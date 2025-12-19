Nel cuore di Brera esiste un luogo storico, gratuito e sorprendente che molti milanesi non hanno mai visitato

Nel cuore di Brera, a Milano, la Biblioteca Braidense rappresenta una scoperta sorprendente. Inserita nello stesso edificio dell’Accademia e della Pinacoteca, è spesso ignorata dai visitatori. L’ingresso è gratuito e l’atmosfera è unica nel panorama milanese. Un luogo ideale per chi cerca cultura fuori dai percorsi più affollati.

Questa è la nuova perla raccontata dai nostri Travel Vlogger Fattidiviaggi nel loro nuovo reel per la rubrica #StradeSecondarie, che ci porta alla scoperta di luoghi insoliti, lontani dal turismo di massa e vicini alle esperienze autentiche di viaggio.