Viaggi on the road: i mezzi di trasporto più strani per un viaggio indimenticabile

Non è la destinazione, ma il viaggio che conta. Mai frase fu più vera: l’esperienza è quella che rende un viaggio sempre unico e speciale. È il caso dei viaggi on the road, quelli fatti “sulla strada”, quelli che un po’ vi fanno immergere nella cultura popolare e autentica di un Paese. Ma chi dice che questi viaggi devono necessariamente essere su due ruote? Siamo andati in giro per il mondo e abbiamo scoperto, originali e davvero inusuali, che non hanno nulla a che vedere con quelli che conosciamo.