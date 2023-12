L’Italia ama il Natale e queste regioni lo confermano

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Lombardia: è lei la regione con più spirito natalizio secondo la ricerca

Chi non ama il Natale? I Grinch di tutto il mondo, in questo momento, si sentiranno chiamati in causa. E anche se sì, esistono persone che per qualche strana ragione sono immuni dal fascino delle atmosfere scintillanti, non possiamo negare che ce ne sono tante altre che, invece, le adorano.

Migliaia di persone, infatti, proprio in questi giorni stanno viaggiando in lungo e in largo per raggiungere tutte quelle destinazioni che si sono appropriate dello spirito natalizio e che, durante il mese di dicembre, sfoggiano il loro abito più bello. Ce ne sono davvero tantissime, eppure non c’è bisogno di volare dall’altra parte del mondo per vivere una favola di Natale perché anche l’Italia si è appropriata dell’incanto dell’Avvento.

Benché qualcuno possa storcere il naso, la verità è che gli italiani amano il Natale. E non solo, esistono alcune regioni dove questo si trasforma in un trionfo di luci, colori e meraviglia. A svelare le regioni d’Italia che vivono più intensamente questo periodo è stata Musement, la piattaforma online di prenotazioni di esperienze di viaggio, che ha svelato la top ten. E quale occasione migliore, se non questa, per scoprire le bellezze italiane immerse nell’atmosfera di festa?

L’Italia ama il Natale: una ricerca lo conferma

Italiani popolo di santi, poeti, navigatori ed elfi, quelli di Babbo Natale. A confermarlo è stata una recente ricerca condotta da Musement che ha svelato quali sono le regioni del Paese che si sono appropriate dello spirito natalizio. Utilizzando i dati di volume di ricerca su Google in tutte le regioni italiane, è emerso che alcune di queste fanno davvero sul serio quando si parla del Natale.

Analizzando determinate parole e dividendo il numero di ricerche per quello degli abitanti, Musement ha assegnato un determinato punteggio a ogni territorio, arrivando a stilare la lista delle 10 regioni italiane con più spirito natalizio. E se ami il Natale dovresti davvero raggiungerle al più presto.

Le regioni italiane con più spirito natalizio

A capeggiare la lista della top ten delle regioni italiane con più spirito natalizio troviamo la Lombardia e questo non ci stupisce poi molto. Milano, capitale mondiale della moda e del design, in questo periodo indossa il suo abito più scintillante che trasforma le strade, le piazze e i quartieri della città in una fiaba tutta da vivere e da condividere. Oltre al capoluogo lombardo, però, ci sono altri luoghi da raggiungere nella regione, ne sono un esempio la Città dei Balocchi a Cernobbio, le magiche luci di Leggiuno, il villaggio di Natale di Livigno e il borgo di Talamona, chiamato anche il Paese dei Presepi.

Conquista il secondo posto, invece, la regione Lazio. I mercatini di Piazza Navona, le luminarie del centro e lo spettacolo luminoso Trame di Luce sono solo alcune delle manifestazioni dello spirito natalizio nella Capitale che non è certo l’unica ad averlo abbracciato. A Vetralla, in provincia di Viterbo, esiste infatti il Regno di Babbo Natale così come a Greccio, Rieti, è possibile toccare con mano tutta la suggestione del primo presepe della storia.

Segue poi la Campania, dove i le cose da fare a Natale sono davvero tantissimi. Una passeggiata tra i presepi di San Gregorio Armeno a Napoli, per esempio, oppure una visita alle luci d’artista di Salerno e lo spettacolo luminoso della Casina Vanvitelliana di Bacoli l’ha trasformata in una fiaba da vivere.

Nella top ten troviamo poi l’Abruzzo, la Puglia e il Veneto, che conquistano rispettivamente il quarto, il quinto e il sesto posto. Seguono la Toscana, le Marche e l’Emilia Romagna. Chiude, invece, il Piemonte con un punteggio pari a 30, rispetto alle prime tre che hanno collezionato un 100 (Lombardia), un 72.2 (Lazio) e un 47.9 (Campania).