Da quest’anno l’accesso alle Tre Cime di Lavaredo sarà a numero chiuso. Presto si dovrà effettuare una prenotazione obbligatoria per accedere in questa area

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Tre Cime di Lavaredo, Dolomites, South Tyrol, Italy

Le Tre Cime di Lavaredo, simbolo iconico delle Dolomiti al confine tra Veneto e Alto Adige, sono da sempre una meta super ambita. Centinaia di escursionisti e turisti ogni giorno puntano a questo paradiso naturale. Tuttavia, l’enorme afflusso di visitatori, che può aggiungere punte fino a 7-8 mila persone al giorno, ha fatto emergere molte preoccupazioni riguardo alla sostenibilità ambientale e alla conservazione di questo magnifico patrimonio naturale. Per affrontare quindi queste problematiche, a partire da quest’anno, verranno introdotte misure di accesso regolamentato.

Nuove modalità di accesso alle Tre Cime di Lavaredo

Durante una tavola rotonda ad Auronzo di Cadore il sindaco Dario Vecellio Galeno ha dichiarato che, dal 2025, l’accesso alle Tre Cime di Lavaredo sarà consentito solo tramite prenotazione e questa sarà obbligatoria. Il nuovo sistema che verrà introdotto per raggiungere questa meta, segue l’esempio del ticket d’accesso di Venezia. Questo punta a limitare il numero di visitatori giornalieri e a prevenire eventuali congestioni stradali che spesso si verificano nella zona di Misurina attorno al lago. Anche il presidente del Cai Veneto Renato Frigo è d’accordo con il sindaco affinché il luogo punti alla sostenibilità.

Fonte: iStock

Ognuno con la sua proposta e opinione ma tutti dell’idea di trovare al più presto una soluzione per preservare quest’area delle Dolomiti.

Il presidente del Cai altoatesino Carlo Alberto Zanella ha affermato, durante la tavola rotonda, che la situazione in questo modo attuale è diventata ingestibile e che preferisce un turismo elitario, piuttosto che ore in coda.

Luigi Casanova, presidente di Mountain Wilderness Italia, ha proposto che le Tre Cime di Lavaredo e Monte Piana siano completamente libere da automobili private e mezzi a motore.

Un’altra misura di intervento proposta è l’aumento, da 30 a 40 euro, del costo del pedaggio per l’accesso in auto. L’obiettivo è quello di incentivare l’uso di mezzi di trasporto alternativi e sostenibili, come le navette da Misurina al Rifugio Auronzo.

In fase di valutazione anche la realizzazione di una cabinovia che colleghi Misurina alle Tre Cime di Lavaredo. Questa opzione rappresenterebbe una valida alternativa di trasporto: efficiente e a basso impatto ambientale.

Obiettivi delle novità proposte

Queste importanti proposte, contro l’overtourism, per l’accesso alle Tre Cime di Lavaredo, porterebbero sicuramente benefici sia dal punto di vista ambientale che per l’esperienza in sé. Limitando il numero di accessi giornalieri e promuovendo l’uso di trasporti pubblici, si punta a:

preservare l’integrità ambientale delle Tre Cime di Lavaredo;

garantire al tempo stesso un’esperienza di visita più piacevole, tranquilla e sicura, senza ressa;

ridurre l’impatto del turismo mordi e fuggi – tipico del turismo di massa – su questo fragile e prezioso ecosistema montano;

puntare a un turismo sostenibile e responsabile.

Informazioni per l’accesso alle Tre Cime di Lavaredo

I visitatori e gli escursionisti interessati a esplorare le Tre Cime di Lavaredo dovranno effettuare la propria prenotazione che consentirà loro l’accesso. Questa, vista l’enorme affluenza di gente, andrà fatta con largo anticipo.

Per fare questa procedura si utilizzeranno le piattaforme online dedicate che verranno messe a disposizione dalle autorità locali dopo che verranno fatti i passaggi formali, come le delibere comunali.

Consigliabile pianificare il viaggio con attenzione, tenendo conto delle nuove regole introdotte e delle varie possibili opzioni di trasporto. Per coloro che sceglieranno un mezzo di trasporto condiviso, e quindi più sostenibile come le navette, sarà possibile prenotare i biglietti online con anticipo così da garantire un posto a bordo.