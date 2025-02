Dove andare in vacanza a marzo: le destinazioni più belle e convenienti

Una selezione di idee di viaggio per visitare posti incantevoli senza spendere troppo, in Italia e nel mondo durante il mese di marzo

Fonte: iStock Veduta panoramica di Sorrento

L’inverno piano piano si dissolve e lascia spazio a giornate più luminose, temperature miti e al risveglio della natura.

Marzo è il mese perfetto per viaggiare, grazie alla bassa stagione che garantisce prezzi più convenienti e la possibilità di vivere le destinazioni senza folle.

Dalle città d’arte ai borghi sul mare, fino a paradisi tropicali, ecco una selezione delle mete migliori da raggiungere per concedersi una vacanza indimenticabile.

Como, tra romantici panorami e la magia del lago

Affacciata sulle placide acque dell’omonimo lago, Como è la meta ideale per un weekend di charme. A marzo, i giardini delle ville storiche iniziano a fiorire e disegnano scorci pittoreschi tra siepi curate e alberi secolari. Passeggiare sul lungolago è un’esperienza inebriante: il riflesso delle montagne innevate sull’acqua crea, infatti, un contrasto a dir poco spettacolare.

Il centro storico è un piccolo gioiello, con il Duomo che domina la piazza principale e le vie animate da botteghe artigiane, rinomati caffè e boutique di seta.

Da non perdere la salita sulla funicolare per Brunate, piccolo borgo arroccato sulle colline, da cui si gode di una vista incantevole su Como e sul Lago: le ville storiche, quali Villa Olmo e Villa Carlotta, impreziosite da giardini fioriti e sontuose architetture, aggiungono un tocco di eleganza al paesaggio.

Marzo è altresì il mese top per una crociera sul lago, con tappa nei borghi gioiello di Bellagio, Varenna e Menaggio.

Termoli: il Molise tra storia, mare e sapori autentici

Affacciata sull’Adriatico, Termoli è una delle destinazioni più affascinanti e sottovalutate d’Italia, perfetta per una fuga primaverile tra storia, mare e gastronomia. Il borgo antico, arroccato su un promontorio, è un labirinto di vicoli stretti che si aprono su vedute incredibili, dominati dal maestoso Castello Svevo, che veglia sulla città dal XIII secolo. Il Rejecelle, uno dei vicoli italiani più stretti, è solo una delle curiosità di un centro storico ancora autentico, dove le case colorate si affacciano sul mare.

Oltre alla bellezza del borgo, Termoli vanta spiagge incontaminate come quella di Sant’Antonio, adatta alle lunghe passeggiate primaverili, che rappresenta il punto di partenza per un’escursione alle Isole Tremiti. A marzo il clima è mite, il top per scoprire tali perle dell’Adriatico lontano dalla ressa estiva.

Sorrento: terrazze sul mare e profumo di agrumi

Contraddistinta dalle terrazze che osservano il mare e dal profumo di limoni che si spande nell’aria, Sorrento è una delle tappe più affascinanti del mese di marzo, quando la Costiera Sorrentina si risveglia tra colori vivaci e temperature piacevoli. Il centro storico, con i vicoli lastricati, è un susseguirsi di botteghe artigianali, caffetterie storiche e piazze eleganti, come Piazza Tasso, il cuore pulsante della città.

Da mettere in lista è una visita alla Villa Comunale, da cui ammirare una delle vedute più magiche sul Golfo di Napoli, magari sorseggiando un limoncello prodotto con gli agrumi locali.

Per gli amanti della natura, il Vallone dei Mulini è un luogo sorprendente mentre un’escursione fino a Punta Campanella regala uno degli scenari più belli della zona, con Capri all’orizzonte.

Ragusa: l’anima barocca della Sicilia tra arte e tradizione

Fonte: iStock

Nel cuore della Val di Noto, Ragusa è una delle perle del barocco siciliano, con il centro storico dichiarato Patrimonio UNESCO. A marzo il clima invita a perdersi tra le stradine acciottolate di Ibla, il quartiere più antico, in cui ogni angolo racconta secoli di storia. Ed è proprio qui che svettano autentici capolavori architettonici, come il Duomo di San Giorgio e il Palazzo Arezzo di Trifiletti, che catturano lo sguardo con le loro facciate scolpite.

Ma Ragusa non è solo storia: la sua cucina è un viaggio nei sapori della Sicilia più vera. Imperdibile una tappa in una delle trattorie storiche per assaggiare le scacce ragusane, gli arancini e il celebre caciocavallo ibleo. Per una giornata all’insegna della natura, la vicina Riserva di Vendicari offre sentieri immersi nel verde e spiagge selvagge lambite da un mare cristallino.

Valencia, dove la primavera è già arrivata

A marzo, Valencia è un’esplosione di colori, suoni e profumi. Il sole illumina le piazze, il cielo terso si riflette sul fiume Turia, e le strade si animano con le celebrazioni delle Fallas, una delle feste più sentite della Spagna. Gigantesche sculture di cartapesta, chiamate ninots, invadono la città e la trasformano in un museo a cielo aperto. In più, di notte vanno in scena spettacoli pirotecnici e la maestosa Cremà, il momento in cui i giganteschi pupazzi vengono dati alle fiamme in un rito catartico che saluta l’inverno.

Ma non è tutto. Nel centro storico, il Barrio del Carmen ammalia con le stradine medievali, le facciate color ocra e i locali caratteristici. La Cattedrale di Valencia, che custodisce il Santo Graal, è una tappa imprescindibile, mentre il Mercado Central è il posto giusto per assaggiare le prelibatezze locali, tra cui il famoso jamón ibérico e i frutti di mare freschissimi.

Gli amanti dell’architettura moderna rimarranno estasiati dalla Città delle Arti e delle Scienze, un complesso futuristico progettato da Santiago Calatrava, dove visitare l’Oceanografico, il più grande acquario d’Europa, e il Museo delle Scienze.

E poi c’è il mare: la Playa de la Malvarrosa, a pochi minuti dal centro, invita a rilassarsi sulla sabbia dorata e a gustare una paella autentica in uno dei ristoranti sul Mediterraneo, accompagnata da un bicchiere di Agua de Valencia, il cocktail simbolo della città.

Varadero, spiagge da sogno e fascino cubano

Fonte: iStock

Varadero è il paradiso tropicale senza rinunciare alla cultura e alla tradizione cubana. Le spiagge di sabbia bianca finissima, accarezzate da acque turchesi, si estendono per oltre 20 chilometri, tra panorami mozzafiato e un’atmosfera di puro relax. A marzo, il clima è perfetto: giornate calde, brezze leggere e un mare calmo ideale per nuotare, fare snorkeling o lasciarsi cullare dalle onde.

Gli amanti dell’avventura possono esplorare la Reserva Ecológica Varahicacos, un’area naturale protetta con grotte nascoste, sentieri nella foresta e antiche pitture rupestri, oppure la Cueva de Saturno, una grotta con un lago sotterraneo di acqua trasparente, in cui è possibile fare il bagno in un’atmosfera surreale.

Le serate a Varadero si accendono nei locali sulla spiaggia: il ritmo travolgente della salsa cubana invita a ballare sotto le stelle, con il suono delle onde in sottofondo.

Faro: la porta dell’Algarve tra lagune segrete e spiagge selvagge

Faro è una delle città più “vere” del Portogallo: il centro storico, la Cidade Velha, è un dedalo di stradine acciottolate, case bianche e balconi fioriti, racchiuso da antiche mura arabe. Passeggiando lungo i vicoletti, si incontrano piazze ombreggiate da aranci profumati, chiese barocche e piccole botteghe. Merita una sosta la Cattedrale di Faro, dalla cui terrazza panoramica ci si lascia rapire da una vista incredibile sulla città e sulla costa.

Ma il vero tesoro di Faro è la Ria Formosa, riserva naturale di incomparabile bellezza. Laguna protetta, è un eden per gli amanti del birdwatching: le isole sabbiose e i canali d’acqua turchese ospitano infatti fenicotteri e aironi.

A loro volta le scogliere dell’Algarve, punteggiate da grotte nascoste e formazioni rocciose uniche, sono tra le attrazioni da considerare. Tra le spiagge più belle nei dintorni, spicca invece Praia da Marinha, considerata una delle più belle d’Europa.

Costa Adeje, il cuore esclusivo di Tenerife

Tenerife è la perla dell’Atlantico, un’isola dove l’estate non finisce mai. A marzo, il clima è il top per godersi il sole sulle spiagge della Costa Adeje, una delle zone più eleganti e scenografiche: qui non mancano resort esclusivi, ristoranti raffinati e alcune delle migliori spiagge dell’isola, come Playa del Duque, con sabbia dorata e le acque limpidissime.

Per un’esperienza da ricordare, non perdete un’escursione in mare per avvistare balene e delfini nelle acque tra Tenerife e La Gomera, una delle zone più gettonate al mondo per il whale watching.

Infine, le serate a Costa Adeje sono sofisticate e rilassanti: tra sontuosi rooftop bar e ristoranti gourmet sul lungomare, ogni momento diventa speciale.

Marsa Alam, il Mar Rosso tra barriera corallina e deserto infinito

Fonte: iStock

Marsa Alam è una delle destinazioni più favolose per chi ama il mare e la natura incontaminata. La barriera corallina è tra le più apprezzate del Mar Rosso, con fondali ricchi di pesci tropicali, coralli multicolori e incontri emozionanti con tartarughe e delfini. Abu Dabbab, in particolare, è famosa per le acque cristalline e le tartarughe giganti che nuotano vicino alla riva.

Oltre al mare, ecco il fascino del deserto: un’escursione in quad tra le dune o una notte sotto le stelle in un accampamento beduino sono esperienze che rimangono impresse nel cuore e nella mente.

E per chi cerca un angolo di paradiso ancora più esclusivo, c’è Sharm el Luli, una spiaggia di sabbia bianca e acque turchesi che appartiene alla cartolina tropicale.

Negril, il ritmo della Giamaica

Negril è la quintessenza dei Caraibi, laddove il tempo sembra scorrere al ritmo del reggae.

Seven Mile Beach è una delle spiagge iconiche della Giamaica, dal mare trasparente e la sabbia soffice.

E che dire, poi, della magia del tramonto, quando il sole si tuffa nel mare e dipinge scenari difficili da descrivere a parole, da ammirare sorseggiando un cocktail nei bar sulla spiaggia?

Infine, una menzione per le scogliere di Rick’s Café: il panorama e l’emozione dei tuffi mozzafiato nel mare turchese non hanno prezzo.