Per noi oggi è la normalità, ma un tempo i finestrini degli aerei non erano così: la loro forma è nata da una precisa esigenza legata alla sicurezza

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iStock La caratteristica forma ovale dei finestrini degli aerei moderni

Di primo acchito potrebbe sembrare una scelta puramente estetica, ma la forma dei finestrini degli aerei è il risultato di esigenze ingegneristiche ben precise e, soprattutto, di lezioni apprese nel modo più duro. Dietro quel design arrotondato si cela una storia fatta di innovazione, errori e soluzioni che hanno rivoluzionato la sicurezza del volo. Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo, quando i finestrini non erano proprio così come li conosciamo oggi.

Quando i finestrini erano rettangolari

A pensarci oggi può sembrare strano, ma i primi aerei avevano finestrini rettangolari. Negli anni ‘30 e ‘40 infatti, questi non rappresentavano un problema: gli aerei volavano a quote più basse e a velocità inferiori, quindi le sollecitazioni sulla struttura erano limitate. In quel contesto, la forma dei finestrini non influiva in modo significativo sulla sicurezza.

Ma è negli anni ’50 che il trasporto aereo inizia a diffondersi davvero, diventando un mezzo accessibile e sempre più utilizzato. L’arrivo dei jet cambia tutto: per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni, gli aerei iniziano a volare a quote molto più elevate. A queste altitudini l’aria è più rarefatta, quindi oppone meno resistenza, permettendo di risparmiare carburante e tempo. Volare più in alto però, comporta una sfida cruciale: la pressurizzazione della cabina. All’esterno la pressione diminuisce drasticamente con l’altitudine, mentre all’interno deve rimanere stabile per consentire ai passeggeri di respirare normalmente. Tutto ciò crea una forte differenza di pressione tra interno ed esterno, che mette a dura prova la struttura dell’aereo.

L’esperimento degli aerei Comet

Il grande banco di prova di questa nuova era fu il de Havilland Comet, il primo aereo di linea a reazione della storia. Negli anni ’50 sembrava un velivolo rivoluzionario, quasi futuristico: veloce, elegante e all’avanguardia nel design. Tuttavia, nascondeva un problema strutturale che sarebbe emerso tragicamente dopo poco tempo: diversi Comet iniziarono infatti a disintegrarsi in volo.

Dopo indagini approfondite, si scoprì che la causa principale era legata alla cosiddetta “rottura per fatica”: un fenomeno subdolo che si sviluppa nel tempo, anche sotto normali condizioni operative, senza segnali evidenti di cedimento. Il punto critico erano proprio i finestrini rettangolari: gli angoli retti rappresentavano delle zone di concentrazione dello stress, poiché la pressione interna della cabina si accumulava in quei punti specifici, indebolendo progressivamente la struttura. Con il ripetersi dei cicli di pressurizzazione e depressurizzazione (tipici dei voli), si formavano microfratture che, nel tempo, portavano a cedimenti improvvisi e catastrofici.

La scelta di passare ai finestrini ovali

La soluzione a questo problema fu tanto semplice quanto rivoluzionaria: eliminare gli angoli. I progettisti capirono che le forme curve permettono di distribuire le sollecitazioni in modo uniforme su tutta la superficie, evitando punti deboli.

Negli aerei moderni, infatti, la fusoliera ha una forma cilindrica proprio per gestire meglio la pressione interna. Inserire elementi con spigoli vivi, come i vecchi finestrini quadrati, interrompe questa continuità e crea zone di vulnerabilità. Al contrario, i finestrini ovali, o più precisamente arrotondati, consentono alla pressione di “scorrere” attorno alla struttura senza concentrarsi in punti specifici. In questo modo la forza esercitata dall’interno viene distribuita in modo più omogeneo, aumentando la resistenza e la sicurezza dell’intera cabina.

Da allora, la forma dei finestrini è rimasta invariata ed è diventata uno standard in tutto il mondo.