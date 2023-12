10 viaggi da sogno da fare nel 2024

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Anno nuovo, tante avventure inedite vi aspettano: avete già deciso quale sarà il vostro prossimo viaggio? Con la pandemia ormai alle spalle, il turismo è in continua ripresa e si parla già di boom di partenze previste nei prossimi mesi. Il 2024 vi regalerà delle occasioni uniche per andare alla scoperta del mondo, che si tratti di qualche grazioso villaggio europeo a due passi da casa o una destinazione esotica di quelle da sogno. Ecco quali sono le mete perfette da visitare, secondo noi di SiViaggia.

I viaggi più belli in Europa

Partiamo da qualche meta più vicina al nostro Paese, l’ideale per chi non ha molto tempo (o un budget ridotto) a disposizione per i viaggi. Poco oltre il confine, in Austria, c’è una città davvero graziosa: si tratta di Bad Ischl, conosciuta anche come la “piccola Vienna”. Sapevate che proprio qui la Principessa Sissi accettò la proposta di matrimonio dell’Imperatore Francesco Giuseppe, e che insieme trascorsero le loro estati in un meraviglioso palazzo a due passi dal centro? Essendo stata eletta Capitale Europea della Cultura per il 2024, ci saranno tanti eventi imperdibili per vivere il fascino di questa città.

Se amate la natura e i panorami mozzafiato, l’Irlanda è il luogo che fa per voi. E, in particolare, non vi resta che tuffarvi nella bellezza incontaminata della Wild Atlantic Way: un itinerario on the road lungo oltre 2.500 km, affacciato lungo la frastagliata costa occidentale del Paese. Preparatevi a rimanere incantati dalle candide scogliere lambite da onde spumeggianti. Nel 2024, la Wild Atlantic Way festeggia il suo decimo anniversario, quindi potrete approfittarne per scoprire i suoi angoli più remoti e le sue meraviglie conosciute in tutto il mondo.

Vivere un’avventura in treno è sempre affascinante, e se fuori dal finestrino c’è un panorama da urlo… che altro dire? In Norvegia, tra imponenti montagne innevate e fiordi cristallini, ci sono paesaggi davvero meravigliosi. Non sorprende che le sue ferrovie riscuotano un grande successo tra i turisti: quella che collega Bergen a Oslo, ad esempio, è una delle più famose e suggestive d’Europa. Da qui potrete anche salire a bordo del treno che percorre la celebre Ferrovia di Flåm, un percorso tanto breve quanto spettacolare: si arrampica tra i monti, con uno degli itinerari più ripidi al mondo.

Non solo Lisbona: se avete amato le atmosfere vivaci e colorate della capitale portoghese, non potrete che lasciarvi conquistare dalla città di Porto. Sempre molto animata e ricca di sorprese, è un vero gioiellino che saprà regalarvi emozioni autentiche. Scalate le sue stradine ripide che, dalla curiosa passeggiata lungomare, porta sino alla parte alta della città: il panorama incredibile saprà ricompensarvi di ogni fatica. Approfittatene anche per visitare il Museo Nazionale Soares dos Reis, una splendida collezione di opere d’arte pittoriche e scultoree portoghesi del XIX e del XX secolo.

Infine, se state pensando ad una vacanza estiva non troppo lontano dall’Italia, potete sperimentare la bellezza della Riviera Bulgara: affacciata sul Mar Nero, offre alcune splendide spiagge dotate di tutti i servizi, dove poter trovare anche locali notturni e ristoranti per assaporare le specialità del luogo. Non a caso è stata eletta come nuova meta balneare appena un paio d’anni fa. C’è davvero di tutto, dalle piccole calette immerse nella natura ai lidi più affollati, alcuni perfetti per le famiglie. Provatele tutte e ne rimarrete piacevolmente sorpresi.

I viaggi più belli nel mondo

Avete la possibilità di regalarvi una vacanza più lunga, magari avendo anche a disposizione un budget maggiore per i vostri viaggi? Allora il limite è solo la fantasia: ci sono tantissime splendide destinazioni esotiche da visitare, una più bella dell’altra. Come il Giappone, che resta da anni uno dei sogni “proibiti” di numerosi turisti: con un po’ di organizzazione, potrete vivere un’esperienza da sogno nel Paese del Sol Levante. Scegliete, se possibile, la primavera per viaggiare. Il panorama meraviglioso dei ciliegi in fiore è qualcosa che non dimenticherete mai più.

Un’altra incantevole destinazione in Asia – anche se molto più vicina a noi – è la Cappadocia: questa regione storica della Turchia vanta un paesaggio così particolare che sembra quasi di stare in un pianeta diverso. Il luogo più iconico è senza dubbio il Parco Nazionale di Göreme, un vero e proprio museo a cielo aperto considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Qui, imponenti formazioni rocciose chiamate “camini delle fate” si ergono verso il cielo, e diversi siti archeologici rupestri punteggiano il territorio.

Siete mai stati in Arabia Saudita? Questo Paese ricco di meraviglie e di contrasti è sempre stato piuttosto refrattario al turismo, anche per via della forte religiosità che permea il territorio (qui si trovano sia Medina che La Mecca, le due città sante dell’Islam). Ma ora sta pian piano aprendo i battenti ai visitatori, e Riad si prepara ad accogliere Expo 2030: quale momento migliore per iniziare a familiarizzare con questo luogo magico? La capitale è una città sorprendente, che racchiude in sé enormi grattacieli futuristici e angoli dove il tempo sembra essersi fermato.

Siete alla ricerca di un’avventura mozzafiato e non volete badare a spese? Regalatevi una crociera in Antartide: è un viaggio che sicuramente resterà indelebile nei vostri ricordi. Salperete verso un mondo pressoché sconosciuto, dove tutto è ghiaccio e neve candida. Incontrerete animali di cui finora avevate solamente sentito parlare, e vivrete un’emozione unica nel suo genere, magari concedendovi qualche escursione come una gita in slitta. Con un po’ di fortuna, potreste addirittura avvistare l’affascinante spettacolo dell’aurora australe.

Non meno estremo, sebbene per il motivo diametralmente opposto, è il viaggio alla scoperta del deserto di Atacama, diviso tra Cile e Perù. Si tratta di una vasta regione arida caratterizzata da un clima desertico-oceanico, da una forte escursione termica tra notte e giorno e, naturalmente, da panorami meravigliosi. Potrete ammirare la Valle della Luna, un’ampia depressione dove l’azione del vento ha dato vita a canyon e guglie di gran fascino, e poi fare rotta verso il Lago Chungara, uno dei più alti al mondo, sulle cui acque si specchia il vulcano Parinacota.