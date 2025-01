Le 4 migliori destinazioni di montagna in Italia

Fonte: iStock Ragazza si riposa dopo un'escursione in una località di montagna

L’Italia è un Paese unico. Dal punto di vista geografico il territorio propone una grandissima varietà geografica. Si sa, è possibile trovare tutto: spiagge bellissime, città dalla storia e dal patrimonio culturale unico ed invidiato in tutto il mondo e montagne e vette mozzafiato. Si tratta di paesaggi così unici ed impareggiabili in grado di attirare visitatori e turisti internazionali, provenienti da ogni parte del mondo.

Secondo la classifica stilata da JFC, azienda italiana leader nel settore del turismo, come consulente turistica e specializzata nel marketing territoriale, qui di seguito, per gli amanti della montagna, si stila una lista di località che, tra le Alpi e gli affascinanti Appennini, rappresentano le migliori destinazioni dove andare in montagna. Ecco un approfondimento su cosa fare in inverno, in estate e quali attività, sia per grandi che per bambini, si consiglia di non perdere.

1. Cortina d’Ampezzo (Veneto)

Secondo questa classifica, il primo posto tra le migliori destinazioni dove andare in montagna in Italia si trova Cortina d’Ampezzo. Località montana regina del Veneto, capace di affascinare i propri visitatori durante tutto l’anno, sia che si decida di visitare la cittadina in inverno, che in estate.

Cosa fare in inverno a Cortina

Cortina d’Ampezzo è una delle mete sicuramente più iconiche delle Dolomiti, tanto che viene riconosciuta dai più come la “Regina delle Dolomiti“. Qui si trovano oltre 120 chilometri di piste da sci perfettamente curate e adatte a sciatori e snowboarder di tutti i livelli, dal principiante al più esperto. Inoltre, gli amanti dello sci di fondo possono trovare qui dei tracciati stupendi, percorrendo i quali è possibile scoprire scenari naturali unici. Allo stesso tempo sono presenti diversi sentieri dove svolgere escursioni con le ciaspole, per chi, invece, vuole un’attività ancora più a contatto con la natura.

Cosa fare in estate a Cortina

Come d’inverno, anche durante la stagione estiva Cortina è un paradiso per gli amanti della montagna. Qui escursioni e amanti della mountain bike possono visitare il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, all’interno del quale sono presenti diversi sentieri che attraversano paesaggi naturali da lasciare a bocca aperta. Tra gli altri sport, è possibile praticare arrampicata, ferrate e parapendio, oltre che, per gli amanti dello shopping, passeggiare per le vie del centro storico tra negozi e boutique di lusso.

Trekking ed escursioni a Cortina d’Ampezzo

Tra i percorsi più famosi presenti in zona si trova il trekking delle Tre Cime di Lavaredo: un’escursione imperdibile. Da Cortina è possibile partire per diversi trekking ed escursioni, che possono portare i camminatori alla scoperta di luoghi davvero spettacolari. Fra questi si consiglia di non perdere il Lago di Sorapiss, considerato da molti anche come il più bello di tutte le Dolomiti.

Attività per bambini

Non si annoieranno neppure i bambini che in famiglia visiteranno la Regina delle Dolomiti. Qui, d’inverno, è possibile far praticare ai più piccoli divertenti discese in slittino e sci, oppure d’estate passare giornate all’insegna del divertimento nei diversi parchi giochi in quota o nei percorsi avventura. Da non perdere la possibilità di partecipare anche a laboratori creativi e gite naturalistiche, che sicuramente avvicineranno i bambini ancor di più all’affascinante mondo della montagna.

Fonte: iStock

2. Livigno (Lombardia)

Al secondo posto si colloca Livigno, quella che da molti viene considerata come il Piccolo Tibet d’Italia, data la sua posizione.

Cosa fare in inverno a Livigno

Livigno è una destinazione imperdibile per gli amanti degli sport invernali. Grazie alle sue piste che coprono un totale di oltre 115 chilometri di lunghezza, qui i praticanti di sci alpino possono percorrere fantastiche discese oppure, chi preferisce lo snowboard, può godere della presenza di un bellissimo e moderno snowpark: una destinazione adatta a tutti gli sportivi di ogni livello. Sono presenti anche diversi percorsi per chi preferisce lo sci di fondo, per chi vuole un’esperienza “naturale”.

Cosa fare in estate a Livigno

Nel periodo estivo, invece, questa località si trasforma e diventa la meta più ricercata per tutti gli appassionati di ciclismo, sia per chi utilizza mountain bike, sia per chi predilige la bici da strada, grazie alla presenza di diversi circuiti che portano gli sportivi a scoprire panorami mozzafiato. Durante l’estate, inoltre, è possibile praticare altre attività come la pesca sportiva o l’equitazione. Da non dimenticare anche la possibilità di fare shopping nel centro cittadino, dove sono presenti negozi duty-free tutto l’anno.

Trekking ed escursioni a Livigno

Gli amanti delle escursioni e dei trekking non potranno sicuramente rimanere delusi dalla natura che circonda Livigno. Ne è un esempio il trekking che porta al Lago del Monte, che è in grado di offrire una vista unica sui paesaggi circostanti. C’è anche il Parco Nazionale dello Stelvio, dove sono presenti numerosi sentieri adatti ai camminatori di tutti i livelli, compreso l’itinerario che porta a Cima Piazzi, una delle vette più iconiche della zona di Livigno.

Attività per bambini

La cittadina di Livigno è particolarmente attenta alle famiglie e ai più piccoli. D’inverno, ad esempio, le scuole di sci propongono corsi specifici proprio per bambini, mentre in estate, non si può perdere l’occasione di divertirsi tutti insieme al Larix Park, un parco avventura immerso nella natura, aperto solamente nel periodo estivo, che offre percorsi divertenti e sicuri per tutte le età.

Fonte: iStock

3. Courmayeur (Valle d’Aosta)

Il viaggio continua in Valle d’Aosta, questa volta in direzione della bellissima Courmayeur, che si posiziona al terzo posto di questa speciale classifica ad alta quota.

Cosa fare in inverno a Courmayeur

Courmayeur si trova ai piedi del Monte Bianco ed è da molti riconosciuta come una delle mete più esclusive per gli amanti degli sport invernali. Qui, infatti, è possibile trovare piste da sci che sono in grado di regalare panorami spettacolari sulle vallate circostanti, molto apprezzati da tutti quegli sciatori e snowboarder da tutto il mondo che decidono di visitare questa località. Per gli amanti del freeride, inoltre, è possibile scegliere tra diversi itinerari sia nella Val Veny, che nella Val Ferret.

Cosa fare in estate

Durante l’estate, la Skyway Monte Bianco, ovvero la spettacolare funivia che parte dalla cittadina di Courmayeur verso le vette del Monte Bianco, permette di raggiungere i 3.466 metri di Punta Helbronner, un punto panoramico che non ha eguali, dal quale è possibile godere di una vista incredibile sulle Alpi. La zona è anche ideale per sport all’aria aperta come il trekking, ma anche la mountain bike e le passeggiate rilassanti. Courmayeur nel periodo estivo è anche sede di numerosi eventi culturali e gastronomici, che arricchiscono per certo l’esperienza dei suoi visitatori.

Trekking ed escursioni nei dintorni di Courmayeur

Le soluzioni per godersi la natura a Courmayeur sono davvero numerose. Si tratta di un luogo dalle caratteristiche uniche, dove gli escursionisti più esperti possono affrontare il Tour du Mont Blanc, ovvero un itinerario che consente di attraversare tre Paesi diversi e implica diversi giorni. Oppure il cosiddetto anello della Val Ferret, un percorso che si consiglia a tutti coloro che vogliono scoprire la cornice naturale attorno a Courmayeur. Tra le destinazioni più apprezzate c’è anche il Rifugio Elisabetta.

Attività per bambini

Per le famiglie, durante tutto l’anno, sono presenti diverse opzioni. Ad esempio, aree gioco ad alta quota, attività all’aria aperta e laboratori creativi. Inoltre, durante l’estate, è possibile far vivere ai più piccoli emozioni uniche grazie ad alcuni percorsi immersi nella natura, con guide specializzate. In inverno, invece, sono disponibili numerose scuole di sci e piste a loro dedicate.

Fonte: iStock

4. Madonna di Campiglio (Trentino-Alto Adige)

Al quarto posto di questa speciale classifica delle mete di montagna migliori d’Italia si trova la famosa Madonna di Campiglio, un altro gioiello delle bellissime Dolomiti.

Cosa fare in inverno a Madonna di Campiglio

La città è incastonata tra le Dolomiti di Brenta ed è considerata un punto di riferimento importante per tutti gli amanti degli sport invernali. Gli sportivi qui possono trovare lunghissime piste da sci, per un totale di 150 chilometri di discese, che collegano anche il comprensorio sciistico di Pinzolo e quello di Folgarida-Marilleva: un luogo adatto a tutti, sia esperti che principianti. Inoltre, Madonna di Campiglio è famosa per ospitare anche la Coppa del Mondo di sci alpino.

Cosa fare in estate

Il periodo estivo fa di Madonna di Campiglio la meta ideale per gli escursionisti e per tutti coloro che vogliono godere di un clima fresco durante lunghe pedalate in mountain bike oppure godere dell’adrenalina di un’avventurosa arrampicata. Ci sono anche numerose opportunità di svago per tutti coloro, invece, che vogliono scoprire la montagna a piedi, passeggiando per luoghi ricchi di laghi alpini, cascate e sentieri panoramici. Inoltre, gli appassionati di golf possono sfidarsi in uno dei golf club più alti d’Europa.

Trekking ed escursioni da Madonna di Campiglio

Nei dintorni di Madonna di Campiglio sono numerosi i sentieri che attraversano luoghi decisamente spettacolari. Fra questi, chi ama fare trekking, non si può perdere il sentiero dell’Orso, famoso per attraversare boschi e radure e regalare scatti unici, oppure il sentiero che porta verso il lago di Ritorto, caratterizzato da un paesaggio quasi fiabesco. Per chi, invece, vuole cimentarsi in un’avventura che dura più giorni, allora percorrere il giro delle Dolomiti di Brenta può essere una nuova sfida: 96 chilometri di lunghezza per un trekking oltre i 2000 metri di altitudine.

Attività per bambini a Madonna di Campiglio

Infine, per tutti coloro che vogliono vivere una bellissima vacanza in famiglia e con i propri bambini, Madonna di Campiglio è una destinazione che si deve assolutamente prendere in considerazione. Durante l’inverno sono presenti numerose piste da sci e scuole dedicate ai più piccoli, piste da slittino e diversi parchi avventura. Mentre durante il periodo estivo lo si può dedicare ad escursioni guidate e laboratori didattici, dove poter conoscere il territorio e la natura locale.

Fonte: iStock