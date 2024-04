10 luoghi imperdibili sul Lago di Garda per una gita fuori porta

Il Lago di Garda, nell'abbraccio di una bellezza incredibile, con le montagne che si specchiano nelle acque cristalline e i pittoreschi villaggi lungo le sponde, è il luogo perfetto per immergersi nella natura e godersi panorami spettacolari. Ecco, allora, una selezione di mete da segnare in agenda, a partire da Peschiera del Garda, allo sbocco del Mincio, che trova nella Fortezza del VI secolo in stile romanico il suo simbolo e vanta tra le attrazioni più visitate il cinquecentesco Santuario della Madonna del Frassino di stile rinascimentale. (Nella foto, veduta di Peschiera del Garda).