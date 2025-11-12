Il mistero del Santuario della Madonna di Guadalupe

In Messico c'è un santuario che custodisce al suo interno un mistero intrigante

Pubblicato: 12 Novembre 2025 15:00

Tra fede, storia e leggenda, il velo che custodisce l’immagine della Madonna di Guadalupe continua ad affascinare milioni di pellegrini ogni anno. Si racconta che, se si osservano attentamente gli occhi della Vergine, vi si possa scorgere un volto minuscolo impresso misteriosamente nel suo sguardo. Ma di chi si tratta davvero? Un enigma mai del tutto risolto, che aggiunge un’aura di meraviglia al Santuario della Madonna di Guadalupe, a Città del Messico.

Questa è la nuova perla raccontata dai nostri Travel Vlogger Fattidiviaggi nel loro nuovo reel per la rubrica #StradeSecondarie, che ci porta alla scoperta di luoghi insoliti, lontani dal turismo di massa e vicini alle esperienze autentiche di viaggio.

