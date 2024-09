Arriva lo spettacolo del foliage, i paesaggi più belli da vedere in Italia

Autunno è sinonimo di foliage, uno spettacolo gratuito che la natura ci offre in un periodo di transizione tra estate e inverno. Le foglie cambiano colore e cadono dagli alberi, popolando strade e sentieri con toni che vanno dal rosso all’arancione e un giallo intenso. Gli artisti sono da sempre affascinati da questo periodo dell’anno che avvolge il paesaggio in un’atmosfera romantica e malinconica. In tutto il mondo è possibile ammirare il foliage, ma restando in Italia ecco alcuni posti da visitare per catturare la straordinarietà di questo fenomeno naturale incredibile.

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi – Toscana

Le Foreste Casentinesi si trovano in provincia di Arezzo, in Toscana, e vengono da molti definite come le più colorate d’Italia. Tra fine Ottobre e i primi di Novembre si può assistere allo spettacolo del foliage, sia nella prima fascia del parco nazionale che si trova a più di 800 metri d’altezza, sia nella seconda, collinare, sotto gli 8oo metri. Tra faggi, querce e carpini, la natura richiama foto e video da custodire gelosamente. Gli esperti consigliano di raggiungere la cima del Monte Penna sopra la Foresta della Lama per il foliage migliore, basta procedere da Passo dei Fangacci e percorrere la strada che collega Badia Prataglia con l’Eremo di Camaldoni.

Parco Nazionale d’Abruzzo

Dall’Abruzzo al Molise si estende questo parco nazionale bellissimo, da vedere. Le valli che lo caratterizzano sono tutto l’anno dei veri e propri teatri naturalistici, ma in autunno regalano spettacoli di foliage da non perdere. Facendo trekking si viene catturati dalla bellezza delle foglie colorate nei boschi insieme all’odore particolare di natura selvatica. Si possono incontrare anche cervi mentre si raggiunge la vetta del Monte Amaro nella Maiella a 2793 metri di altezza, oppure percorrendo il Sentiero dei Briganti nel bosco di Forca d’Acero.

Monti Cimini in Provincia di Viterbo

Nel cuore del Lazio si può fare un’escursione suggestiva nella stagione autunnale fino a raggiungere l’eremo di San Girolamo. Attraversando il Monte Fogliamo e il Monte Cimino, ci si può immergere in un’atmosfera fiabesca e godere di un paesaggio straordinario tra faggi e castagni che popolano l’area. Il Lazio offre diversi punti dove ammirare paesaggi naturali con un foliage degno di nota, come la zona intorno ai Monti Arunci, sopra Gaeta.

Monte Beigua in Liguria

Il Parco Regionale del Monte Beigua si trasforma in una tela di colori intensi e vividi in autunno, precisamente da fine Settembre a Novembre. Il clima potrebbe essere piuttosto rigido, ma se non avete paura del freddo potete avventurarvi in una passeggiata per i boschi che vi lascerà senza fiato. Tappeti di foglie lungo sentieri di rovere, castagno e roverella caratterizzano un paesaggio incantevole da percorrere in coppia o con gli amici. Gli esperti consigliano di visitare la Foresta della Diva a Sassello o il Sentiero Archeologico da Alpicella. Ma anche il Forte Geremia da Masone merita un salto.

Colli Piacentini in Emilia Romagna

Oltre alla buona cucina l’Emilia Romagna custodisce bellezze naturali diverse che incantano i visitatori. Gli amanti del trekking conoscono vari itinerari che regalano emozioni e immagini da catturare. Tra Piacenza e Bobbio, in particolare, si può ammirare il foliage dei colli piacentini per una bella passeggiata da soli o in compagnia. Le foglie si trasformano e il terreno si fa brullo, celebrando un contrasto affascinante. Se volete potete anche visitare i castelli di Torrechiara, Castell’Arqauto e Vigoleno nei dintorni.

Foresta Umbra in Puglia

Nel Sud Italia, precisamente in provincia di Foggia in Puglia, c’è la Foresta Umbra che caratterizza il cuore del Gargano. Boschi di faggi secolari, querce e aceri popolano un paesaggio naturale accogliente e poetico. Si può parcheggiare l’auto nell’area apposita per poi procedere a piedi passeggiando lungo sentieri contrassegnati. Il percorso regala tante emozioni come un possibile incontro con un tasso e altri animali locali, oltre allo spettacolo visivo del foliage tra Ottobre e Novembre.

Tra le Langhe in Piemonte

Tra le province di Cuneo e Asti c’è una zona perfetta per ammirare il foliage autunnale. Le Langhe, infatti, dopo la stagione estiva, vengono invase da una nebbia magica che poi si apre per accogliere i colori dell’autunno. Rosso, giallo, porpora e arancio animano il paesaggio diventando protagonisti per alcune settimane di pura poesia. Gli esperti consigliano un itinerario con partenza da Alba, passando per Monforte d’Alba fino a raggiungere Serralunga. Per un weekend si può visitare anche Barolo e Castiglione Falletto che costituiscono il cuore delle Langhe.

Valle dei Mocheni in Trentino

A 20 km da Trento c’è un posto incantevole e poco conosciuto dai turisti, che risponde al nome di Valle dei Mocheni. Qui si può ammirare il foliage immergendosi in un paesaggio selvaggio e suggestivo tra boschi, masi, malghe, rifugi e prati. Questa valle conserva ancora le tradizioni gastronomiche e il folklore locale, mantenendo forte l’identità e se si passa da quelle parti non si puà non restare ipnotizzati davanti alla natura affascinante che fa sentire i visitatori come personaggi di una fiaba classica.

Bosco di Verrutoli in Basilicata

Nei pressi di Irsinia, in Basilicata, un po’ più a nord dei borghi medievali di Grottole e Miglionico, c’è il sentiero del Vallone del Roc che in autunno diventa una vera e propria tavolozza di colori. Le nuance del foliage in seguito allo sfoltirsi delle chiome degli alberi di faggio della zona, incantano i visitatori, a pochi km dalla bellissima città di Matera. Il bosco di Verrutoli è ancora molto selvaggio, e ci vivono daini liberi che è possibile avvistare in alcuni periodi dell’anno. Lì vicino c’è il fiume Bradano e nel bosco c’è anche un’area attrezzata per fare un picnic come pausa dell’escursione.