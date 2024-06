Il Trentino-Alto Adige è la regione preferita per le vacanze

Per il 2024, secondo i dati del Touring club Italiano, saranno tre italiani su quattro (ovvero il 76%) ad andare in vacanza: la meta preferita

Fonte: iStock Veduta del Lago di Tovel, Trentino Alto Adige

Estate, tempo di viaggi e di vacanze, l’occasione perfetta per staccare dalla routine e dagli impegni di tutti i giorni e andare alla scoperta o riscoperta di affascinanti località: e, per il 2024, secondo i dati di una ricerca del Touring club Italiano, saranno tre italiani su quattro (ovvero il 76%) ad andare sicuramente in vacanza mentre il 17% ha intenzione di partire con “buone probabilità”.

La meta preferita? Il Trentino Alto Adige.

Confermato il forte desiderio di viaggiare

L’estate ormai alle porte porta con sé il forte desiderio di viaggiare: infatti, come accennato, il 76% degli intervistati ha confermato che andrà “con certezza” in vacanza mentre il 17% partirà “probabilmente” (in aumento rispetto al 14% dello scorso anno).

Al contrario, chi ha scelto di “rimanere a casa” è soltanto il 2% mentre il 5% ha risposto che “probabilmente non partirà”.

La destinazione prediletta sarà l’Italia con il 65% mentre si assiste comunque a una lenta ripresa dei viaggi all’estero con il 35% e mete quali Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Germania e Norvegia.

E, per la community Touring, a vincere su tutte le altre località italiane è il Trentino Alto Adige (seguito da Sardegna, Puglia e Campania).

Vacanze 2024 in Trentino Alto Adige

D’altronde, il Trentino Alto Adige è la scelta ideale per trascorrere l’estate all’insegna della montagna e del relax, tra paesaggi incantati vegliati dalla “vette più belle del mondo“, le Dolomiti Patrimonio UNESCO, e punteggiati da ameni borghi alpini e laghi cristallini.

In ogni stagione, infatti, richiama migliaia di visitatori grazie agli innumerevoli punti di interesse che conquistano al primo sguardo.

Solo per fare qualche esempio, pensiamo al Lago di Braies, considerato il più bello di tutta la regione e d’Italia, dal colore turchese a 1494 metri di quota, perfetto da raggiungere in mountain bike, oppure al Lago di Molveno, a una quarantina di chilometri da Trento, definito dal poeta e scrittore Antonio Fogazzaro come “preziosa perla in più prezioso scrigno“.

E che dire, poi, del Lago di Tovel, il più grande della Val di Non, dalle acque verdi e blu, incastonato in uno scenario unico che dona entusiasmanti escursioni, o delle Cascate Nardis, tra le più spettacolari di sempre, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta in uno scenario che non si dimentica?

Terra di assoluta bellezza naturalistica, il Trentino Alto Adige si distingue anche per i suggestivi castelli che ne impreziosiscono le vallate come il Castello di San Michele a Ossana in Val di Sole, costruito interamente nella roccia, il Castello del Buonconsiglio, simbolo di Trento nonché il più importante monumento storico-artistico della regione, o il Castello di Avio, immerso tra i vigneti della Vallagarina.

Luoghi speciali sono anche (e soprattutto) i borghi (undici riconosciuti tra i Più Belli d’Italia), autentici tesori di storia, arte e tradizioni gastronomiche dove riscoprire il valore e il piacere delle “piccole cose” e riappropriarsi di un ritmo di vita lento.

Da nominare senz’altro il borgo medievale di Canale di Tenno, Mezzano ai piedi delle Pale di San Martino, il borgo ladino di Vigo, Bondone, il paese dei carbonai, Borgo Valsugana tra sport, arte e natura, Rango, all’ombra delle Dolomiti del Brenta, e San Lorenzo in Banale, terrazza verde che ammira le Dolomiti.