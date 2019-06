7 idee di viaggio low cost in Europa per l’estate 2019

editato in: da

L’estate è ormai alle porte, e come ogni anno il pensiero di milioni di futuri viaggiatori va sulle possibili destinazioni da scoprire e da visitare. Anche se non si possiede un budget considerevole, esistono alcuni luoghi davvero imperdibili che è possibile scoprire anche non mettendo eccessivamente mano al portafoglio: stiamo parlando delle mete europee low cost, una lista di città incredibili da vedere almeno una volta nella vita. Non è necessario, infatti, acquistare un biglietto per l’altra parte del mondo per rimanere affascinati e godersi un viaggio che – a tutti gli effetti – vi lascerà un ricordo indelebile negli anni.

L’Europa è un concentrato di città e luoghi caratteristici, dalle mille sfaccettature e dalle diverse conformazioni, ognuna con le sue particolarità. Che la vostra meta si concentri più al sud o più al nord, scoprirete di seguito in questo articolo le migliori mete turistiche europee low cost in trend per il 2019. Munitevi di carta e penna e segnate i nostri consigli per una vacanza economica e, al contempo, estremamente soddisfacente.

Vacanza low cost a Bruxelles

Il primo nome della nostra lista di mete europee low cost è Bruxelles, città belga dal fascino antico ma strettamente al passo con i tempi. Acquistare un volo per andata e ritorno per Bruxelles è solitamente molto economico, grazie alla presenza di molte compagnie low cost che arrivano direttamente nell’aeroporto della capitale belga, dal quale è semplice raggiungere il centro storico con un autobus di linea o con il comodo servizio metro pubblico.

Tra le capitali europee low cost, una vacanza a Bruxelles non vi deluderà, soprattutto per il fascino della sua piazza principale – Patrimonio Mondiale dell’Unesco – e di musei importanti come il Magritte Museum e il più irriverente Museo del Fumetto. Qui potrete assaggiare anche delle vere e proprie leccornie apprezzate in tutto il mondo, a partire dalla cioccolata – fra le più apprezzate al mondo – e il piatto tipico di cozze e patatine. Un’accoppiata particolare, ma che siamo certi vi conquisterà.

Bruxelles è la vostra meta ideale se:

amate girovagare per musei;

non potete fare a meno di cioccolata e waffle caldi.

Vacanza low cost a Edimburgo

È difficile quantificare le bellezze che la capitale scozzese di Edimburgo cela al suo interno, le stesse bellezze che ogni anno rapiscono l’attenzione e gli occhi di milioni di visitatori. Edimburgo è una delle mete europee estive low cost per eccellenza proprio perché ogni suo angolo nasconde storia, cultura, arte, fascino e divertimento.

Perfetta sia per chi ha pochi giorni da dedicarle sia per chi desidera trascorrervi molto tempo e visitare le Highlands, Edimburgo si gira facilmente a piedi grazie alle sue dimensioni contenute, ed è una cittadina fervente in termini di spettacoli e festival. Il più importante? Sicuramente l’Edinburgh Fringe, il festival delle arti più grande al mondo che coinvolge tutta la cittadina con spettacoli itineranti sia nei teatri che nelle piazze della città.

Non perdetevi uno dei tanti tour (anche gratuiti) dei fantasmi di Edimburgo, una passeggiata sul Royal Mile e concedete una mezza giornata alla visita del Castello di Edimburgo, simbolo imponente di tutta la Scozia.

Edimburgo è la vostra meta ideale se:

vi affascinano le storie di fantasmi;

avete una propensione per i festival e la musica.

Viaggio low cost a Lisbona

Continuiamo il nostro virtuale tour fra le mete economiche per l’estate 2019 portandovi in Portogallo, precisamente nella splendida Lisbona. Calda, vivace e accogliente, Lisbona è la meta low cost per eccellenza: facilmente raggiungibile con voli poco costosi e perfetta per chi non desidera spendere molto per mangiare o per soggiornare, grazie ai prezzi estremamente competitivi.

Lisbona gode di un’atmosfera davvero unica nel suo genere, grazie ai colori e ai mosaici (azulejos) che ne caratterizzano l’aspettano. Qualora decidiate di optare proprio per Lisbona per la vostra vacanza, non potete farvi mancare una corsa sul rinomato e storico tram numero 28, che per soli 3€ vi darà una visione praticamente completa dei poli più importanti della cittadina portoghese.

Impossibile non tessere le lodi anche della sua cucina: Lisbona saprà coccolarvi per merenda a suon di deliziose e dolcissime Pasteis de Nata – tipici dolcetti con crema pasticceria (meglio se acquistati nella pasticceria di Belém) e per cena di bacalhau, ovvero il baccalà. Quest’ultimo è un vero e proprio piatto di punta di Lisbona, da gustare rigorosamente in una trattoria tipica.

Lisbona è la vostra meta ideale se:

amate il calore e i colori del sud;

vi piace perdervi in piccoli vicoli caratteristici.

Vacanza low cost a Berlino

Musica, locali di tendenza, musei e spirito giovane: Berlino non è solo la capitale della Germania, ma una delle mete europee low cost più battute di sempre. Particolarmente amata dai giovanissimi, Berlino è una città dichiaratamente open minded, dove chiunque riesce a trovare la propria dimensione.

Per un viaggio nella capitale tedesca avrete ampia scelta di soggiorno anche a prezzi decisamente contenuti, come ad esempio gli ostelli della gioventù. Anche gli appartamenti in affitto sono abbordabili e più che dignitosi, e vi permetteranno di godervi Berlino qualche giorno in più del previsto. Scattate una foto ricordo davanti al simbolo della città – la Porta di Brandeburgo – e fermatevi per una riflessione davanti al Muro di Berlino, un attestato di memoria e cultura. Per il resto, Berlino è terreno fertile per chi ama divertirsi: scatenatevi in uno dei tantissimi locali alla moda e discoteche, festival del cinema, pub underground e tanto altro ancora.

Berlino è la vostra meta ideale se:

vi sentite giovani e attivi;

desiderate scoprire locali unici e trasgressivi.

Viaggio low cost a Corfù

Se la vostra idea di vacanza fa rima con mare, sole, spiagge paradisiache e acque cristalline, una delle migliori mete europee low cost sulle quali puntare è sicuramente Corfù. Isola della Grecia famosa per essere stata una delle protagoniste del viaggio di Ulisse, Corfù conserva intatto un fascino selvaggio e intrigante. Lontana dalle bellezze plastiche e da cartolina di Santorini o di Mykonos, Corfù è un’autentica perla mediterranea alla portata di qualsiasi portafoglio e di qualsiasi budget.

I prezzi sono accessibili sia per ciò che concerne il soggiorno che per i voli diretti, si mangia meravigliosamente e si gode del caratteristico calore delle isole del Mar Ionio. Non solo relax, mare e spiaggia però: l’isola di Corfù è un polo attrattivo anche per chi desidera scoprire i suoi tanti musei, come ad esempio il Museo di arte asiatica – all’interno del Palazzo di San Giorgio e San Michele – o il Museo di Antivouniotissa. Tra le spiagge da non perdere, vi consigliamo di fare un salto nella famosa Paradise Beach, nei pressi di Paleokastritsa.

Corfù è la vostra meta ideale se:

desiderate una vacanza di mare, sole e relax;

amate il calore tipico delle isole greche.

Vacanza low cost a Oslo

A differenza di ciò che si pensa nell’immaginario comune, la suggestiva città di Oslo è ampiamente accessibile anche a coloro che riservano un budget ridotto per le proprie vacanze estive. Pur essendo una delle città più ricche d’Europa, la capitale norvegese offre un’ampia gamma di musei con ingresso gratuito e soluzioni di soggiorno per tutte le tasche.

Fredda unicamente all’apparenza e nella realtà molto romantica, Oslo viene annoverata fra le mete europee low cost più appetibili per la modernità dei suoi trasporti e per la sua estrema funzionalità. Non sottovalutiamo, inoltre, che proprio da Oslo è possibile ammirare – con un po’ di fortuna – la meravigliosa danza dell’Aurora Boreale in determinati periodi dell’anno.

Vi consigliamo di non lasciarvi scappare un servizio fotografico davanti all’Oslo Opera House, una struttura in vetro e marmo visitabile nel distretto di Bjørvika, e una visita tassativa presso la Galleria Nazionale. Qui è ospitata una delle opere più famose al mondo, L’urlo di Edvard Munch, insieme ad un altro paio di nomi decisamente noti: Picasso, Rodin, Matisse e Van Gogh.

Oslo è la vostra meta ideale se:

sperate di avvistare l’Aurora Boreale;

amate le città moderne e al passo con i tempi.

Viaggio low cost a Barcellona

Ultima, ma non per importanza, arriva la colorata e sensuale Barcellona. La più famosa città della Catalogna è un capolavoro artistico vivente, e il calore spagnolo si respira in ogni suo angolo. È decisamente una delle mete europee low cost più gettonate, accessibile in ogni periodo dell’anno e perfetta per trascorrervi le vacanze estive.

Una volta arrivati all’aeroporto di Barcellona-El Prat e preso il collegamento per raggiungere il centro, vi ritroverete direttamente nel cuore della città: un’esplosione di vita, persone, negozi e divertimento. La famosa “Rambla” è un lungo viale che vi immergerà nell’animo della città a 360°, e da lì sarà semplice lanciarsi alla scoperta delle sue bellezze. Fra queste, le maggiori sono il Parco Güell, la Plaza Real, Casa Battlò, Casa Milà e la splendida Sagrada Familia.

Per coccolare anche il vostro palato, niente di meglio che uno dei tanti locali dove concedersi tapas straordinariamente saporite. Il vantaggio maggiore? I costi contenuti: a Barcellona è possibile mangiare (e bere) con pochissimi euro.

Barcellona è la vostra meta ideale se: