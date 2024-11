Le isole del Lago Maggiore s’illuminano per Natale

Nel periodo delle feste “Isole di Luce: The Circle of Lights” trasforma l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori in un suggestivo spettacolo di luci e arte

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Uno spettacolo di luci e colori avvolge in un incanto natalizio le Isole Borromee, due gemme della sponda piemontese del Lago Maggiore. È la magia di “Isole di Luce: The Circle of Lights”, che fino al 12 gennaio 2025 vede protagoniste l’Isola Bella e l’Isola dei Pescatori di un evento altamente suggestivo, che unisce arte, design e innovazione.

Celebri per la loro bellezza e il loro patrimonio storico, le isole del Golfo Borromeo si accendono ogni sera dalle 16,30 fino a mezzanotte e mezza, dando vita a un’emozionante scenografia che mira a valorizzare l’architettura, i giardini e le atmosfere lacustri con un’illuminazione spettacolare di grande impatto visivo.

La magia luminosa dell’Isola Bella

L’Isola Bella, conosciuta in tutto il mondo per il suo Palazzo Borromeo e i favolosi giardini all’italiana, è al centro di questa magia luminosa. Il palazzo, un capolavoro di arte barocca sospeso sull’acqua, ospita uno stupefacente videomapping che trasforma la sua facciata in una tela animata. Le luci, ispirate ai toni caldi dell’alba, accompagnano i visitatori in un viaggio attraverso la storia e la natura, esaltando ogni dettaglio architettonico e decorativo.

Le proiezioni non sono casuali, ma studiate per celebrare alcune delle opere più significative del palazzo. Tra queste, i “fiori raccolti in mazzi dipinti su pietra”, nature morte che adornano alcune delle sale principali come la Sala del Trono e la Sala della Regina. Realizzate da artisti lombardi del XVII secolo, tra cui Giovanni Saglier e Vincenzo Volò, questi dipinti testimoniano la passione per i dettagli artistici della famiglia Borromeo, unendo finzione e realtà in un dialogo armonioso con il giardino esterno.

Anche gli spazi esterni dell’isola sono valorizzati: il giardino all’italiana, con le sue dieci terrazze ricche di fiori e sculture, viene illuminato per creare un’atmosfera che richiama la rinascita della natura al sorgere del sole. Un gioco di luci e colori che rende l’Isola Bella ancora più suggestiva, offrendo una visione poetica e affascinante di uno dei luoghi più iconici del Lago Maggiore.

L’atmosfera suggestiva dell’Isola dei Pescatori

A breve distanza, l’Isola dei Pescatori si distingue per un’illuminazione che evoca i colori del tramonto. Famosa per il suo caratteristico borgo lacustre e per essere l’unica abitata stabilmente nell’arcipelago Borromeo, questa piccola isola viene avvolta in un’atmosfera crepuscolare, con sfumature che vanno dal celeste al blu intenso della notte.

Le luci dinamiche e le lampade gobi aggiungono un ulteriore elemento di meraviglia, proiettando motivi che ricordano sia il cielo stellato sia il movimento armonioso di un banco di pesci. Anche qui la scelta non è casuale, ma vuole celebrare il profondo legame dell’isola con l’acqua e con la tradizione della pesca, attività che ancora oggi caratterizza la vita dei suoi abitanti.

Passeggiare tra i vicoli acciottolati dell’Isola dei Pescatori è un’esperienza a dir poco suggestiva. Le case colorate a più piani, costruite per resistere alle piene del lago, sono anch’esse illuminate, rendendo il borgo un vero quadro vivente. Per i visitatori è come entrare in una cartolina natalizia, dove ogni dettaglio racconta una storia di tradizione e autenticità.

Un’occasione per scoprire il Lago Maggiore in inverno

L’evento non è solo un’occasione per ammirare la bellezza del Lago Maggiore in una veste inedita, ma rappresenta anche un esempio di valorizzazione sostenibile del patrimonio turistico e culturale del territorio del Distretto Turistico dei Laghi. “Isole di Luce” si pone infatti l’obiettivo di attrarre turisti in una stagione solitamente meno affollata, favorendo una redistribuzione dei flussi turistici nell’arco dell’anno.

Le Isole Borromee sono ben visibili anche dai lungolaghi di Stresa e Baveno, oltre che dalle frazioni collinari che si affacciano sul Golfo Borromeo, e questo permette di apprezzare lo spettacolo luminoso da diversi punti panoramici, offrendo un’esperienza accessibile a tutti.

“Isole di Luce: The Circle of Lights” rappresenta una perfetta fusione tra arte e tecnologia, con un’attenzione particolare al rispetto per l’ambiente. L’illuminazione è stata progettata dalla OLO Creative Farm, azienda comasca specializzata in progetti di light design, per avere un basso impatto ambientale e per integrarsi armoniosamente con il paesaggio naturale.