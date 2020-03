Perché San Patrizio in Irlanda si festeggia con la birra

editato in: da

Vi siete mai chiesti perché in Irlanda la festa di San Patrizio, patrono dell’isola, si celebra con la birra? Innanzitutto, St Patrick’s Day cade il 17 di marzo, data della sua morte. Fu fatto Santo dal popolo irlandese, convertito al Cristianesimo. È la storia, in breve, di un giovane rapito all’età di 16 anni da pirati irlandesi e portato in terra d’Irlanda dove, nel V secolo, visse sei anni da prete. Quando finalmente riuscì a fuggire si insediò sull’isola e dedicò il resto della vita alla conversione della gente. Cosa che gli riuscì molto bene.

Il giorno della sua festa cade proprio a metà della Quaresima ed era l’unico in cui si era liberi dalle restrizioni del periodo di quaranta giorni che precedono la Pasqua celebrato dalla Chiesa Cattolica.

Un giorno in cui sentirsi liberi di festeggiare, bere e mangiare, in onore di San Patrizio. Bere birra, naturalmente, la bevanda nazionale irlandese.

Ed ecco perché, ancora oggi, la birra è strettamente legata a St Patrick’s Day in Irlanda. E non una birra qualsiasi: la birra verde. Il verde è il colore dell’Irlanda. E non solo il verde del quadrifoglio, altro simbolo irlandese. Si dice che sull’isola si possano contare fino a 40 sfumature di verde.

La birra verde (“green beer”) è simile a una lager normale come sapore, ma si distingue per la tonalità smeraldina. Non c’è un’unica spiegazione per il colore verde. Il più delle volte la tinta si ottiene aggiungendo agli ingredienti il Blu curaçao, un liquore azzurro che, mescolato al giallo della birra, produce l’effetto smeraldo. Pare però che nei primi del ‘900, tra i primi produttori di birra verde si facesse ricorso a una polvere di ferro usata per lo sbiancamento dei vestiti, la “wash blue”, considerata sicura per la salute.

Oggi la festa di San Patrizio si celebra in tutto il mondo. Merito dei tantissimi irlandesi che hanno lasciato il loro Paese in cerca di fortuna, dagli Stati Uniti all’Australia e che hanno fatto conoscere questa ricorrenza.