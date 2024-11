Un viaggio nel Patrimonio UNESCO partendo da Milano

Fonte: Ferrovia Retica Weltrekordversuch

La Ferrovia Retica regala ai viaggiatori un’opportunità unica per esplorare le meraviglie delle Alpi svizzere attraverso la suggestiva Linea dell’Albula, un gioiello inserito nel prestigioso elenco dei siti dell’UNESCO. Per chi parte da Milano, l’idea di una gita ideale prevede un viaggio che inizia con un trasferimento fino a Coira, dalla quale si imbocca il magnifico percorso della Ferrovia Retica. Questo itinerario, meno celebrato rispetto alla rinomata Linea del Bernina, si presenta come un’alternativa affascinante, con la possibilità di evitare lunghe attese grazie alla maggior disponibilità di posti. Prenotare il proprio viaggio sarà facile e veloce, permettendo di godere di un’esperienza indimenticabile tra le montagne svizzere.

Panoramica sul viaggio

La Linea dell’Albula si distingue per le sue meraviglie ingegneristiche e i panorami mozzafiato. Il percorso ha inizio a Coira, la città più antica della Svizzera, e si snoda attraverso valli lussureggianti, suggestivi villaggi e corsi d’acqua sinuosi, regalando una vista panoramica indimenticabile lungo tutto il tragitto. Questo tratto ferroviario, parte integrante dei celebri Bernina e Glacier Express, consente ai passeggeri di esplorare un itinerario riconosciuto come Patrimonio Mondiale UNESCO.

Fonte: Ferrovia Retica

Il Viadotto Landwasser

Il viaggio sulla Linea dell’Albula è caratterizzato da capolavori di ingegneria come viadotti e tunnel. Tra questi, l’iconico viadotto Landwasser spicca per il suo design curvo che attraversa una profonda gola, rappresentando una delle meraviglie architettoniche del percorso. La bellezza e la complessità del viadotto lo rendono uno dei punti salienti del viaggio. Il viadotto di Landwasser è una meraviglia architettonica fra Thusis e St. Moritz. Con i suoi 142 metri di lunghezza e 65 metri di altezza, offre un’esperienza unica e suggestiva per i visitatori. Attraverso un sentiero panoramico, i turisti possono ammirare la sua maestosità e la bellezza circostante. È possibile raggiungere il punto panoramico alla base del viadotto con il Landwasser Express, un trenino che parte da Filisur. Si consiglia di controllare le date e gli orari delle partenze per non perdere questa esperienza straordinaria.

Il Museo Ferroviario dell’Albula

A Bergün, il Museo Ferroviario dell’Albula è una tappa imperdibile, particolarmente consigliata per le famiglie con bambini. Questo museo interattivo racconta un secolo di storia ferroviaria attraverso esposizioni che comprendono 600 pezzi e 1300 metri quadrati di esposizione. I bambini possono divertirsi costruendo il viadotto di Landwasser con blocchi di legno e sperimentando con gli scambi ferroviari, rendendo l’esperienza educativa e coinvolgente.

Ristorante Gourmino: sapori senza tempo

Immergiti in un viaggio culinario senza tempo a bordo del Gourmino. Questa carrozza ristorante offre prelibatezze locali come i capuns, i canederli della Svizzera; una delle specialità del Canton Grigioni. I capuns sono piatti sostanziosi che rispecchiano le tradizioni culinarie legate all’industria mineraria, offrendo un tuffo nel passato gastronomico della regione. L’arredamento anni ’30 della carrozza ristorante e la capacità massima di 34 persone contribuiscono a creare un’atmosfera nostalgica e unica.

Fonte: Ferrovia Retica

Coira: l’inizio del viaggio

Il viaggio inizia a Coira (Chur), una città ricca di storia e fascino. Con oltre 140 fontane, case dipinte e un centro storico pedonale, Coira è un’attrazione in tutte le stagioni. Durante l’inverno, la città si illumina di luci natalizie e ospita un mercatino natalizio molto folkloristico, creando un’atmosfera magica per grandi e piccini. Da Coira è possibile raggiungere Maienfeld, la città che ha ispirato la poetessa Johanna Spyri nella scrittura del romanzo “Heidi”. Inoltre, si può prendere un altro treno rosso per Arosa e visitare “Arosa Bärenland”, un parco dedicato agli orsi con una superficie di quasi tre ettari.

St. Moritz: la Fine del viaggio

St. Moritz è la destinazione finale della Linea dell’Albula. Famosa per il turismo invernale, St. Moritz unisce montagne maestose, architetture caratteristiche e cultura dell’Engadina, rinomata valle del Canton Grigioni. La visita al Museo Engadinese è obbligatoria per conoscere usi e costumi della regione. Il centro storico è un gioiello visitabile in poche ore, durante le quali si può passeggiare lungo il lago o godere di viste panoramiche mozzafiato. St. Moritz è situata ad un’altitudine di 1.856 metri ed è baciata dal sole per circa 322 giorni all’anno, garantendo un clima ideale per esplorare e rilassarsi.

Dove Prenotare il Tuo Viaggio?

È possibile acquistare i biglietti per il viaggio presso Il Girasole Viaggi di Milano e Adrastea Viaggi di Tirano. La Linea dell’Albula rappresenta un viaggio affascinante attraverso una delle regioni più belle e storicamente significative delle Alpi svizzere. Partendo da Milano, potrete vivere un’avventura indimenticabile, godendo di panorami spettacolari, meraviglie ingegneristiche e un’ospitalità senza pari, il tutto a bordo di un treno che è molto più di un semplice mezzo di trasporto.