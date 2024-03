Al via ‘Trekking col treno’, 41 escursioni lungo i sentieri del territorio bolognese

È sabato 6 aprile 2024 la data di inizio della 33esima edizione di “Trekking col treno“, un invito a scoprire e assaporare a piedi o in bicicletta il territorio bolognese, percorrendo i 41 sentieri che dall’Appennino raggiungono la pianura attraversando il dolce paesaggio collinare.

In più, l’obiettivo è quello di consentire di raggiungere i luoghi delle escursioni grazie alla mobilità sostenibile con treno o bus, per incentivare un turismo lento, ecocompatibile e a stretto contatto con la natura.

Il ricco programma di escursioni

“Trekking col treno” per il 2024 presenta un vasto e fitto calendario di appuntamenti per raccontare zone che pullulano di storia, di tradizione, di vita e di bellezza.

Qualche esempio? Si parte il 6 aprile con l’escursione che porta a conoscere i territori di Castel d’Aiano e Montese che, nel corso della Guerra, videro la costruzione da parte dei tedeschi di significative linee di difesa sulle vette dei monti e lungo i crinali per fermare l’avanzata degli Alleati verso Bologna e la Pianura Padana.

Sempre ad aprile, il 13, è il giorno della scoperta dei borghi e delle storie di vita, antiche e recenti, alle pendici del Corno delle Scale: in particolare, il Battistero di Lizzano, il Castello di Castelluccio, la casa e il mulino dove abitarono i genitori di Guglielmo Marconi.

Oppure, in occasione del 25 aprile, panorami, racconti e personaggi tra i crinali e i paesaggi delle valli del Setta e del Brasimone con uno sguardo al Monte Vigese.

A maggio, invece, l’11 si possono ammirare le conformazioni rocciose delle Sassane, suggestivi pinnacoli di arenaria tra gli alberi, mentre il 26 è il giorno delle “cantine aperte” lungo i sentieri percorsi “con la brenta in spalla” per trasportare l’uva, il mosto o il vino.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è la data adatta per visitare i luoghi che videro i combattimenti degli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, dai gessi di Tossignano al monte Battaglia e a Castel del Rio.

Il 14 luglio sarà poi il momento per uno splendido percorso nel Parco Regionale del Corno alle Scale fino al Monte Pizzo, e il 28, sempre nel Parco, porterà alla cima del Monte Nuda, da Pian d’Ivo al Cavone.

L’8 settembre vedrà i luoghi cari a Giorgio Morandi, i borghi medievali tra Setta e Reno, dove era solito trascorrere l’estate, mentre il 29, con la collaborazione del comune di Camugnano, vi sarà il ricordo della strage di Burzanella e dell’inizio dell’eccidio di Marzabotto.

Il 20 ottobre ecco la possibilità di percorrere il borgo montano di Tresana, il 24 novembre di fare tappa al Santuario di Montovolo, immerso nella natura selvaggia, e infine il 1 dicembre di fare un tratto della Via Mater Dei, cammino dedicato ai Santuari Mariani dell’Appennino Bolognese, con Telethon.

Prenotazioni e prezzi

Per partecipare a ogni giornata di “Trekking col Treno”, la prenotazione è obbligatoria e va effettuata online, durante la settimana dell’escursione, sul sito Trekkingcoltreno.it dove sono indicati i dettagli dei mezzi di trasporto di cui servirsi. A ogni escursioni possono aderire massimo 40 partecipanti.

Il costo è di 7 euro per i non iscritti CAI e di 2 euro per gli iscritti. La quota non include i trasporti, che sono a carico dei partecipanti. Come sottolineato dal presidente Cai Bologna Paolo Ventura Beccari “Due dei sette euro verranno utilizzati per la manutenzione del sentiero cai 91, che da Pianoro Vecchio conduce al Parco del Paleotto: verrà organizzato un cammino prima e dopo la manutenzione per dimostrare come vengono utilizzati i fondi della quota di partecipazione“.