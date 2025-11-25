Quando una tomba sembra respirare: il mistero che inquieta la Recoleta

Una storia inquietante, che affascina i visitatori di tutto il mondo, nel cuore del cimitero più celebre di Buenos Aires

Pubblicato: 25 Novembre 2025 09:36

Nel labirinto monumentale della Recoleta c’è una tomba che, secondo molti, “respira”. Il marmo sembra muoversi appena, seguendo un ritmo lento e profondo. La leggenda narra che la giovane donna sepolta lì non sia mai davvero morta, intrappolata in un sonno che nessuno ha potuto spezzare.

Questa è la nuova perla raccontata dai nostri Travel Vlogger Fattidiviaggi nel loro nuovo reel per la rubrica #StradeSecondarie, che ci porta alla scoperta di luoghi insoliti, lontani dal turismo di massa e vicini alle esperienze autentiche di viaggio.

