La classifica delle piste da sci più amate dagli appassionati della neve

Fonte: iStock Le piste da sci più amate dagli sciatori

La stagione invernale si avvicina e gli amanti dello sci sono pronti a scoprire le piste più affascinanti e adrenaliniche dove vivere emozioni ed esperienze indimenticabili.

Tra tracciati panoramici, discese che lasciano senza fiato e percorsi storici, si distinguono per bellezza e unicità: ecco la classifica delle piste preferite.

La Longia: la pista più lunga delle Dolomiti

Con i suoi 10,5 chilometri di sviluppo, La Longia detiene il primato di pista più lunga delle Dolomiti. Lo spettacolare tracciato si trova in Val Gardena e collega il monte Seceda a Ortisei, per un’esperienza unica adatta a sciatori di ogni livello.

La partenza, a 2.518 metri di altitudine, è facilmente raggiungibile da Ortisei o da Santa Cristina servendosi della funicolare Gherdëina Ronda Express, soprannominata “la metropolitana” dagli sciatori. Qui ci si trova di fronte a un ampio pendio aperto, ideale per iniziare la discesa con ampie curve e godersi il panorama ineguagliabile delle montagne più belle d’Italia.

Dopo aver superato la Baita Curona, il tracciato si restringe per un momento, per poi spalancarsi in un vasto spazio con una pendenza costante e non troppo impegnativa: gli sci sembrano correre da soli, mentre lo sguardo si perde tra le cime.

A metà percorso si incontra una piccola baita posizionata nel mezzo della pista: gli sciatori possono aggirarla sia a destra che a sinistra. Da qui parte uno skiweg che, con un lungo tratto in falsopiano, consente di scansare la parte più ripida della montagna. Il tracciato si allarga nuovamente e affronta un muro tecnico che termina con un’ampia curva a destra. Un altro tratto stretto si apre poi in una pista classica che sembra riportare indietro nel tempo, con curve sinuose che scendono giù dalla montagna.

L’ultimo tratto regala un’esperienza sorprendente: si entra in una sorta di canyon naturale, dove la pista si snoda tra cascate di ghiaccio, rocce imponenti e boschi di abete rosso, uno scenario incantato che accompagna gli sciatori fino al centro di Ortisei, dove è possibile risalire in quota con la cabinovia Ortisei-Furnes.

Spinale Direttissima: adrenalina pura a Madonna di Campiglio

Nel cuore del carosello sciistico di Madonna di Campiglio, la Spinale Direttissima è un nome che evoca forti emozioni. Si tratta di un tracciato nero tra i più famosi e tecnicamente impegnativi in Italia, perfetto per chi cerca una sfida e una scarica di adrenalina.

Dalla stazione della cabinovia Spinale, si parte con un tratto sciabile che attraversa il bosco e conduce al primo cambio di pendenza secco. È qui che la pista inizia a mostrare il suo carattere: un muro ripido e deciso segna l’inizio di una discesa stretta e tortuosa che non lascia spazio alla noia.

Lungo il percorso, i muri si susseguono in rapida successione, intervallati da dossi e curve tecniche. La pista è impegnativa, ma al tempo stesso davvero godibile per chi ha gambe allenate e una buona padronanza degli sci.

Il tratto finale della pista è il celebre Schumacher Streif, dedicato al campione di Formula 1 Michael Schumacher, che era un habitué delle piste di Campiglio. Tale muro conclusivo porta dritti allo schuss finale, proprio sopra la stazione di partenza della cabinovia. La discesa è così emozionante che difficilmente si riesce a resistere alla tentazione di rifarla, se le gambe lo permettono…

Dantercepies: divertimento e storia nel cuore della Val Gardena

Nel cuore delle Dolomiti, la ski area Dantercepies offre un mix perfetto di panorami spettacolari, piste tecniche e divertimento. Lungo il percorso del Sellaronda, la zona è una delle più amate dagli sciatori che visitano la Val Gardena.

Con 13 chilometri di piste e un dislivello di 700 metri, Dantercepies è un’area sciistica che sa soddisfare tutti gli sciatori. Oltre ai tracciati impeccabili, offre rifugi accoglienti con viste mozzafiato, servizi di noleggio di alta qualità e collegamenti perfetti per esplorare il Sellaronda, uno dei giri sciistici più panoramici al mondo.

La Dantercepies vanta discese iconiche come la pista Cir, che ha ospitato i Campionati del Mondo del 1970, e la storica Dantercepies, teatro della prima discesa ufficiale in Val Gardena. A queste si aggiunge il nuovo tracciato La Ria, un pendio adrenalinico che attira gli sciatori in cerca di sfide.