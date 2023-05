10 meraviglie della Wild Atlantic Way da non perdere

Istituita nel 2013, la Wild Atlantic Way è uno dei percorsi turistici più lunghi al mondo, con i suoi oltre 2.500 km di paesaggi mozzafiato e perle tutte da scoprire. Non c'è modo migliore per festeggiare il suo decimo anniversario che ammirare le meraviglie imperdibili che si snodano in tutta l'Irlanda. La prima è il monte Carrauntoohil (nella foto), la cima più alta di tutto il Paese, perfetta per escursioni indimenticabili (e per godere di un panorama incantato).