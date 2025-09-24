Protagonista della nuova serie Tv "Hotel Costiera", Jesse Williams ha svelato a SiViaggia quali sono le cose che più ama dell'Italia

Disponibile dal 24 settembre su Prime Video, la serie Tv “Hotel Costiera” è l’action drama girato in Italia i cui protagonisti sono l’attore americano Jesse Williams (che interpreta Daniel De Luca) e Maria Chiara Giannetta (nei panni di Adele).

Lo sfondo delle vicende della nuova serie, firmata dai registi Adam Bernstein e Giacomo Martelli, è la meravigliosa Costiera Amalfitana. Raggiunto da SiViaggia, Jesse Williams ha svelato quali sono gli aspetti che più ama del Belpaese: “Mi sono innamorato immediatamente di questo luogo. Ho girato alcuni luoghi del Paese e ciò che mi ha colpito di più è stato il ruolo della famiglia. In Italia colpisce quanto siano stretti i legami familiari”.

E su Napoli e la Costiera Amalfitana l’attore americano ha affermato: “Mi ha colpito molto la cultura, la grinta, il blu del mare e la natura. Mi sono sentito a casa, a mio agio”.