Le mete più economiche dove andare nel 2024

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Desiderate regalarvi una vacanza indimenticabile senza spendere troppo? La buona notizia è che si può, basta scegliere la destinazione di viaggio perfetta per le vostre finanze. Per fortuna, ce ne sono diverse che offrono esperienze indimenticabili e avventure uniche a prova di low budget. Che il vostro cuore aneli a spiagge incontaminate, esaltanti fughe in montagna, immersioni culturali o nella natura selvaggia, tenete d’occhio queste mete, perché sono le più economiche dove andare nel 2024.

Le mete europee più economiche del 2024

Se volete regalarvi un weekend in una splendida capitale europea, Budapest è senz’altro la scelta perfetta per una vacanza che non gravi troppo sul portafogli. La città ha da poco celebrato il suo 150° anniversario, il che significa che ci sono ancora più motivi per visitarla durante il prossimo anno, tra cui il Ponte delle Catene riaperto dopo i lavori di ristrutturazione e di rinnovo storico-monumentale, e la Casa della Musica Ungherese, progettata da Sou Fujimoto, recente gioiello di questa meta ricca di fascino. Senza dimenticare le rinomate terme, con oltre 100 sorgenti naturali.

Belgrado, capitale della Serbia, continua a emergere come uno degli epicentri culturali più interessanti d’Europa, ma è molto meno costosa di Parigi o Berlino. Tante le cose da fare e vedere, dai musei e installazioni d’arte contemporanea, al vivace quartiere bohémien di Skadarlija, all’immancabile visita alla fortezza di Kalemegdan, uno dei luoghi simbolo della città.

Per fare il pieno di stupore e bellezza senza dover spendere troppo, un viaggio a Ohrid, conosciuta anche con il nome di Ocrida, nella Macedonia del Nord, è davvero il top per il 2024. Questa perla ha le strade acciottolate e le chiese pittoresche che ci si aspetterebbe da una città europea, con l’ulteriore vantaggio di trovarsi proprio sulle rive dello splendido Lago di Ohrid, considerato uno dei più antichi del pianeta. Una meta perfetta per un weekend fuori dal comune.

Se, invece, avete già in programma una vacanza estiva in Spagna ma volete risparmiare, evitate le più blasonate Ibiza e Maiorca, e dirigetevi nella zona settentrionale, precisamente nel Principato delle Asturie. Una vera destinazione da sogno per gli amanti della natura e dei tesori culturali, con le sue coste frastagliate, il mosaico di paesaggi incontaminati, montagne imponenti e villaggi pittoreschi, spiagge da cartolina e un’affascinante architettura pre-romanica.

L’Albania, infine, è tra le destinazioni europee meno costose e forse ancora troppo sottovalutate, quindi la scelta ideale per una vacanza low cost ma ricca di belle sorprese. Tra spiagge da sogno, mare cristallino e prezzi bassi, potrebbe essere la meta perfetta per la vostra prossima vacanza estiva.

Le mete esotiche più economiche del 2024

Per chi sogna mete esotiche senza dover spendere una fortuna, un viaggio in Vietnam è senz’altro da mettere in lista. Oltre a una visita ad Hanoi, probabilmente la città più romantica del Paese, non abbiate paura di avventurarvi fuori dai sentieri battuti. Luoghi come la baia di Ninh Van e l’isola di Phú Quốc offrono spiagge incontaminate e resort intimi che non troverete nelle zone più turistiche.

Anche le Filippine non sono da meno, un vero paradiso low cost per una vacanza tropicale all’insegna del relax e della bellezza. Palawan, con le sue acque cristalline perfette per lo snorkeling, e Siargao, mecca dei surfisti, sono considerati tra i posti più belli al mondo, eppure restano economicamente accessibili, il che li rende ancora più desiderabili.

Nonostante l’afflusso di turisti, l’Indonesia rimane un luogo di vacanza complessivamente accessibile. Mentre milioni di persone si riversano a Bali, dove i prezzi dei resort sono piuttosto alti, potete godervi un viaggio molto più economico e tranquillo sulle splendide isole di Sumba e Lombok, consigliate da Condé Nast Traveler.

Chi da tempo progetta una vacanza in India, quest’anno potrebbe trovarla ancora più conveniente, Qui si ha l’opportunità di visitare molte attrazioni e cenare nei ristoranti con un budget estremamente ridotto, ma il segreto per spendere meno è di preferire i luoghi meno battuti dai turisti. Tra questi, consigliamo Tamil Nadu, nel Sud del Paese, rinomato per i bellissimi templi indù in stile dravidiano.

Infine, per la vostra prossima vacanza su un’isola tropicale, saltate le località più costose e popolari come le Maldive e Bora Bora, preferendo il più economico Madagascar, un tesoro dell’Oceano Indiano ricco di foreste pluviali mozzafiato e parchi nazionali. L’isola perfetta da visitare anche come parte di un itinerario di crociera.