Bad Ischl, incantevole Capitale Europea della Cultura 2024

Si trova in Austria, ed è una piccola città ricca di storia: andiamo alla scoperta di Bad Ischl, che sarà Capitale Europea della Cultura per il 2024

Un vivace centro storico, tanta natura incontaminata e un passato ricchissimo di sorprese: la città di Bad Ischl è un vero gioiellino da visitare, soprattutto ora che si avvicina il suo momento. Sarà infatti la nuova Capitale Europea della Cultura 2024, e ciò significa che sul suo territorio si svolgeranno tantissimi appuntamenti imperdibili, legati alla storia, all’arte e alla letteratura. Scopriamo qualcosa in più su questa graziosa località austriaca.

Dove si trova Bad Ischl

Assieme alle città di Bodø (in Norvegia) e Tartu (in Estonia), anche la splendida Bad Ischl si prepara a vivere un anno magico, grazie al titolo di Capitale Europea della Cultura: tanti gli eventi che si susseguiranno, e che inevitabilmente richiameranno turisti da ogni angolo del mondo. Ma dove si trova questa graziosa cittadina? Bad Ischl è un piccolo comune austriaco di neanche 14mila abitanti, situato nell’Alta Austria. Fa parte dell’area forestale del Salkammergut, considerata Patrimonio UNESCO per la sua importanza storica e paesaggistica. Inoltre, siamo a poca distanza da altre località importanti come Salisburgo e Gmunden.

Bad Ischl, la sua storia

Per scoprire dove Bad Ischl affonda le sue radici, dobbiamo tornare indietro di molti secoli: di una città situata in questa regione si trova menzione per la prima volta nel ‘200, e ben presto assunse un ruolo sempre più importante dal punto di vista economico. Divenne prima la sede della Camera del Sale, quindi le vennero concessi i privilegi di città mercantile. Fu proprio il sale, preziosissimo oro bianco, a darle fortuna. Mentre, a partire dal XIX secolo, si trasformò in una rinomata stazione termale in grado di ospitare famose personalità dell’epoca, provenienti da tutta Europa.

Non tutti sanno che Bad Ischl è strettamente legata alla celebre figura della Principessa Sissi, ovvero Elisabetta di Baviera: fu infatti qui che venne suggellato il suo fidanzamento con Francesco Giuseppe, all’epoca già Imperatore d’Austria. Diversi anni dopo, lo stesso Francesco Giuseppe firmò qui la dichiarazione di guerra contro la Serbia, a seguito dell’attentato del 1914 che vide come vittima suo nipote Francesco Ferdinando: fu l’inizio della Prima Guerra Mondiale, un evento che segnò per sempre la storia dell’Europa intera – e non solo.

Cosa vedere a Bad Ischl

Uno dei luoghi più affascinanti di Bad Ischl è l’ex Hotel Post, ormai ristrutturato e diventato sede di numerosi appartamenti privati. Aperto nel 1828, divenne uno dei più importanti alberghi della regione per i turisti facoltosi che volevano trascorrere qui un soggiorno dedicato al benessere, sfruttando le preziose acque termali della città. Tra le sue mura, soggiornarono figure importanti (Imperatori, Principi, Re e membri della nobiltà internazionale), ma anche molti personaggi celebri come Greta Garbo, Marlene Dietrich, Romy Schneider e Luchino Visconti.

Tappa fondamentale di un viaggio a Bad Ischl non può che essere poi la Seeauerhaus, la residenza dove la Principessa Sissi si fidanzò con l’Imperatore Francesco Giuseppe: oggi è la sede del Museum der Stadt Bad Ischl, che racconta la storia della città e custodisce preziosi cimeli appartenuti ad Elisabetta di Baviera. Lungo il fiume Ischl, inoltre, si può ammirare la splendida Kaiservilla, dono di nozze della madre di Francesco Giuseppe: qui i due novelli sposi scelsero di trasferire la loro residenza estiva. Ancora oggi appartiene alla famiglia Asburgo-Lorena, ma alcune aree sono aperte al pubblico.