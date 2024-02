L’offerta Ryanair per chi vuole viaggiare spendendo quasi niente

Fonte: 123rf L'ultima offerta low cost di Ryanair per chi vuole spendere poco

L’ultima offerta lanciata da Ryanair per volare a prezzi bassissimi è un incentivo a viaggiare spendendo davvero poco. I prezzi dei biglietti aerei che partono ufficialmente da 24,99 euro, anche se in realtà ci sono offerte molto più basse, sono soprattutto per trascorrere dei weekend nelle città d’Europa.

L’offerta scade il prossimo 18 febbraio e consente di viaggiare tra 1° marzo e il 31 maggio 2024.

Abbiamo scelto i voli più convenienti per raggiungere quelle mete dove, anche una volta arrivati, consentiranno di spendere davvero poco. Ecco quali sono le destinazioni più consigliate se volete spendere poco nella vostra prossima vacanza.

Barcellona, giovane e low cost

Se c’è una meta dove trascorrere un weekend non costa un salasso è proprio Barcellona. Una volta approfittato della tariffa aerea low cost, muoversi in città costa davvero poco. L’aeroporto è raggiungibile con bus o metropolitana, le ramblas si girano a piedi, a Barceloneta si va a piedi o noleggiando una bicicletta e, volendo, anche i taxi non sono cari.

Fonte: iStock

Barcellona è la città delle tapas, quindi anche sui pasti si risparmia alla grande e, per dormire, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Non mancano alloggi in affitto e piccoli alberghi in zone centrali che non costano molto.

Se poi avete visitato Barcellona in precedenza, potrete anche evitare di tonare a vedere le attrazioni più famose che sono anche la cosa più cara di Barcellona, come gli edifici di Gaudí (Sagrada Família, Casa Batlló ecc) o i musei. Basta passeggiare le strade, stendersi sulla spiaggia se c’è una bella giornata o salire al Tibidabo e godersi la vista panoramica sullo skyline cittadino.

Bratislava, la migliore meta low budget

Anche in questo caso, se il volo costa poco – come accade spesso per Bratislava – la Capitale slovacca è la migliore scelta per chi ha un piccolo budget da spendere. Qui, gli hotel, anche i più belli del centro, costano poco, mangiare al ristorante è molto conveniente (si spende tra i 10 e i 15 euro, bevande incluse) e anche i divertimenti hanno costi davvero abbordabili.

Fonte: iStock

Inoltre, Bratislava si gira tutta a piedi a costo zero. Molte delle attrazioni si possono ammirare gratuitamente, come le sculture di bronzo che decorano gli angoli delle strade o il giro delle mura di cinta. L’unico investimento che vi consigliamo di fare è quello per la Bratislava Card che si acquista online e che costa 23 euro per 24 ore o 28 euro per 48 ore e che consente di prendere i mezzi di trasporto pubblico, di entrare nel castello e nei musei.

Praga, il lusso abbordabile

Una delle più belle Capitali europee, può anche essere low cost. Benché negli ultimi anni i prezzi siano saliti parecchio, ci sono diversi modi per visitarla senza svenarsi. Risparmiare sul volo è già un inizio. Muoversi con i mezzi pubblici fin dall’arrivo – la metropolitana super moderna è comodissima – contribuisce a risparmiare. Bere birra, che in Repubblica Ceca ha da sempre un pezzo calmierato, è un altro dei consigli che vi diamo.

Per dormire, approfittate anche delle offerte online delle catene alberghiere che hanno strutture in città, ce ne sono sempre tante. Per mangiare, infine, optate per le taverne locali, possibilmente fuori dalle zone più turistiche come Malá Strana, Staré Město e Nové Město, dove servono il tipico gulasch o i canederli boemi.