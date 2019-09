Israele: le destinazioni che fanno impazzire gli italiani

È senza alcun dubbio Israele una delle mete preferite dai viaggiatori italiani per il 2019: l'estate appena trascorsa ha segnato un vero e proprio record per il Paese, che ha visto crescere del 34% il turismo italiano rispetto all'anno precedente. Basti pensare che, dall'inizio dell'anno, sono stati più di 120mila i nostri compaesani che hanno optato per Israele per le loro vacanze. E i numeri sono destinati a crescere, visto che il Paese si presta ad un turismo che non è affatto stagionale. Buona parte del successo va anche alla campagna pubblicitaria "Two sunny cities, one break", che sponsorizza Tel Aviv e Gerusalemme mostrando agli italiani due delle perle israeliane per eccellenza. Scopriamo quali sono le destinazioni preferite dagli italiani, quando si parla di Israele.