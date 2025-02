Terme di Rapolano: San Giovanni e Antica Querciolaia

Fonte: iStock Relax nelle terme più belle della Toscana

Quelle delle Crete Senesi sono vere e proprie terre del benessere. Fin dai tempi degli etruschi e dei romani, quando le popolazioni godevano dei benefici offerti dai bagni caldi, le terme di Rapolano hanno rappresentato un luogo di riferimento per il relax e la salute. In particolare, le due strutture termali più importanti sono Antica Querciolaia e San Giovanni.

La prima, quella delle terme Antica Querciolaia, è immersa nella bellezza e sinuosità delle campagne toscane e offre diversi trattamenti pensati per aiutarvi a rigenerare corpo e mente. Qui sono presenti vasche terapeutiche termali a temperatura differenziata, fruibili anche durante la stagione fredda, e un centro benessere dove usufruire di un’ampia scelta di trattamenti.

La seconda, la struttura di San Giovanni, gode allo stesso modo di una location d’eccezione e offre un parco termale con piscine esterne e trattamenti. Entrambe le strutture offrono un’esperienza di benessere unica: qui vi raccontiamo come raggiungerle e i servizi proposti.

Come arrivare alle terme di Rapolano

Rapolano Terme è una località situata in provincia di Siena. Chi viaggia con la propria auto e viene da Roma, può prendere l’A1 Roma-Milano con uscita autostrada Val Di Chiana. Da qui è necessario seguire l’indicazione per Siena e immettersi nel raccordo E78 Bettolle/Siena e, dopo 20 chilometri, seguire le indicazioni per Rapolano Terme. Da Bologna, invece, l’uscita da prendere è quella di Firenze Impruneta per poi proseguire fino all’indicazione Arezzo-Perugia.

Rapolano Terme può essere raggiunto anche con il treno: sulla tratta Chiusi-Siena scendere a Rapolano Terme e sulla tratta Firenze-Siena, prendere prima la tratta Siena-Chiusi e poi scendere a Rapolano Terme.

Le due strutture principali si trovano vicinissime al borgo: le terme Antica Querciolaia sono sul raccordo autostradale Siena-Perugia e possono essere facilmente raggiunte dall’autostrada A1 senza entrare in paese; quelle di San Giovanni, invece, sono immerse nella natura incontaminata e possono essere raggiunte in pochi minuti attraversando Rapolano.

Giorni di apertura e orari delle terme di Rapolano

Chi vuole regalarsi una pausa di benessere può farlo tutto l’anno presso le terme Antica Querciolaia, aperte dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00, il sabato dalle 9:00 all’1:00 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00. Se entrate per fasce d’orario, l’intera giornata va dalle 9:00 a orario di chiusura, l’ingresso di mattina dalle 9:00 alle 14:00 (escluso il sabato) e l’ingresso di pomeriggio dalle 14:00 a chiusura (escluso il sabato). Il sabato, l’ingresso serale è compreso tra le 18:00 e l’1:00.

I giorni d’apertura e gli orari delle terme San Giovanni sono dalle 9:00 alle 20:00 dal lunedì al giovedì, dalle 9:00 alle 22:00 il venerdì e la domenica e dalle 9:00 alle 24:00 il sabato. Qui vengono proposte diverse fasce d’orario: dal lunedì alla domenica l’ingresso può essere giornaliero, di mattina e pomeridiano, mentre il sabato viene aggiunto anche l’ingresso notturno dalle 19:00 alle 24:00.

Prezzi terme di Rapolano

Queste sono considerate tra le terme più belle della Toscana ed è consigliato acquistare le entrate online per assicurarsi la propria giornata di benessere. I prezzi degli ingressi variano in base alla stagione. Presso le terme di Antica Querciolaia sono i seguenti:

festivi, prefestivi e alta stagione: 25 euro intera giornata, 21 euro mezza giornata, serale sabato 21 euro;

intera giornata, 21 euro mezza giornata, serale sabato 21 euro; feriali: 19 euro intera giornata, 15 euro mezza giornata.

Alle terme di San Giovanni, invece, le tariffe sono:

feriali (lunedì-giovedì) e il venerdì: 20 euro giornaliero, 15 euro mezza giornata;

giornaliero, 15 euro mezza giornata; sabato: 25 euro giornaliero e pomeridiano, 20 euro ingresso notturno;

giornaliero e pomeridiano, 20 euro ingresso notturno; domenica, festivi e prefestivi: 25 euro giornaliero; 22 euro pomeridiano.

Durante le festività e gli eventi, come Natale e San Valentino, vengono proposti dei pacchetti speciali che consigliamo di consultare sui siti ufficiali delle due strutture.

Trattamenti e servizi alle terme di Rapolano

Se vi state chiedendo quali terme italiane visitare per regalarvi un’esperienza unica, quelle di Rapolano sicuramente non rovineranno le vostre aspettative.

Terme Antica Querciolaia

Le terme Antica Querciolaia offrono uno spazio di 42.000 metri quadri dedicato alle piscine terapeutiche termali a temperatura differenziata. Potrete scegliere tra bagni caldi, bagni temperati e bagni freddi, oppure sfruttare il benessere termale offerto dal centro, dove vengono proposti diversi trattamenti per il corpo, come fanghi o massaggi, o percorsi di coppia.

Terme San Giovanni

Alle terme San Giovanni l’acqua sgorga a una temperatura di 39° e consente agli elementi minerali di svolgere la loro benefica funzione. Patologie dermatologiche, motorie e respiratorie trovano quindi valido sollievo. Qui potrete godere anche del relax trasmesso dalla location: il parco termale è immerso in un giardino di oltre 20 ettari con piante di tamerici, platani, aceri, pioppi e molte varietà di arbusti tra cui lavanda, rosmarino e rose antiche.

All’interno delle Terme San Giovanni è presente anche un resort, una spa dov’è possibile usufruire di trattamenti rigeneranti per il corpo, ristoranti e ambulatori specialistici.

Informazioni utili sulle terme di Rapolano

Entrambe le strutture offrono diversi servizi e comfort per venire incontro alle esigenze del cliente.

Le terme Antica Querciolaia offrono un residence dove soggiornare, un bar-ristorante e un’area di sosta per camper attrezzata privata adiacente la struttura. Se non avete con voi l’occorrente per accedere alle piscine, in loco potete noleggiare o acquistare accappatoio, costume, ciabatte e shampoo.

Alle Terme San Giovanni sono presenti anche diversi ristoranti e un resort, inoltre in sede è presente un parcheggio gratuito per i clienti.