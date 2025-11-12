Tra fede, storia e leggenda, il velo che custodisce l’immagine della Madonna di Guadalupe continua ad affascinare milioni di pellegrini ogni anno. Si racconta che, se si osservano attentamente gli occhi della Vergine, vi si possa scorgere un volto minuscolo impresso misteriosamente nel suo sguardo. Ma di chi si tratta davvero? Un enigma mai del tutto risolto, che aggiunge un’aura di meraviglia al Santuario della Madonna di Guadalupe, a Città del Messico.
