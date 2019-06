Bothwell School of Witchcraft: in vacanza nella scuola di magia per maghi e stregoni

editato in: da

Bothwell School of Witchcraft è la scuola di magia dove le vacanze si trasformano in un’esperienza incredibile.

Ci troviamo in Inghilterra, più precisamente nell’East Sussex, qui aspiranti maghi e stregoni potranno vivere un’affascinante avventura magica fatta di lezioni, attività e esperienze fuori dall’ordinario.

La scuola di magia ha sede nel castello di Herstmonceux, una struttura che risale al XV secolo, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per i sublimi giardini elisabettiani che la circondano.

L’esperienza di studio, ha una durata di quattro giorni e le lezioni si svolgono all’interno del castello.

Ogni mago o strega, durante questo percorso di studi bizzarro, ha una casa e un’identità precisa, a ognuno infatti verrà indicato un personaggio da rappresentare durante tutta l’esperienza.

Durante la vacanza studio, gli ospiti seguiranno lezioni di stregoneria, magia, alchimia, falconeria e in generale tutto quello che riguarda il mondo del paranormale. Tutti i corsi sono impostati in maniera tale da far vivere agli allievi una vera e propria esperienza immersiva.

A questo proposito, gli insegnanti incoraggiano anche il gioco di ruolo, anche se questo non è espressamente previsto.

Prima di iniziare il corso, agli allievi viene consegnato un questionario, al momento della prenotazione del biglietto, all’interno del quale dovranno essere indicate preferenze sui personaggi e peculiarità caratteriali. Dopo aver analizzato le risposte, gli insegnanti forniscono ai partecipanti tutti i dettagli del loro personaggio, invitandoli però ad arricchire questo con le proprie caratteristiche personali.

Al termine dei 4 giorni, tutti gli ospiti sono invitati ad un banchetto di chiusura del corso nella sala principale dove poter brindare e confrontarsi su quanto è stato fatto.

La Bothwell School of Witchcraft, apre le sue porte soltanto pochi mesi all’anno per gli studenti che vogliono apprendere tutti i segreti delle arti magiche.

Diversi i pacchetti disponibili per la magica vacanza studio: il biglietto standard comprende vitto e alloggio per le tre notti e il noleggio di vestiti e cravatte. Tutte le informazioni sui costi e i prossimi corsi, sono disponibili sul sito ufficiale.