando per le coste islandesi e le città storiche ungheresi. Ogni regione vanta la propria tradizione termale, unendo storia, architettura e natura in un’unica esperienza sensoriale.

Inoltre, i centri termali sono sempre più orientati verso l’innovazione e oggigiorno offrono servizi moderni e all’avanguardia come saune panoramiche, piscine a sfioro, trattamenti spa personalizzati, ma anche esperienze uniche come la talassoterapia e il bagno di vapore. Che si tratti di un’esperienza rigenerante in una località montana o di un momento di lusso in un centro benessere di design, ogni spa termale europea è una meta ideale per chi cerca il giusto equilibrio tra relax, salute e bellezza.

In questo articolo, vi faremo scoprire quali sono le migliori terme europee, analizzando anche i dettagli pratici su costi, orari di apertura, e servizi offerti.

Italia: tra storia e lusso

Terme di Saturnia

Le Terme di Saturnia sono un gioiello della Toscana, nota per le sue acque termali ricche di proprietà benefiche. Situate nel cuore della Maremma, queste terme sono un luogo di benessere che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Fonte: iStock

Le acque termali sono sulfuree e raggiungono i 37°C, creando un’atmosfera ideale per il relax e la rigenerazione. Saturnia è facilmente raggiungibile da Roma e Firenze in circa 2 ore di auto.

Le terme sono aperte tutto l’anno, con orari dalle 9:00 alle 19:00. Il costo dell’ingresso varia tra i 25 e i 60 euro, a seconda del tipo di trattamento scelto. La struttura offre diverse opzioni, tra cui massaggi e trattamenti termali personalizzati. Il parco termale all’aperto è uno dei punti di forza, con piscine naturali che si fondono armoniosamente con il paesaggio circostante.

Bagni di Bormio

I Bagni di Bormio, situati in Lombardia, sono una delle località termali più celebri d’Italia e sono apprezzate fin dai tempi dell’Impero Romano. Il centro termale è famoso per le sue piscine termali all’aperto, che offrono una vista mozzafiato sulle montagne circostanti.

Le acque, ricche di minerali, sono perfette per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Le terme sono facilmente raggiungibili in treno o auto da Milano in circa 3 ore.

L’ingresso costa tra i 40 e i 50 euro, con orari di apertura dalle 10:00 alle 22:00. Le strutture al chiuso comprendono saune, bagni turchi, e zone relax, mentre gli spazi esterni offrono la possibilità di godere delle acque termali con una vista spettacolare sulle Alpi.

Fonte: iStock

Ungheria: la tradizione termale di Budapest

Terme Széchenyi

Le Terme Széchenyi, situate nel cuore di Budapest, sono le terme più grandi d’Europa. Conosciute per le loro acque termali minerali, queste terme offrono ai visitatori una vasta gamma di servizi, tra cui piscine interne ed esterne, saune, e massaggi terapeutici.

Le acque, ricche di minerali, sono note per le loro proprietà curative e rigeneranti. Le terme sono facilmente raggiungibili con la metropolitana M1, fermata Széchenyi fürdő.

Sono aperte dalle 6:00 alle 22:00, con un costo d’ingresso che varia tra i 20 e i 25 euro. La struttura è famosa anche per il suo design in stile neobarocco, che conferisce un fascino particolare.

Terme Gellért

Le Terme Gellért, situate all’interno dell’omonimo hotel, sono una delle strutture più eleganti di Budapest. Il loro design Art Nouveau affascina i visitatori, mentre i servizi includono piscine termali, saune, e trattamenti benessere.

L’ingresso alle terme costa circa 25 euro e la struttura è aperta dalle 6:00 alle 20:00. Le acque termali hanno una temperatura che varia dai 36 ai 38°C, e sono note per le loro proprietà curative, in particolare per la pelle e per la circolazione sanguigna.

Germania: benessere e natura

Terme di Baden-Baden



Baden-Baden è una delle città termali più celebri della Germania, ben nota infatti per le sue acque curative.

Le Terme di Caracalla, moderne e dotate di ampi spazi sia interni che esterni, sono aperte dalle 8:00 alle 22:00. I prezzi variano dai 15 ai 35 euro a seconda del tempo di permanenza.

La struttura offre piscine termali, bagni turchi, e sale relax. La posizione panoramica, immersa nel verde delle colline bavarese, aggiunge un tocco di serenità all’esperienza termale.

Friedrichsbad

Questa struttura storica in Germania (sempre nella città di Baden-Baden) combina la tradizione romana con il bagno irlandese. Aperta dalle 9:00 alle 22:00, l’ingresso alla struttura costa circa 25 euro.

Il percorso di benessere include 17 tappe, tra cui saune, piscine a diverse temperature, e sale relax. Il bagno termale è progettato per migliorare la circolazione e rilassare i muscoli, ed è un vero e proprio rito di benessere che si svolge in un ambiente elegante e tradizionale.

Francia: tra eleganza e storia

Les Thermes de Vals-les-Bains

Questa località termale situata nella regione dell’Ardèche è celebre per le sue acque ricche di bicarbonato.

Raggiungibile in auto da Lione o Montpellier, Vals-les-Bains offre un ambiente sereno per chi desidera rilassarsi. Le terme sono aperte dalle 9:00 alle 19:00 e l’ingresso ha un costo di circa 30 euro. I trattamenti includono bagni idromassaggio, massaggi, e cure idropiniche, ideali per chi cerca una cura rigenerante per la pelle e il corpo.

Thermes de Saint-Malo

Situato sulla costa della Bretagna, Saint-Malo è una destinazione ideale per chi cerca un mix tra il benessere e il fascino marittimo. Le terme di Saint-Malo offrono percorsi di talassoterapia, saune, e piscine con vista sull’oceano.

L’ingresso costa circa 40 euro e l’orario di apertura è dalle 10:00 alle 20:00. La talassoterapia è un trattamento che sfrutta le proprietà benefiche delle acque marine, con un effetto positivo sul sistema circolatorio e sul rinnovamento cellulare.

Islanda: il fascino delle acque geotermiche

Blue Lagoon

Il Blue Lagoon è uno dei centri termali più famosi al mondo e si trova a circa 40 minuti di auto da Reykjavik. Aperto tutto l’anno, con orari dalle 8:00 alle 23:00, l’ingresso ha un costo che parte da 50 euro.

Le acque lattiginose e ricche di silice sono note per le loro proprietà rigeneranti e offrono un’esperienza unica grazie al paesaggio vulcanico circostante. Il centro propone anche trattamenti per il viso e massaggi, ed è una delle destinazioni più esclusive per gli amanti del benessere naturale.

Fonte: iStock

Mývatn Nature Baths

Situate nel nord dell’Islanda, le Mývatn Nature Baths sono più intime rispetto al Blue Lagoon. Raggiungibili con un volo per Akureyri e un’ora di auto, sono aperte dalle 12:00 alle 22:00.

Il costo dell’ingresso è di circa 35 euro. L’acqua geotermica, arricchita da minerali naturali, offre un bagno rilassante con vista sul lago Mývatn, famoso per la sua bellezza naturale e per la fauna locale.

Svizzera: il lusso alpino

Leukerbad Therme

Le Leukerbad Therme sono tra le più grandi terme alpine d’Europa e si trovano nel Canton Vallese. Raggiungibili in treno e bus da Ginevra, sono aperte dalle 8:00 alle 20:00.

Il costo d’ingresso parte da 30 euro. La struttura offre piscine termali all’aperto e al coperto, saune, e trattamenti di benessere con vista sulle Alpi. Le acque, ricche di sodio e calcio, sono ideali per migliorare la circolazione sanguigna e per alleviare i dolori muscolari.

Austria: tradizione e modernità

Aqua Dome

Situato nelle Alpi tirolesi, l’Aqua Dome in Austria è una delle strutture termali più moderne e affascinanti d’Europa. Il centro si trova a Längenfeld, facilmente raggiungibile in auto da Innsbruck in circa un’ora e mezza.

Con un design avveniristico che si fonde perfettamente con il paesaggio montano, l’Aqua Dome offre un’esperienza termale unica, grazie alle sue piscine a sfioro con vista sulle Alpi. L’ingresso parte da circa 35 euro, e le terme sono aperte dalle 9:00 alle 22:00.

La struttura, inoltre, vanta piscine termali sia interne che esterne, saune panoramiche, e una vasta gamma di trattamenti spa che utilizzano prodotti locali come il latte di montagna e le erbe alpine. L’acqua termale, ricca di minerali, è ideale per migliorare la circolazione sanguigna e alleviare tensioni muscolari.

Rogner Bad Blumau

Il Rogner Bad Blumau è una delle terme più particolari d’Austria, grazie al suo design inconfondibile creato dall’artista Friedensreich Hundertwasser. Situata nella regione della Stiria, questa struttura è facilmente raggiungibile in treno da Vienna in circa 2 ore.

Aperto dalle 9:00 alle 22:00, il centro termale ha un costo che parte da 30 euro. Il Rogner Bad Blumau offre un’esperienza unica, immersa in un ambiente artistico e colorato che si distingue per le sue curve e i suoi colori vivaci.

Le terme propongono anche piscine termali, saune e trattamenti olistici che combinano il benessere fisico con la bellezza dell’arte. L’acqua termale del centro benessere, ricca di minerali e sali, è ideale per il relax e il miglioramento del tono muscolare. Inoltre, il centro si distingue per i suoi trattamenti energetici e per l’uso di piante medicinali che arricchiscono l’esperienza.