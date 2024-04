Tutti a bordo del Trenino Verde delle Alpi, novità e itinerari

Viaggiare rispettando l’ambiente attraverso dei binari che si snodano tra cime impervie, villaggi da sogno e natura raggiante: è possibile salendo a bordo del Trenino Verde delle Alpi, un convoglio che fa parte della flotta di treni dell’impresa ferroviaria Svizzera BLS e che si inerpica in montagna, offrendo dei panorami fiabeschi e permettendo di fare soste in magnifiche destinazioni, dove vivere delle esperienze indimenticabili. E ora è arrivata anche un’importantissima novità: è stato inaugurato un nuovo Trenino Verde delle Alpi.

L’inaugurazione del nuovissimo Trenino Verde delle Alpi

BLS, ovvero la società svizzera che svolge il servizio ferroviario regionale sulla linea di confine, ha battezzato tre nuovi treni, con i nomi di Briga, Varzo, Domodossola e Regione Piemonte, per viaggiare allo scoperta della linea del Sempione, ovvero questa affascinante ferrovia che si snoda tra la Svizzera e il nostro Paese.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha sottolineato: “In questi anni abbiamo incrementato treni e risorse per assicurare il servizio su questa linea che è di trasporto pubblico, per i tanti frontalieri che ogni giorno attraversano il confine per ragione di studio e lavoro, ma che ha anche una spiccata valenza turistica come è evidente dalla bellezza di questi luoghi e dai turisti che scelgono di visitarli e lo fanno con un mezzo sostenibile e pulito come il treno”.

Questi nuovi mezzi di trasposto sono i MIKA, degli elettrotreni molto moderni che offrono più spazio rispetto ai convogli utilizzati fino ad ora e in cui è prevista anche una zona bistrot. Parliamo quindi di treni con ottimi standard a livello di comfort e ampiezza del servizio e dove i viaggiatori possono usufruire di due innovativi strumenti digitali: la virtual reality, una realtà immersiva che offre un’anteprima del panorama svizzero che caratterizza il viaggio a bordo del Trenino Verde delle Alpi; e una serie di podcast disponibili gratuitamente che accompagnano i viaggiatori lungo le tappe del treno, presentando la bellezza e la semplicità della natura e delle località toccate.

Gli itinerari

Sono diversi gli itinerari possibili a bordo del Trenino Verde delle Alpi, e noi ne abbiamo selezionati due particolarmente suggestivi.

Il primo parte da Domodossola e arriva a Berna (e viceversa). Domodossola offre un centro storico di assoluta bellezza: è un gioiello culturale di rilievo a livello nazionale. Simbolo della città è Piazza Mercato, che si fa amare per i suoi portici quattrocenteschi, per le balconate e le loggette del XV e XVI secolo. Ma non sono di certo da meno i palazzi storici – oggi sedi museali – e le tante architetture religiose racchiuse e protette da una bellissima e antica cinta muraria.

Berna, dal canto suo, oltre ad essere la Capitale della Svizzera è anche una città moderna ma che ha saputo preservare perfettamente il suo carattere storico. Con il nucleo antico eletto patrimonio mondiale dell’Unesco, vanta 6 chilometri di arcate, una delle passeggiate commerciali coperte più lunghe d’Europa, ma anche fontane, facciate in mattoni, vicoli, torri storiche, opere artistiche di pregio e molto altro ancora.

Il secondo itinerario che vi suggeriamo va da Domodossola a Thun, passando da Berna e Spiez (e viceversa). Dopo aver visitato il centro storico di Berna, si sale di nuovo a bordo del Trenino Verde delle Alpi in direzione Spiez, una cittadina bellissima che si trova tra colline e vigneti che si affacciano sul lago di Thun, in quella che è considerata la baia più bella d’Europa. Da qui si sale a bordo di un battello che permette di raggiungere Thun, la porta d’ingresso all’Oberland, in cui svetta un fiabesco castello che fa da guardiano a un bellissimo (e prezioso) centro storico. A colpire sono anche i marciapiedi alti, come le antiche file di case, i vicoli acciottolati e i curiosi negozietti.