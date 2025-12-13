A Vilnius il Natale si celebra due volte: luci, mercatini e magia invernale tra tradizione e fantasia

GoVilnius Magico panorama invernale di Vilnius

Vorreste che fosse Natale tutti i giorni? A Vilnius, la capitale lituana, il magico desiderio diventa realtà. Infatti quest’anno, appena incoronata Capitale Europea del Natale per il 2025, invita a vivere il Grande Giorno due volte, grazie a un evento unico che trasforma le strade in un’autentica fiaba invernale.

Il mercatino di Natale di Vilnius, già considerato uno dei più suggestivi e sottovalutati d’Europa, ospita il 13 dicembre il “Natale prima del Natale”, un’iniziativa che coinvolge l’intera città. L’obiettivo non è soltanto addobbare le vie e distribuire lucine bensì creare un’esperienza totale, in cui turisti e residenti possono sentirsi bambini a tutte le età e riscoprire la meraviglia e la gioia tipica della mattina di Natale.

Un autobus di pan di zenzero e luci

A Vilnius non troverete la classica slitta di Babbo Natale, ma un’alternativa che incarna lo spirito festivo in modo originale: un autobus a forma di pan di zenzero. Sebbene non sia commestibile, trasporta i passeggeri in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale, tra strade illuminate e decorazioni spettacolari.

L’albero di Natale principale, decorato con file di luci che sembrano sfidare la gravità, regala uno spettacolo visivo senza eguali, mentre a bordo del bus un coro accompagna il viaggio cantando i classici natalizi. L’emozione del tour è un invito a lasciarsi trasportare dalla magia, dimenticando per qualche ora il mondo reale.

La moneta del Natale

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, Vilnius introduce una speciale valuta natalizia che sostituisce il contante in vari punti vendita. Dalla cioccolata calda servita al ristorante del Teatro Nazionale Lituano alle delizie dolciarie del Mercato di Paupio, gli acquisti diventano un piccolo gesto magico.

Immaginate di gustare una mela cotta al forno, caramellata con sciroppo d’acero e spolverata di cannella, pagando con monete dedicate al Natale: un dettaglio che trasforma ogni momento in pura euforia natalizia.

Condividere la gioia a distanza

Ancora, il Natale di Vilnius non è solo una festa da vivere in città: grazie al servizio postale gratuito di biglietti di auguri natalizi, è possibile inviare un messaggio di gioia ovunque nel mondo. E mentre spuntate la vostra lista di auguri, non sarà difficile trovarvi al centro di una serenata improvvisata: un coro di 200 persone si esibirà tra le vie e regalerà un brivido di emozione condivisa.

La capitale della Lituania offre inoltre un ricco calendario di attività: tour a piedi tra le leggende locali, un treno natalizio che attraversa il centro, piste di pattinaggio sul ghiaccio, giostre illuminate e, per gli amanti del cinema, la proiezione gratuita del classico “La vita è meravigliosa” al cinema Skalvija.

Ph GoVilnius

Tornare bambini, anche solo per un giorno

Il vero cuore dell’evento “Christmas Before Christmas” è riportare tutti alla sensazione pura dell’infanzia, quella che rende il Natale un giorno così speciale. Eglė Girdzijauskaitė, responsabile della comunicazione di Go Vilnius, lo spiega con chiarezza: l’obiettivo è che chiunque partecipi possa sentirsi come un bambino svegliatosi la mattina di Natale, tra treni a tema, moneta speciale, biglietti di auguri e cori natalizi.

A Vilnius la scoperta e la gioia tornano protagoniste, e tutto questo avviene due settimane prima del giorno vero e proprio. Per chi sogna il Natale tutto l’anno, ecco una magia doppia, pronta a sorprendere e incantare.