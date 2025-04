Isole Fiji: tutto quello che devi sapere

Fonte: iStock Spiaggia e mare cristallino: il paradiso delle isole Fiji

Un luogo idilliaco, dove trovare litorali bianchissimi, una barriera corallina coloratissima ed unica e acque dalle mille sfumature di blu incredibili. Tutto questo rappresenta le Isole Fiji, un punto del mondo lontano nell’Oceano Pacifico, dove i viaggiatori di tutto il mondo riescono a realizzare il sogno di trovarsi immersi in un vero e proprio paradiso in terra, soddisfacendo tutte le più belle aspettative.

La natura che caratterizza queste isole è qualcosa di straordinario, che non riesce minimamente a deludere gli occhi dei suoi visitatori, e dove la calorosa accoglienza della popolazione locale riesce a regalare quel tocco in più, in grado di trasformare una semplice vacanza in un’esperienza meravigliosa.

Cosa c’è da vedere alle Isole Fiji? Ecco alcuni dei luoghi imperdibili da visitare in questo arcipelago composto da 322 isole, di cui solo 106 abitate.

Cosa vedere alle Isole Fiji? Alla scoperta dell’arcipelago

Le isole Fiji si trovano a circa quattro ore e mezzo di volo dall’Australia e due dalla vicina Nuova Zelanda. Si tratta, come già espresso in precedenza, di un arcipelago davvero immenso, dove è possibile trovare piccoli isolotti completamente incontaminati, caratterizzati dalla presenza di una natura verdissima e rigogliosa.

Delle “sole” 106 isole abitate delle Fiji, due sono le principali, sulle quali si concentra la maggior parte della popolazione dei figiani: lisola di Viti Levu, che ospita l’aeroporto internazionale di Nadi e la capitale del Paese Suva, e l’isola di Vanua Levu, con, rispettivamente, 580.000 abitanti e circa 135.000 abitanti. Al largo della sponda nord di Vanua Levu si trova anche la Great Sea Reef, una delle barriere coralline più grandi al mondo, dove è possibile immergersi tra pesci colorati, delfini e tartarughe.

Cosa vedere sull’isola principale di Viti Levu?

La capitale Suva

Il viaggio alla scoperta delle isole Fiji parte dall’isola principale di Viti Levu, dove si trova, appunto, la capitale Sevu. Si tratta del cuore pulsante dell’arcipelago e rappresenta anche il centro abitato più esteso fra tutte le isole. Visitando le vie della città, i visitatori non possono fare altro che notare il mix paesaggistico suggestivo ed unico che si crea dalla presenza di antichi edifici coloniali e di palazzi ultra moderni, che lasciano l’isola sospesa nel tempo, tra passato e futuro.

Passeggiare tra le vie della capitale consente di riconoscere facilmente le influenze dei vecchi coloni indiani ed europei, che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cucina locale e nella cultura figiana, che rendono Suva un luogo unico al mondo.

Da non perdere in città la visita al Fiji Museum, che con le sue opere e reperti storici riesce a raccontare magistralmente la storia delle isole fino al giorno d’oggi, ed ai famosi Thurston Gardens, giardino botanico cittadino dove è possibile passeggiare anche in un viale alberato con 101 palme reali e 39 felci arboree. Inoltre, a circa 10 chilometri dal centro cittadino, si trova il Coloi-Suva Forest Park, una foresta tropicale a circa milleottocento metri sul livello del mare, perfetta per gli amanti della natura, del verde e dei luoghi selvaggi e silenziosi.

Sugar City ed il Giardino del Gigante Dormiente

Lautoka è molto conosciuta nel Paese per essere un centro commerciale estremamente importante, grazie alla presenza di numerosa fabbriche per la lavorazione della canna da zucchero, che gli sono valse il nome di Sugar City. Un centro estremamente importante per l’economia dell’intero arcipelago e per la sua popolazione. In città è possibile visitare il Tempo di Krishna Kaliya, uno dei più importanti templi induisti dell’intero emisfero australe, che consente di vivere un’esperienza culturalmente immersiva per i visitatori, che oltre a questo possono visitare il Lautoka Market ed assaggiare i tradizionali sapori locali.

A poca distanza dalla città, sulla strada per Nadi, dove sorge l’aeroporto internazionale delle Fiji, si trova un’altra località importante e assolutamente da non perdere: il Giardino del Gigante Dormiente. Questi giardini, che sorgono ai piedi dei Monti Sabeto, caratterizzati dalla presenza di numerose orchidee, sono nati nel 1977 per volere di Raymond Burr, famoso e storico attore canadese. I giardini ospitano più di duemila tipi di orchidee ed un numero ancora maggiore di fiori ed alberi autoctoni. Qui, per grandi e bambini, sono presenti diverse zip con le quali sorvolare i fiumi e la giungla, oltre che due imponenti cascate.

Fonte: iStock

Le incantevoli spiagge di Viti Levu

Non solo città ed attrazioni turistiche. L’isola di Viti Levu è molto conosciuta per ospitare alcune delle spiagge più belle a livello mondiale. Spesso, facendo ricerche online, molti dei litorali consigliati sono segnalati su altre isole dell’arcipelago. Nonostante ciò, qui è possibile passare giornate intere alla scoperta di alcune bellissime spiagge.

Ad esempio, a pochi chilometri dalla città di Nadi, si trova Natadola Beach, spiaggia conosciuta e molto apprezzata dai locali e dai turisti, dove effettuare nuotate tranquille osservando la sua bellissima barriera corallina, oltre che per ammirare tramonti romantici ed unici, fare escursioni a cavallo sulla sabbia o praticare sessioni di surf in totale sicurezza.

Un’altra spiaggia che merita di essere visitata sull’isola è Sovi Bay. Questa spiaggia è rinomata per tutti coloro che vogliono godersi un viaggio alle Isole Fiji con a disposizione un budget più ristretto. È anche una tra le spiagge più frequentate dai figiani, che spesso si ritrovano a Sovi Bay per godersi il mare e fare pic-nic all’aperto. Poco distanti si trovano anche alte ed imponenti dune di sabbia che costeggiano il fiume Sigatoka e che fanno parte del Parco Nazionale delle Fiji.

Le migliori isole e spiagge delle isole Fiji, tra mare cristallino e barriera corallina

Per vivere un viaggio alle isole Fiji che si rispetti non possono mancare rilassanti giornate al mare. Ecco perché abbiamo deciso di raccogliere qui una lista delle più belle isole dell’arcipelago, dove trovare spiagge idilliache e paesaggi mozzafiato.

L’isola di Taveuni

Si parte dall’isola di Taveuni, a nord della principale isola di Viti Levu, dove è possibile esplorare una delle zone più incontaminate delle isole Fiji. Qui, infatti, sorge il il Bouma National Heritage Park. Si tratta di un luogo dalla rara bellezza, dove la natura ricca e di un colore verdissimo la fa da padrone, con numerosi fiumi e cascate, capaci di rendere una visita a questo parco un’esperienza davvero indimenticabile.

La spiaggia di Beqa Lagoon

Le spiagge delle isole Fiji sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo grazie alla loro straordinaria bellezza. Sulle coste dell’arcipelago figiano la sabbia bianca incontra la meraviglia della barriera corallina, creando un gioco di colori decisamente suggestivo. Le isole Fiji sono un luogo incantato e perfetto per chi ama praticare snorkeling o immersioni, ma anche solamente per chi si vuole godere del sano relax in un angolo del mondo dove il tempo rallenta come per magia.

Tra le più belle spiagge delle isole principali si trova per ovvi motivi la Beqa Lagoon. Questa spiaggia si trova su un isolotto al largo della costa meridionale di Viti Levu, e lo stretto di Somosomo, ed è famosa per grandissima la varietà di oltre 400 tipi di coralli presenti che popolano i suoi fondali, e per la fauna sottomarina che lo abita, tra cui pesci d’angelo e squali di ogni tipo.

Per andare alla ricerca di altre località tra le spiagge più belle delle Isole Fiji bisogna spostarsi sulle isole minori dell’arcipelago figiano, che si dividono principalmente in due gruppi: le Isole Mamanuca e le Isole Yasawa.

Fonte: iStock

Le isole Yasawa: un paradiso nel paradiso

Le isole Yasawa rappresentano una piccola parte dell’arcipelago composto da circa una ventina di isole vulcaniche, famose in tutto il mondo per la presenza di alcune tra le lagune più straordinarie di tutto il pianeta. Le principali isole Yasawa sono: Nacula, Nanuya Lailai, Kuata, Nanuya Levu, Tavewa, Waya, Waya Lailai, Naviti, Yasawa e Yaqeta.

Ognuna di queste è in grado di richiamare paesaggi tropicali da cartolina grazie ai loro colori e la loro aria selvaggia, luoghi che ogni viaggiatore sogna di incontrare almeno una volta nella vita. Su queste isole si trovano sia resort di lusso, adatti a famiglie e viaggiatori più esigenti, che piccole strutture più genuine e locali, ad un budget più contenuto e scelte da tutti coloro che viaggiano “low cost”.

Sull’isola di Nanuya Levu, conosciuta anche come Turtle Island, è stato girato il classico degli anni Ottanta “Laguna Blu”, famoso film romantico. Si tratta di un’isola privata, che è possibile visitare partecipando ad alcune delle numerosi escursioni che portano i visitatori alla scoperta dell’isola, oppure pernottando al resort sostenibile presente sull’isola.

Delle isole Yasawa fa parte anche Long Beach, sull’isola di Nacula. Una spiaggia unica nel suo genere, che si trova abbracciata anche dalla verde foresta di mangrovie e dai villaggi locali, che si trovano a poca distanza da Long Beach e visitando i quali è possibile entrare in contatto con l’accogliente e gentile popolazione figiana.

Infine, un luogo irrinunciabile delle isole Yasawa è la lingua di terra che collega Waya a Wayasewa: camminare sulla sabbia bianca e soffice di questo piccolo incredibile scorcio di mondo è una delle esperienze più sensazionali che si possano fare alle isole Fiji. Waya è famosa anche per le sue sorgenti termali naturali, dove passare giornate all’insegna del relax, e per Ghost Hill, un’imponente roccia che custodisce numerose caverne e che è possibile visitare tramite escursioni guidate. Si tratta di isole in grado di offrire la concreta opportunità di fare un tuffo in un vero e proprio sogno.

Fonte: iStock

Le Isole Mamanuca, le più belle isole dell’arcipelago delle Fiji

Sono 25 le isole Mamanuca, parte dell’arcipelago delle Fiji e considerate le più belle tra tutte le 322 che compongono il Paese, nonché le più ambite dal punto di vista turistico, grazie al clima mite e ventilato, molto piacevole. Sono anche queste isole di origine vulcanica e sono caratterizzate dalla presenza di grandi foreste di palme di cocco, il cui verde crea un contrasto unico con le acque limpide dell’Oceano Pacifico, tra le più trasparenti del mondo. Le principali isole sono Malolo, Cast Away, Kadavu Lailai, Malolo Lailai, Beachcomer, Mana, Matamanoa, Treasure, Tokoriki e Yanuya.

L’isola di Malolo, la più grande delle Mamanuca, è lo scenario ideale per fughe romantiche e lune di miele, dove godersi appieno la magia dei tropici ed essere coccolati dai trattamenti di lusso delle strutture figiane. Cast Away, invece, nota anche con il nome di Monuriki, è diventata una delle più celebri dell’intero arcipelago figiano dopo aver ospitato il set dell’omonimo e famosissimo film cult del 2000 Cast Away, con protagonista Tom Hanks e la famosa palla Wilson. L’isola è oggi, come allora, completamente disabitata e raggiungibile solo in barca: un’ambientazione davvero degna di una pellicola cinematografica.

Famosi in questo paradiso in terra sono i caldi tramonti figiani. Certamente Liku Beach, sull’isola di Tokoriki, è uno dei luoghi migliori e consigliati dove godere di questi fantastici scenari. Il suo nome significa, infatti, “spiaggia del tramonto”. Non c’è un solo angolo delle Isole Fiji che non valga la pena di essere esplorato, ed ogni passo mosso su questo arcipelago ammaliante è in grado di imprimere nei ricordi istanti incancellabili.

Fonte: iStock

Isole Fiji: qual è il periodo migliore per visitarle?

Le Fiji sono isole tropicali, con un clima caldo e umido ed una temperatura media che si aggira attorno ai 25 gradi durante tutto l’anno, mentre la temperatura dell’acqua si aggira sui 27 gradi costanti.

Il periodo migliore per visitare le Isole Fiji è quello che va da Maggio ad Ottobre, che corrisponde alla presenza della stagione più secca. Mentre, tra Novembre ed Aprile corrispondono al periodo delle piogge, un arco di tempo sicuramente più umido, dove le abbondanti precipitazioni potrebbero rovinare l’esperienza sull’isola. Insomma, un periodo da evitare. I mesi di inizio e fine estate sono comunque i più miti, con temperature medie intorno ai 20°, mentre tra Giugno e Settembre le temperature salgono fino a toccare picchi di 30 gradi e oltre.

Itinerario di 14 giorni alla scoperta delle Isole Fiji

Per visitare tutte le bellezze delle isole Fiji, probabilmente, non basterebbe un breve periodo di ferie. Nonostante ciò, qui di seguito si consiglia un breve itinerario di 14 giorni che porta i visitatori alla scoperta di questo fantastico angolo di mondo, considerate tra le più belle isole dell’Oceano Pacifico.

Idealmente, per chi ha a disposizione due settimane per visitare le Fiji, il viaggio si potrebbe comporre in questo modo:

Giorni 1-5 : si possono dedicare questi primi giorni alla scoperta dell’ isola principale di Viti Levu . Infatti, una volta atterrati a Nadi , si può passare subito alla scoperta della famosa spiaggia Natadola Beach , dove godere di un ottimo ed indimenticabile primo tramonto figiano, nel mezzo del Pacifico. I giorni a seguire si consigli di visitare la città di Lautoka ed il Giardino del Gigante Dormiente , ideale per un’esperienza divertente ed in mezzo alla natura, adatta a grandi e bambini. Quindi, passeggiare e scoprire le attrazioni storiche e culturali della capitale Suva e rilassarsi al mare sulla splendida spiaggia di Sovi Bay e camminare sulle imponenti dune di sabbia di Sigatoka .

: si possono dedicare questi primi giorni alla scoperta dell’ . Infatti, una volta atterrati a , si può passare subito alla scoperta della famosa spiaggia , dove godere di un ottimo ed indimenticabile primo tramonto figiano, nel mezzo del Pacifico. I giorni a seguire si consigli di visitare la città di ed il , ideale per un’esperienza divertente ed in mezzo alla natura, adatta a grandi e bambini. Quindi, passeggiare e scoprire le attrazioni storiche e culturali della capitale Suva e rilassarsi al mare sulla splendida spiaggia di e camminare sulle imponenti . Giorno 6 : con base l’isola di Viti Levu, questa giornata si può dedicare ad un’escursione in barca verso Beqa Lagoon , luogo ideale per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni alla scoperta della coloratissima barriera corallina figiana. È possibile anche pernottare presso l’unico resort presente sull’isola.

: con base l’isola di Viti Levu, questa giornata si può dedicare ad un’escursione in barca verso , luogo ideale per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni alla scoperta della coloratissima barriera corallina figiana. È possibile anche pernottare presso l’unico resort presente sull’isola. Giorni 7-10 : si passa alla scoperta del piccolo gruppo delle Isole Yasawa . Facendo base a Nacula Island o Nanuya Lailai, sarà possibile rilassarsi sulla bellissima e famosa spiaggia di Long Beach , facendo anche visita ai villaggi locali, dove assaporare i sapori figiani e scoprire un lato del Paese diverso dalle grandi città. Tra le isole e spiagge da visitare in questi giorni, muovendosi in barca o catamarani veloci, si consiglia sicuramente di non perdere Turtle Island , per nuotare con le tartarughe marine, e le bellissime Blue Lagoon Caves .

: si passa alla scoperta del piccolo gruppo delle . Facendo base a Nacula Island o Nanuya Lailai, sarà possibile rilassarsi sulla bellissima e famosa spiaggia di , facendo anche visita ai villaggi locali, dove assaporare i sapori figiani e scoprire un lato del Paese diverso dalle grandi città. Tra le isole e spiagge da visitare in questi giorni, muovendosi in barca o catamarani veloci, si consiglia sicuramente di non perdere , per nuotare con le tartarughe marine, e le bellissime . Giorni 11-13 : adesso è il turno di passare alla scoperta delle Mamanuca Islands , dove poter passare giornate di relax sull’isola di Malolo o Matamanoa Island, fare un’escursione a Cast Away (Monuriki) e Tokoriki, dove è presenta la bellissima spiaggia di Liku Beach, ideale per tramonti romantici.

Giorno 14: ultimo giorno prima del rientro. Una giornata all’insegna del relax e dell’acquisto degli ultimi souvenir prima del ritorno a casa. Chiaramente, si può decidere di pernottare qui anche l’ultima notte, in base all’orario di partenza del volo di ritorno dall’aeroporto internazionale di Nadi.

Fonte: iStock

Consigli utili durante il soggiorno

Ecco alcuni consigli utili per un viaggio alla scoperta delle isole Fiji.

Prima di tutto, per quanto riguarda i pagamenti, si consiglia di munirsi, una volta arrivati a destinazione, di un certo quantitativo di contanti. Infatti, anche se nelle zone più turistiche delle isole principali accettano i pagamenti elettronici, sulle isole minori spesso si paga solo in contanti e trovare un bancomat è quasi impossibile.

Un secondo consiglio riguarda la valigia. Adattare il contenuto ad un clima tropicale è essenziale. Per questo motivo all’interno del bagaglio non devono mancare vestiti leggeri e traspiranti, ma anche costumi da bagno adatti a proteggere il corpo dai potenti raggi solari che colpiscono le isole e scarpe da scoglio, ideali per passeggiare senza problemi sulle spiagge ricche di coralli.

Infine, per vivere appieno l’esperienza senza problemi, si consiglia di prenotare in anticipo spostamenti ed escursioni. Potrebbe non essere un problema muoversi tra le isole, grazie anche alla presenza di numerosi traghetti veloci, catamarani o piccoli voli locali, ma per non perdere il meglio delle isole Fiji si consiglia di programmare le attività da svolgere a destinazione.

Visitare le isole Fiji è qualcosa di unico. Un sogno che si avvera per molti viaggiatori, che decidono di visitare questo posto per nuotare e scoprire la barriera corallina, il mare cristallino e le sue bellissime spiagge da cartolina.