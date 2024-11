Fonte: Ph @katatonia82 - iStock I mercatini di Natale più pittoreschi affacciati sui laghi d'Italia

I laghi, così affascinanti in tutte le stagioni, diventano la cornice perfetta per vivere la magia delle Feste passeggiando tra le pittoresche bancarelle dei tradizionali mercatini di Natale, una delle tappe imperdibili per scandire i giorni dell’Avvento.

Illuminati da una miriade di luci e colori, sanno far riscoprire ai residenti e ai turisti gli autentici e intramontabili sapori del periodo più magico dell’anno.

Ecco, allora, una selezione da segnare in agenda.

Leggiuno, uno spettacolo da favola

Piacevole località turistica sulle sponde del Lago Maggiore, Leggiuno torna a brillare dal 5 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con le Lucine di Natale che danno vita a uno spettacolo da favola per piccoli e grandi.

Sono oltre 850mila le luci LED (ancora di più rispetto alle edizioni passate) per accendere la magia delle Feste con suggestive installazioni (gli animaletti del bosco, i fiori variopinti e tutte le creazioni fantastiche) realizzate interamente a mano dalla squadra di Lino Betti, ideatore della manifestazione, utilizzando materiali di recupero, come plastiche riciclate e scarti edili.

Il percorso fiabesco supera il chilometro e, come sempre, sarà ricco di sorprese dai mille colori: le suggestive installazioni luminose condurranno i bambini di tutte le età in un “paese delle fantasie” a cielo aperto.

Immancabili cioccolata calda e vin brulé per scaldarsi nelle giornate più fredde, oltre allo stand gastronomico.

L’evento sarà aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 23.00 con ultimo ingresso alle 22.30 (chiusura il 24/12 e il 31/12).

Briennio, incanto sul Lago di Como

Il 7 e l’8 dicembre 2024, i portici e le cantine di Briennio, uno dei borghi più caratteristici che si specchiano nel Lago di Como, si trasformano e si animano con i meravigliosi mercatini immersi in una magica atmosfera di profumi, luci e innumerevoli proposte da scoprire e da acquistare: è la favolosa e tradizionale rassegna “Natale nel Borgo”.

Un evento tanto atteso con spettacoli, arte, artigianato, prodotti tipici, addobbi e proiezioni natalizie.

In più, non mancano i punti ristoro dove assaggiare bontà tipiche e l’iconica Casa di Babbo Natale, ricca di dolciumi, in attesa dei bambini per la consegna delle letterine.

Riva del Garda e la Casa di Babbo Natale

Riva del Garda è la meta perfetta per far vivere ai più piccoli il magico e atteso incontro con Babbo Natale: nel cuore della Rocca di Riva, spettacolare maniero che si specchia nel Lago di Garda, il vecchietto con la barba bianca, assistito dagli Elfi, accoglie i bimbi nella sua accogliente dimora con laboratori creativi, dolci a volontà e area gioco.

Inoltre, tappa da non perdere è il Villaggio natalizio “Di Gusto in Gusto“, in Piazza Garibaldi e in Piazza Cesare Battisti, con tantissime casette per un delizioso itinerario alla scoperta della tipica gastronomia trentina a chilometro zero tra specialità, vini e fumanti tazze di cioccolata calda e vin brulé.

Le date sono:

Novembre 2024

venerdì 15 novembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 16 novembre | dalle 10:30 – 22:00

domenica 17 novembre | dalle 10:30 – 20:00

venerdì 22 novembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 23 novembre | dalle 10:30 – 22:00

domenica 24 novembre | dalle 10:30 – 20:00

venerdì 29 novembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 30 novembre | dalle 10:30 – 22:00

Dicembre 2024

domenica 1 dicembre | dalle 10:30 – 20:00

venerdì 6 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 7 dicembre | dalle 10:30 – 22:00

domenica 8 dicembre | dalle 10:30 – 20:00

venerdì 13 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 14 dicembre | dalle 10:30 – 22:00

domenica 15 dicembre | dalle 10:30 – 20:00

venerdì 20 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 21 dicembre | dalle 10:30 – 22:00

domenica 22 dicembre | dalle 10:30 – 20:00

lunedì 23 dicembre | dalle 10:30 – 20:00

martedì 24 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

mercoledì 25 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

giovedì 26 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

venerdì 27 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

sabato 28 dicembre | dalle 10:30 – 22:00

domenica 29 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

lunedì 30 dicembre | dalle 10:30 – 21:00

martedì 31 dicembre | dalle 10:30 – 03:00

Gennaio 2025

mercoledì 1 gennaio | dalle 11:00 – 20:00

giovedì 2 gennaio | dalle 10:30 – 20:00

venerdì 3 gennaio | dalle 10:30 – 21:00

sabato 4 gennaio | dalle 10:30 – 22:00

domenica 5 gennaio | dalle 10:30 – 20:00

lunedì 6 gennaio | dalle 10:30 – 17:00

Il Natale Asburgico di Levico Terme

Torna il suggestivo Mercatino di Natale Asburgico di Levico Terme, giunto alla ventitreesima edizione: si tratta di un evento che ha il fascino di un’antica fiaba che si anima nel Parco Secolare degli Asburgo, uno scenario magico dove adulti e bambini possono farsi trasportare dalle emozioni del Natale.

In un’atmosfera senza tempo, tra le luci scintillanti che illuminano gli alberi secolari e il profumo intenso di spezie e vin brulé che riempie l’aria, passeggiate tra le casette di legno incastonate nella cornice del Parco, alla scoperta delle eccellenze dell’artigianato locale e dei i sapori autentici della tradizione alpina. Troverete tesori unici: decorazioni natalizie fatte a mano, pregiati oggetti artigianali in pelle, vetro, legno e tessuto, oltre a deliziosi piatti tipici preparati al momento dai maestri della cucina trentina.

Date:

23, 24, 29, 30 novembre

1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 dicembre

dal 26 dicembre al 6 gennaio

Orari: dalle 10.00 alle 19.00

I Mercatini di Lazise

I Mercatini di Natale tornano anche a Lazise e animano Piazza Vittorio Emanuele e il Lungolago Marconi. Dal 27 novembre al 26 dicembre, saranno aperti solo nei weekend, mentre dal 26 dicembre al 9 gennaio ogni giorno. Durante tutto il periodo natalizio, sarà inoltre allestita una pista di pattinaggio presso il parco Prà del Principe.

L’evento Natale a Lazise si terrà nelle date del 23, 24 e 30 novembre, e il 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 dicembre, per porseguire poi dal 26 dicembre al 6 gennaio. Gli orari di apertura saranno dalle 10:00 alle 19:00.

Como, tra luminarie e musica

L’affascinante città di Como si trasforma dal 2 dicembre al 6 gennaio 2025 (nel weekend dalle ore 10 alle ore 22 mentre nei giorni feriali dalle ore 17 alle ore 21) per accogliere tutta la bellezza delle Festività natalizie e torna a brillare grazie alle proiezioni architetturali organizzate dal Consorzio Como Turistica: tra i punti illuminati, Porta Torre, piazza San Fedele, Teatro Sociale e Casa del Fascio.

In più, vi sarà la musica diffusa in Via Cinque Giornate, Via Vittorio Emanuele, Via Indipendenza e Via Bernardino Luini. Il tradizionale mercatino prenderà vita in Piazza Peretta mentre in Via Martinelli sono previste le attività per i più piccoli.

Viverone e il Natale Incantato

Nel comune di Viverone, in provincia di Biella, si trova il terzo lago più esteso del Piemonte, un luogo perfetto per immergersi nella magia natalizia. Qui infatti, nel mese di dicembre, si svolgono i Mercatini di Natale chiamati Natale InCantato, con date previste per il 7, 8, 14, 15, 21 e 22 dicembre 2024, dalle ore 10.30 alle ore 18.00.

In uno scenario davvero incantevole fatto di decorazioni, luci scintillanti, melodie e spettacoli, si può passeggiare lungo le rive del lago e curiosare tra le casette di legno che offrono prodotti artigianali e specialità locali, allestite sul lungolago, nella zona verde di Punta Becco.

Luci sul Trasimeno

Durante il periodo natalizio, Castiglione del Lago si trasforma in una vera e propria città del Natale, con spettacoli e attrazioni uniche pensate per incantare e divertire sia grandi che piccini.

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, torna l’atmosfera magica di Luci sul Trasimeno, l’evento natalizio speciale del suggestivo borgo umbro.

Oltre allo scintillio delle luci dell’albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua, numerose attrazioni attendono i visitatori: il Babbo Natale Xmas Garden, il Sentiero del Presepe, il Villaggio dei Mercatini, il Ghiaccio Park, Chocolake… e tante altre sorprese tutte da scoprire.