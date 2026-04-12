Gli assistenti di volo ti salutano per una ragione che non immagini, e no, non è solo buona educazione: ecco perché

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iStock Perché gli assistenti di volo salutano sempre tutti: il vero motivo

La scena la conosciamo tutti: si supera il gate, si sale a bordo e ci si ritrova davanti la cabin crew che ci accoglie con un sorriso impeccabile. A prima vista sembra un gesto di pura cortesia, un modo semplice ma elegante di dare il benvenuto a bordo. In realtà, dietro quel semplice “buongiorno” si nasconde una procedura fondamentale per la sicurezza del volo, parte integrante della formazione che ogni assistente di volo deve affrontare.

Gli assistenti di volo, infatti, non sono semplici figure di accoglienza, bensì professionisti altamente preparati, addestrati a gestire emergenze, conflitti, evacuazioni e situazioni impreviste. La loro presenza rassicurante è il risultato di un percorso formativo lungo e severo, che comprende anche il modo in cui devono presentarsi e interagire con i passeggeri. Non a caso appaiono sempre ordinati, curati e attenti: è un requisito del loro ruolo, non un dettaglio estetico.

Cosa fanno gli assistenti di volo quando si sale in aereo

Il saluto all’ingresso dell’aereo non è solo una questione di educazione: è un momento strategico in cui la cabin crew effettua una rapida valutazione dei passeggeri. Mentre ti accolgono, gli assistenti di volo ti osservano con discrezione per capire in che stato ti trovi e se potresti rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza a bordo.

Nello specifico, gli assistenti di volo analizzano quattro aspetti fondamentali:

Lo stato psicofisico del passeggero: se un passeggero appare in evidente stato di ebbrezza o alterazione, l’equipaggio può negare l’imbarco;

se un passeggero appare in evidente stato di ebbrezza o alterazione, l’equipaggio può negare l’imbarco; La capacità di collaborare in caso di emergenza: alcuni passeggeri vengono scelti per sedersi vicino alle uscite di sicurezza;

alcuni passeggeri vengono scelti per sedersi vicino alle uscite di sicurezza; Segnali di ansia o paura: chi soffre di aerofobia può aver bisogno di supporto durante il volo;

chi soffre di aerofobia può aver bisogno di supporto durante il volo; Comportamenti sospetti: movimenti nervosi, sguardi sfuggenti o atteggiamenti aggressivi vengono registrati immediatamente.

Può sembrare una valutazione complessa, ma in realtà dura pochi secondi ed è essenziale per prevenire problemi una volta chiuse le porte dell’aereo.

Perché ricambiare il saluto è importante



Molti passeggeri non lo sanno, ma evitare l’eye contact con un membro della crew può essere interpretato come un segnale di disagio o chiusura, e fa parte di quei gesti che un passeggero non dovrebbe mai fare. Non ricambiare il saluto non solo è scortese, ma rende più difficile per l’equipaggio capire se hai bisogno di aiuto o se c’è qualcosa che non va.

Il saluto, quindi, non è una formalità: è il primo passo per instaurare un contatto umano, fondamentale per garantire un volo sereno e sicuro per tutti.



Un gesto semplice ma che fa la differenza

La prossima volta che salirai a bordo, ricorda che quel sorriso non è solo un atto di gentilezza, ma un vero e proprio strumento di sicurezza. Ricambiare lo sguardo e il saluto non costa nulla, ma aiuta la cabin crew a fare il proprio lavoro nel modo migliore, soprattutto in un contesto in cui ogni dettaglio può fare davvero la differenza.