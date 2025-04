La stazione di Bologna Centrale dista circa 15 minuti a piedi dal centro della città e si raggiunge facilmente anche in autobus o in auto: ecco come arrivarci

Bologna è una meta sempre più amata dai visitatori italiani e internazionali. La Città dei Portici, Patrimonio dell’Umanità, si lascia scoprire sia a piedi che in bicicletta, svelando uno dei centri storici più belli e caratteristici del Paese, attrazioni dal fascino medievale e un’offerta culturale e gastronomica che conquista cuore e palato di chiunque.

Oggi la stazione di Bologna Centrale è al quinto posto per grandezza e volume di traffico tra le stazioni italiane: circa 78 mila mq attraversati in media da 159 mila persone ogni giorno, per un totale di circa 58 milioni l’anno. Dista circa 15 minuti a piedi dal centro della città e si raggiunge facilmente anche in autobus o in auto. Grazie alla sua posizione strategica, all’intersezione delle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, vi convergono molte linee dall’Italia settentrionale, che proseguono lungo la linea appenninica (per Firenze e Roma) e la linea adriatica (Ancona, Pescara, Bari e Lecce). L’ingresso della stazione si trova in piazza delle Medaglie d’Oro. Ecco come arrivarci.

In auto

Se desiderate raggiungere la stazione di Bologna, l’uscita di riferimento dalla tangenziale è la numero 7/Stalingrado. Procedete poi in direzione centro di Bologna, raggiungendo Porta Mascarella, svoltando quindi a destra in direzione Viale Masini verso la stazione. Per i tempi bisogna considerare anche il traffico, che è sempre piuttosto sostenuto.

In autobus

Come detto, la stazione di Bologna Centrale si raggiunge facilmente a piedi dal centro. Se, però, avete bagagli pesanti e preferite prendere l’autobus, quasi tutte le linee urbane passano dalla stazione o nelle vicinanze. Tper gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nei bacini provinciali di Bologna e Ferrara ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale. Gli orari dei servizi urbani ed extraurbani si possono consultare sul sito della compagnia di trasporti.

Tra le linee che hanno fermate in corrispondenza della stazione di Bologna Centrale, ci sono:

Linea 25

Linea 27

Linea 32

Linea 94

Linea C

Dall’aeroporto

Per raggiungere la stazione di Bologna Centrale dall’aeroporto Guglielmo Marconi, si può usufruire del comodo sistema di trasporto su monorotaia “Marconi Express”, conosciuto anche come people mover di Bologna. Entrato definitivamente in funzione nel 2020, il servizio è attivo tutto l’anno, dalle 5:40 alle 24:00, con un treno ogni 7 minuti nell’ora di punta. Sono inoltre disponibili sconti per famiglie e gruppi. Il tempo di percorrenza è di circa 7 minuti e 20 secondi tra aeroporto e centro città. Il costo del biglietto è di 12,80 euro solo andata.

In alternativa, si può usufruire del servizio navetta gestito da TPER, “Aerobus”. Impiega circa venti minuti a percorrere il tragitto tra aeroporto e stazione, effettuando fermate intermedie. I biglietti hanno un costo di 6 euro per la corsa semplice da/per l’aeroporto, vanno convalidati direttamente sul bus e valgono per una corsa. Al di sotto del metro di altezza i bambini non pagano la corsa. Durante le principali fiere, il servizio aggiunge alle corse anche il collegamento diretto Aeroporto – Fiera District.

Come arrivare alla stazione di Bologna: info utili

Oltre alle opzioni che abbiamo visto, è possibile raggiungere la stazione di Bologna Centrale anche in taxi o usufruendo del servizio di car sharing. Nel secondo caso, non bisogna far altro che prenotare l’auto, prelevarla e riconsegnarla successivamente, pagando in proporzione all’utilizzo che ne è stato fatto.

A Bologna il servizio di car sharing è gestito da Enilive SpA con il servizio “Enjoy”, e Omnibus società consortile diretta e coordinata da Tper con il servizio “Corrente”. Le vetture del secondo non possono, però, circolare all’interno del piazzale della stazione di Bologna Centrale (piazzale Medaglie d’Oro). I servizi di car sharing presentano alcuni vantaggi, come la circolazione nelle zone a traffico limitato, nella zona “T” (Rizzoli-Indipendenza-Ugo Bassi) e la sosta gratuita sulle strisce blu e nelle aree riservate ai residenti.